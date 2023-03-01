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Новости Война
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Путин не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину, - Бербок

путін

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок убеждена, что российский диктатор Путин не заинтересован в мирных переговорах и все это уже поняли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Он не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину… Он не готов забрать своих солдат, он не готов прекратить убивать", - отметила министр.

По ее словам, каждая страна, которая думала, что сможет убедить главу Кремля и склонить к миру, с разочарованием осознавала невозможность этого.

Бербок сказала, что "представители более 140 стран неоднократно ездили в Москву, чтобы дать понять российскому президенту, что война навредит всему миру", но их надежды на то, что Путин поймет, не оправдались.

Читайте также: Мир может быть устойчив только тогда, когда Путин будет побежден, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Автор: 

Германия (7036) путин владимир (31501) россия (96018) Анналена Бербок (348) переговоры с Россией (1118)


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Топ комментарии
+15
А в чем ***** ошибся в политической точки зрения?

Его рейтинг в 2013-ом году 25%, в 2014-ом после Крыма - 80%. В 2021-ом его рейтинг ниже 22% падал. Его план был вполне рабочий поднять себе рейтинг таким способом, подкупить как можно больше депутатов и чиновников и получить открытые ворота. По-крайней мере на 2021-ый год, когда он собрал 75% такой же армии, а у нас шел асфальт за асфальтом, спасибо США за то, что кое-как переубедили зебилов у власти. Дополнительные вооружения и присутствие кафыровцев и бурятского быдла решило ситуацию и весь народ стал сражаться насмерть и уничтожил это якобы неожиданное нападение с ***********, а скоро освободит остатки кацапских завоеваний, которые у тех из Крыма получилось взять.

***** тут как раз один из самых либеральных и демократических президентов в истории человечества. Настолько слушает свой народ и желания своего народа. Это сам народ хочет грабить и убивать, чтобы не просто у соседа корова сдохла, а он сам подох. Это самое искреннее желание 75% русских так жить в говне и отправить всех остальных жить в говне. И пропаганда тут даже не причем. Кацапская пропаганда день и ночь с кучей рекламы писала про уколы Спутником (вакцина кацапкая против коронавируса). И русаки даже и не думали идти на вакцинацию, никто не верил телевизору. И тоже самое и здесь, они не поверили в пропаганду, а просто дали волю своим искренним чувствам.
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01.03.2023 16:16
+14
путлеру не 30 лет, чтобы думать за завтра. Смертельно больное раком епанутое существо.
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01.03.2023 16:04
+12
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01.03.2023 16:18
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Пхе!
Мільйони мужиків бажають грюкнути королеву - то й шо? Бідна королева?
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01.03.2023 16:04 Ответить
Що зробити?... Ох і гугл-перекладач. Це просто пекельні борошна
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01.03.2023 16:36 Ответить
Та не гугл.
Це ниньки свідомий жанр квазиперекладу. У міру таланту кожного учасника.
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01.03.2023 16:47 Ответить
З тої ж бочки:
"На деревах набрякли нирки"
"Статєва ганчірка"
"Будувати оченята"
"Роздрукувати пляшку"
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01.03.2023 16:49 Ответить
Добре що це розуміє міністр МЗС Німечини ,на жаль в нас не всі розуміють що замислив цей нациський злочинець путін.
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01.03.2023 16:04 Ответить
Не просто "не все", а огромное количество людей. В 2021-ом году процент киевлян, кто поддержал высер ***** в проруби (ну это письмо про единый народ и прочую ересь лживую) зашкаливал. В 2019-ом процент людей, кто считал лукашенко очень хороший и скорее хорошим, чем нет, тоже зашкаливал, рейтинг огромный. Про НАТО даже не говорю, сами все знают.

Спасибо системе образования, которую едва реформировали с совковых времен. Не приучили людей думать, брать на себя управление своей жизнью и тем, что происходит вокруг. Добавили больше тестов, на которые нужно было натаскивать в плане заучивания, немного изменили историю после 2014-го, но все это была возможность сделать в 5 раз лучше и в 2005-ом году.
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01.03.2023 16:10 Ответить
За лукашенко одни боты топили, в реале днем с огнем тараканопоклонников не сыскать было. Пророссийских можно было найти, а вот пробеларуские только в виртуальном пространстве обитали.
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01.03.2023 16:36 Ответить
путлеру не 30 лет, чтобы думать за завтра. Смертельно больное раком епанутое существо.
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01.03.2023 16:04 Ответить
А в чем ***** ошибся в политической точки зрения?

Его рейтинг в 2013-ом году 25%, в 2014-ом после Крыма - 80%. В 2021-ом его рейтинг ниже 22% падал. Его план был вполне рабочий поднять себе рейтинг таким способом, подкупить как можно больше депутатов и чиновников и получить открытые ворота. По-крайней мере на 2021-ый год, когда он собрал 75% такой же армии, а у нас шел асфальт за асфальтом, спасибо США за то, что кое-как переубедили зебилов у власти. Дополнительные вооружения и присутствие кафыровцев и бурятского быдла решило ситуацию и весь народ стал сражаться насмерть и уничтожил это якобы неожиданное нападение с ***********, а скоро освободит остатки кацапских завоеваний, которые у тех из Крыма получилось взять.

***** тут как раз один из самых либеральных и демократических президентов в истории человечества. Настолько слушает свой народ и желания своего народа. Это сам народ хочет грабить и убивать, чтобы не просто у соседа корова сдохла, а он сам подох. Это самое искреннее желание 75% русских так жить в говне и отправить всех остальных жить в говне. И пропаганда тут даже не причем. Кацапская пропаганда день и ночь с кучей рекламы писала про уколы Спутником (вакцина кацапкая против коронавируса). И русаки даже и не думали идти на вакцинацию, никто не верил телевизору. И тоже самое и здесь, они не поверили в пропаганду, а просто дали волю своим искренним чувствам.
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01.03.2023 16:16 Ответить
А до чого рейтинг до політичної точки зору? Він історично вбив московію, чим би це не закінчилось.
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01.03.2023 16:32 Ответить
московія це ще не збагнула. Усвідомлення цього руснею ще і не починалось. Але це невідворотнє. "Спасіба пуціну за ето!"
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01.03.2023 16:51 Ответить
О каких переживаниях за рейтинги идёт речь в контексте засрашки?
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01.03.2023 16:39 Ответить
Тут скорее на скрепном уровне: царь воистину настоящий, только если народ его любит. Иначе -- бунт (как полагается, бессмысленный и беспощадный).
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01.03.2023 17:43 Ответить
Росія, це хунта. Рейтінги у хунті не мають ніякого значення. Розширення росії відбувається з ціллю підживлення власної економіки пограбованими ресурсами на захоплених територіях.
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01.03.2023 16:42 Ответить
Дутий рейтинг. Не 80% його рейтинг - 146% намальованих і 5% справжніх, а після мобілізаці навіть ці 5% Z-бидла зникли, коли зрозуміли, що після могилізації надійде іхня черга та їхніх дітей. А під час антиконституційного перевороту, який відбувся вже після Криму за Ху#ла проглосували ногами і таку очевидну ганьбу ніякими дутими відсодками не можливо було прикрити. А молодь так взагалі призирає як плешивого діда так і його ідеологію маразматичих старих совків
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01.03.2023 17:30 Ответить
Как только какой-то диктатор добирается до тоталитарной власти, жди беды и массовых жертв. Аппетит приходит во время еды. А рабсеяне потомственные селекционированные zомбари.
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01.03.2023 17:41 Ответить
Хто сказав, що путлєр смертельно хворий раком ? Часом не буданов, скибицький, cnn, "генерал свр" чи астрологи ?

У всіх цих джерел сумнівна здатність передбачувати майбутнє.

путінська гнида, на жаль, сама не здохне, лише після кулі в голову...
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01.03.2023 16:28 Ответить
Джерело там одне й те саме: інформація про фах спеціалістів, супроводжуючих Путіна, яка була спочатку відкритою, а як змалювали звідти появу у постійному супроводі хірурга по щітовідній залозі, то одразу засекретили.
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01.03.2023 16:39 Ответить
Те що воно пристаркувате хворе, без майбутнього, здатне на все , передбачувати не треба. Воно просто йде ва банк, губити нема що і гроші до пекла не забереш.
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01.03.2023 17:37 Ответить
К сожалению, он занадто здоров. Нема у его тяжких захворювань!
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01.03.2023 17:32 Ответить
Да, он просто старый, епанутый и больной, как дед.
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01.03.2023 17:54 Ответить
Та невже Шольц з Макроном також зрозуміли?
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01.03.2023 16:06 Ответить
Ніт)
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01.03.2023 16:26 Ответить
А для чого ж він напав - шоб поговорити -- ні шоб убивати .
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01.03.2023 16:06 Ответить
Пуйло не може гаварить - писок занятий...
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01.03.2023 16:06 Ответить
Ну попытайтесь поговорить с акулой которая пытается вас сожрать. Или до вас до сих пор это не доходит?.. Либо вы совсем тугие, либо бабла столько дали что пох на все и всех
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01.03.2023 16:08 Ответить
То передайте привєт від Бен-Ладена!
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01.03.2023 16:08 Ответить
Воно хворе на голову створіння. І які ж раїсяні боягузи..купили б йому вже білет на концерт й видихнули, а вони помирати за нього лізуть..кончені..
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01.03.2023 16:09 Ответить
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01.03.2023 16:18 Ответить
Владимир Владимирович, от всего сердца приглашаю на свой концерт "Лучше нету того свету". Будет участвовать хор Александрова, бурятские домристы и дамбасские трактористы
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01.03.2023 17:05 Ответить
Величезна помилка вважати, що у всьому винен *****, а населення просто зазомбоване, це не так, саме населення нашого знищення, а ***** просто виконує їхні хотілки.
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01.03.2023 17:02 Ответить
Ну так..той народ прям мріяв сидіти у гівні без світла й газу, без нормальної їжі в убогих домівках без ватерклозетів...те що оні рукожопі алкаші, то одне..але я маю сумніви, що вони бужали, щоб у путі були палаци й яхти при їх зубожилому житті

Інше, що менталітет у них такий - краще вкрасти, ніж заробити
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01.03.2023 18:54 Ответить
Ти не знаєш свинорусів, а я вже надивився, вони житимуть в гівні, в гнилих промерзлих бараках, вони клястимуть у свох бідах весь світ, але нізащо не відмовляться прийти до когось війною, вся їхня історія така це їхня натура. Всі хто був більш-менш притомний вже виїхали з тієї клоаки, залишилось саме відморожене бидло, тому не варто сподіватись, що ці кабачки влаштують бунт проти війни, навпаки, вони вже тепер готові одне одного розірвати через військові поразки, якби вони перемагали, то на свинокацапії була б ейфорія, покарали невдячних хохлов і проклятий Захід. Так що, пані, не тіште себе ілюзіями, що вони одумаються, нє-а, цього не буде.
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01.03.2023 21:55 Ответить
Ху@ ло є ху@ ло
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01.03.2023 16:11 Ответить
Як так вийшло, що у московії у владі людожер, який з ненавистю відноситься до українців? Ніколи такого не було і от знову
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01.03.2023 16:14 Ответить
Путин быканул,так как его вложения и ожидания квартальные рукажопы не смогли оправдать
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01.03.2023 16:16 Ответить
Хоча й готувались. Але знову -- щось пішло не так
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01.03.2023 16:53 Ответить
***** - неадекватний террорист-маніяк, якому плювати на ваші умовляння. Дійшло нарешті? Сьогодні він напав на Україну, завтра нападе на когось-іншого, якщо його не зупинити. Кулею в лоба.
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01.03.2023 16:17 Ответить
Х-зна. Там кулею вже не обійдешся. На тих наштампованих куйлів вже й цілого магазину не хватить.
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01.03.2023 16:40 Ответить
***** хоче знищити не тільки Україну, а все до чого зможе дотягнутись.
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01.03.2023 16:19 Ответить
То може отим 140 країнам пора гуртом розчавити оте непорозуміння-мордор!
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01.03.2023 16:21 Ответить
"Він не хоче говорити, він хоче знищити Україну… Джерело:

В Німеччину теж, якщо вже так казати, навіть є фраза " можем павтарить" , пані Бербок розуміє, про що то ?

Леопард -2 де, штук 900 хоча б, щоб був паритет по танках?
Немає?

То до чого тоді це все казати, і так не весело.

От якби сказала: хоче знищити, але ми дамо зброю яка захистить - то так, є сенс.
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01.03.2023 16:23 Ответить
Це називається глибоке занепокоєння
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01.03.2023 16:27 Ответить
Ці західняки ніколи не розуміли, не розуміють і не зрозуміють росію. Вмовляти росію до переговорів-марна справа. Лише кувалдою межі очі. Це єдиний спосіб.
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01.03.2023 16:29 Ответить
Доповідаю.

Нами отриманий чіткий наказ починати відсувати підарів від Іванівського південніше Бахмута і переходити локально в контрнаступальні дії, штурмом відбивати позиції, де ці підари лізуть.

Наказ отримали командири від Сирського з чітким планом дій. Для виконання наказу отримані додаткові засоби ураження. Наказ буде виконано.

https://t.me/bahshid2023/142
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01.03.2023 16:29 Ответить
Дай Боже!
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01.03.2023 16:55 Ответить
Але макарон з шольцем не припинять дзвонити *****. Адже "потрібен канал для діалогу"🤦🤦🤦
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01.03.2023 16:34 Ответить
ПаРашкинцы начали что-то подозревать...

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01.03.2023 16:35 Ответить
Щось вони нам маленьку задачу поставили.
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01.03.2023 16:42 Ответить
Немає значення що там собі хоче це гівноподібне х*йло - воно спочатку відсмокче, а потім здохне від гангрени сраки!
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01.03.2023 16:42 Ответить
Только нужно помнить, что на гашетку или курок давит не *****, а конкретные сосияне... ну вы поняли
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01.03.2023 16:49 Ответить
..наследие ШТАЗИ,долго будет тащиться правительстве Германии
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01.03.2023 16:53 Ответить
> Путін не хоче говорити, він хоче знищити Україну, - Бербок

а что же он сейчас делает, если не уничтожает Украину?! Тут не нужно семь пядей во лбу иметь
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01.03.2023 16:54 Ответить
не готовий?
Та навіщо оця зайва дипломатична толерантність?

Кажіть справжню правду: НЕ ХОЧУТЬ ***** і касапи припиняти війну; а ХОЧУТЬ колонізувати Україну і не тільки, а й всі колишні країни, на яких поширювався вплив сконавшого совка! І частину Німеччини - також!
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01.03.2023 17:10 Ответить
Ну, для Україна це не новина...новина, реакція путіна на "китайські пісні про головне", які як "колода шулерських карт", але "колода" в руках Китаю. У Заходу та зокрема у Німеччини є своя "колода"? Судячи із всього, поки що ні.
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01.03.2023 17:55 Ответить
Знищенням України путлер хоче показати всьому світу, який він страшний, щоб всі його боялися і поставити цивілізований світ на коліна!!
Він розуміє, що в технологічному, науковому рівні він в жопі і тому пішов кровавим кримінальним шляхом - знищити найслабшого і показати свою велич.
А тупі хохли, розбавлені мокшами за всю свою історію не спромоглися створити свою державу, а зараз можуть втратити останній шанс, особливо після виборів 2019 року!

Хай мене забанять, але це є груба правда!
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01.03.2023 18:25 Ответить
Якби хотів говорити він би давно вивів війська і ми би зараз обговорювали репарації на відбудову та зняття санкцій з рф щоб вона могла їх оплатити. Та обговорювали б розмір контрибуції у співвідношенні до кількості помилуваних щоб рф не була вимушена страчувати свою діячу владу, всіх членів партії єдина росія, всіх членів армії рф, росгвардії та інших опг члени яких є на миротворці.
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01.03.2023 20:38 Ответить
 
 