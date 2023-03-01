Путин не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину, - Бербок
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок убеждена, что российский диктатор Путин не заинтересован в мирных переговорах и все это уже поняли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Он не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину… Он не готов забрать своих солдат, он не готов прекратить убивать", - отметила министр.
По ее словам, каждая страна, которая думала, что сможет убедить главу Кремля и склонить к миру, с разочарованием осознавала невозможность этого.
Бербок сказала, что "представители более 140 стран неоднократно ездили в Москву, чтобы дать понять российскому президенту, что война навредит всему миру", но их надежды на то, что Путин поймет, не оправдались.
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+15 Vladko #550590
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+14 Petrov Viktor
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+12 Владимир #467749
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Мільйони мужиків бажають грюкнути королеву - то й шо? Бідна королева?
Це ниньки свідомий жанр квазиперекладу. У міру таланту кожного учасника.
"На деревах набрякли нирки"
"Статєва ганчірка"
"Будувати оченята"
"Роздрукувати пляшку"
Спасибо системе образования, которую едва реформировали с совковых времен. Не приучили людей думать, брать на себя управление своей жизнью и тем, что происходит вокруг. Добавили больше тестов, на которые нужно было натаскивать в плане заучивания, немного изменили историю после 2014-го, но все это была возможность сделать в 5 раз лучше и в 2005-ом году.
Его рейтинг в 2013-ом году 25%, в 2014-ом после Крыма - 80%. В 2021-ом его рейтинг ниже 22% падал. Его план был вполне рабочий поднять себе рейтинг таким способом, подкупить как можно больше депутатов и чиновников и получить открытые ворота. По-крайней мере на 2021-ый год, когда он собрал 75% такой же армии, а у нас шел асфальт за асфальтом, спасибо США за то, что кое-как переубедили зебилов у власти. Дополнительные вооружения и присутствие кафыровцев и бурятского быдла решило ситуацию и весь народ стал сражаться насмерть и уничтожил это якобы неожиданное нападение с ***********, а скоро освободит остатки кацапских завоеваний, которые у тех из Крыма получилось взять.
***** тут как раз один из самых либеральных и демократических президентов в истории человечества. Настолько слушает свой народ и желания своего народа. Это сам народ хочет грабить и убивать, чтобы не просто у соседа корова сдохла, а он сам подох. Это самое искреннее желание 75% русских так жить в говне и отправить всех остальных жить в говне. И пропаганда тут даже не причем. Кацапская пропаганда день и ночь с кучей рекламы писала про уколы Спутником (вакцина кацапкая против коронавируса). И русаки даже и не думали идти на вакцинацию, никто не верил телевизору. И тоже самое и здесь, они не поверили в пропаганду, а просто дали волю своим искренним чувствам.
У всіх цих джерел сумнівна здатність передбачувати майбутнє.
путінська гнида, на жаль, сама не здохне, лише після кулі в голову...
Інше, що менталітет у них такий - краще вкрасти, ніж заробити
В Німеччину теж, якщо вже так казати, навіть є фраза " можем павтарить" , пані Бербок розуміє, про що то ?
Леопард -2 де, штук 900 хоча б, щоб був паритет по танках?
Немає?
То до чого тоді це все казати, і так не весело.
От якби сказала: хоче знищити, але ми дамо зброю яка захистить - то так, є сенс.
Нами отриманий чіткий наказ починати відсувати підарів від Іванівського південніше Бахмута і переходити локально в контрнаступальні дії, штурмом відбивати позиції, де ці підари лізуть.
Наказ отримали командири від Сирського з чітким планом дій. Для виконання наказу отримані додаткові засоби ураження. Наказ буде виконано.
https://t.me/bahshid2023/142
а что же он сейчас делает, если не уничтожает Украину?! Тут не нужно семь пядей во лбу иметь
Та навіщо оця зайва дипломатична толерантність?
Кажіть справжню правду: НЕ ХОЧУТЬ ***** і касапи припиняти війну; а ХОЧУТЬ колонізувати Україну і не тільки, а й всі колишні країни, на яких поширювався вплив сконавшого совка! І частину Німеччини - також!
Він розуміє, що в технологічному, науковому рівні він в жопі і тому пішов кровавим кримінальним шляхом - знищити найслабшого і показати свою велич.
А тупі хохли, розбавлені мокшами за всю свою історію не спромоглися створити свою державу, а зараз можуть втратити останній шанс, особливо після виборів 2019 року!
Хай мене забанять, але це є груба правда!