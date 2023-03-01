Путин не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину, - Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок убеждена, что российский диктатор Путин не заинтересован в мирных переговорах и все это уже поняли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Он не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину… Он не готов забрать своих солдат, он не готов прекратить убивать", - отметила министр.

По ее словам, каждая страна, которая думала, что сможет убедить главу Кремля и склонить к миру, с разочарованием осознавала невозможность этого.

Бербок сказала, что "представители более 140 стран неоднократно ездили в Москву, чтобы дать понять российскому президенту, что война навредит всему миру", но их надежды на то, что Путин поймет, не оправдались.

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