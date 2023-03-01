УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10572 відвідувача онлайн
Новини Війна
8 835 60

Путін не хоче говорити, він хоче знищити Україну, - Бербок

путін

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок переконана, що російський диктатор Путін не зацікавлений у мирних переговорах, і всі це вже зрозуміли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він не хоче говорити, він хоче знищити Україну… Він не готовий забрати назад своїх солдатів, він не готовий припинити вбивати", - зазначила міністр.

За її словами, кожна країна, яка думала, що зможе переконати очільник Кремля та схилити його до миру, з розчаруванням усвідомлювала неможливість цього.

Бербок сказала, що "представники понад 140 країн неодноразово їздили до москви, щоб дати зрозуміти російському президенту, що війна зашкодить усьому світу", але їхні надії на те, що Путін зрозуміє, не виправдалися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Німеччині пропонують записувати розмови Шольца і Путіна

Автор: 

Німеччина (7441) путін володимир (24060) росія (65829) Анналена Бербок (456) переговори з Росією (1233)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
А в чем ***** ошибся в политической точки зрения?

Его рейтинг в 2013-ом году 25%, в 2014-ом после Крыма - 80%. В 2021-ом его рейтинг ниже 22% падал. Его план был вполне рабочий поднять себе рейтинг таким способом, подкупить как можно больше депутатов и чиновников и получить открытые ворота. По-крайней мере на 2021-ый год, когда он собрал 75% такой же армии, а у нас шел асфальт за асфальтом, спасибо США за то, что кое-как переубедили зебилов у власти. Дополнительные вооружения и присутствие кафыровцев и бурятского быдла решило ситуацию и весь народ стал сражаться насмерть и уничтожил это якобы неожиданное нападение с ***********, а скоро освободит остатки кацапских завоеваний, которые у тех из Крыма получилось взять.

***** тут как раз один из самых либеральных и демократических президентов в истории человечества. Настолько слушает свой народ и желания своего народа. Это сам народ хочет грабить и убивать, чтобы не просто у соседа корова сдохла, а он сам подох. Это самое искреннее желание 75% русских так жить в говне и отправить всех остальных жить в говне. И пропаганда тут даже не причем. Кацапская пропаганда день и ночь с кучей рекламы писала про уколы Спутником (вакцина кацапкая против коронавируса). И русаки даже и не думали идти на вакцинацию, никто не верил телевизору. И тоже самое и здесь, они не поверили в пропаганду, а просто дали волю своим искренним чувствам.
показати весь коментар
01.03.2023 16:16
+14
путлеру не 30 лет, чтобы думать за завтра. Смертельно больное раком епанутое существо.
показати весь коментар
01.03.2023 16:04
+12
показати весь коментар
01.03.2023 16:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пхе!
Мільйони мужиків бажають грюкнути королеву - то й шо? Бідна королева?
показати весь коментар
01.03.2023 16:04 Відповісти
Що зробити?... Ох і гугл-перекладач. Це просто пекельні борошна
показати весь коментар
01.03.2023 16:36 Відповісти
Та не гугл.
Це ниньки свідомий жанр квазиперекладу. У міру таланту кожного учасника.
показати весь коментар
01.03.2023 16:47 Відповісти
З тої ж бочки:
"На деревах набрякли нирки"
"Статєва ганчірка"
"Будувати оченята"
"Роздрукувати пляшку"
показати весь коментар
01.03.2023 16:49 Відповісти
Добре що це розуміє міністр МЗС Німечини ,на жаль в нас не всі розуміють що замислив цей нациський злочинець путін.
показати весь коментар
01.03.2023 16:04 Відповісти
Не просто "не все", а огромное количество людей. В 2021-ом году процент киевлян, кто поддержал высер ***** в проруби (ну это письмо про единый народ и прочую ересь лживую) зашкаливал. В 2019-ом процент людей, кто считал лукашенко очень хороший и скорее хорошим, чем нет, тоже зашкаливал, рейтинг огромный. Про НАТО даже не говорю, сами все знают.

Спасибо системе образования, которую едва реформировали с совковых времен. Не приучили людей думать, брать на себя управление своей жизнью и тем, что происходит вокруг. Добавили больше тестов, на которые нужно было натаскивать в плане заучивания, немного изменили историю после 2014-го, но все это была возможность сделать в 5 раз лучше и в 2005-ом году.
показати весь коментар
01.03.2023 16:10 Відповісти
За лукашенко одни боты топили, в реале днем с огнем тараканопоклонников не сыскать было. Пророссийских можно было найти, а вот пробеларуские только в виртуальном пространстве обитали.
показати весь коментар
01.03.2023 16:36 Відповісти
путлеру не 30 лет, чтобы думать за завтра. Смертельно больное раком епанутое существо.
показати весь коментар
01.03.2023 16:04 Відповісти
А в чем ***** ошибся в политической точки зрения?

Его рейтинг в 2013-ом году 25%, в 2014-ом после Крыма - 80%. В 2021-ом его рейтинг ниже 22% падал. Его план был вполне рабочий поднять себе рейтинг таким способом, подкупить как можно больше депутатов и чиновников и получить открытые ворота. По-крайней мере на 2021-ый год, когда он собрал 75% такой же армии, а у нас шел асфальт за асфальтом, спасибо США за то, что кое-как переубедили зебилов у власти. Дополнительные вооружения и присутствие кафыровцев и бурятского быдла решило ситуацию и весь народ стал сражаться насмерть и уничтожил это якобы неожиданное нападение с ***********, а скоро освободит остатки кацапских завоеваний, которые у тех из Крыма получилось взять.

***** тут как раз один из самых либеральных и демократических президентов в истории человечества. Настолько слушает свой народ и желания своего народа. Это сам народ хочет грабить и убивать, чтобы не просто у соседа корова сдохла, а он сам подох. Это самое искреннее желание 75% русских так жить в говне и отправить всех остальных жить в говне. И пропаганда тут даже не причем. Кацапская пропаганда день и ночь с кучей рекламы писала про уколы Спутником (вакцина кацапкая против коронавируса). И русаки даже и не думали идти на вакцинацию, никто не верил телевизору. И тоже самое и здесь, они не поверили в пропаганду, а просто дали волю своим искренним чувствам.
показати весь коментар
01.03.2023 16:16 Відповісти
А до чого рейтинг до політичної точки зору? Він історично вбив московію, чим би це не закінчилось.
показати весь коментар
01.03.2023 16:32 Відповісти
московія це ще не збагнула. Усвідомлення цього руснею ще і не починалось. Але це невідворотнє. "Спасіба пуціну за ето!"
показати весь коментар
01.03.2023 16:51 Відповісти
О каких переживаниях за рейтинги идёт речь в контексте засрашки?
показати весь коментар
01.03.2023 16:39 Відповісти
Тут скорее на скрепном уровне: царь воистину настоящий, только если народ его любит. Иначе -- бунт (как полагается, бессмысленный и беспощадный).
показати весь коментар
01.03.2023 17:43 Відповісти
Росія, це хунта. Рейтінги у хунті не мають ніякого значення. Розширення росії відбувається з ціллю підживлення власної економіки пограбованими ресурсами на захоплених територіях.
показати весь коментар
01.03.2023 16:42 Відповісти
Дутий рейтинг. Не 80% його рейтинг - 146% намальованих і 5% справжніх, а після мобілізаці навіть ці 5% Z-бидла зникли, коли зрозуміли, що після могилізації надійде іхня черга та їхніх дітей. А під час антиконституційного перевороту, який відбувся вже після Криму за Ху#ла проглосували ногами і таку очевидну ганьбу ніякими дутими відсодками не можливо було прикрити. А молодь так взагалі призирає як плешивого діда так і його ідеологію маразматичих старих совків
показати весь коментар
01.03.2023 17:30 Відповісти
Как только какой-то диктатор добирается до тоталитарной власти, жди беды и массовых жертв. Аппетит приходит во время еды. А рабсеяне потомственные селекционированные zомбари.
показати весь коментар
01.03.2023 17:41 Відповісти
Хто сказав, що путлєр смертельно хворий раком ? Часом не буданов, скибицький, cnn, "генерал свр" чи астрологи ?

У всіх цих джерел сумнівна здатність передбачувати майбутнє.

путінська гнида, на жаль, сама не здохне, лише після кулі в голову...
показати весь коментар
01.03.2023 16:28 Відповісти
Джерело там одне й те саме: інформація про фах спеціалістів, супроводжуючих Путіна, яка була спочатку відкритою, а як змалювали звідти появу у постійному супроводі хірурга по щітовідній залозі, то одразу засекретили.
показати весь коментар
01.03.2023 16:39 Відповісти
Те що воно пристаркувате хворе, без майбутнього, здатне на все , передбачувати не треба. Воно просто йде ва банк, губити нема що і гроші до пекла не забереш.
показати весь коментар
01.03.2023 17:37 Відповісти
К сожалению, он занадто здоров. Нема у его тяжких захворювань!
показати весь коментар
01.03.2023 17:32 Відповісти
Да, он просто старый, епанутый и больной, как дед.
показати весь коментар
01.03.2023 17:54 Відповісти
Та невже Шольц з Макроном також зрозуміли?
показати весь коментар
01.03.2023 16:06 Відповісти
Ніт)
показати весь коментар
01.03.2023 16:26 Відповісти
А для чого ж він напав - шоб поговорити -- ні шоб убивати .
показати весь коментар
01.03.2023 16:06 Відповісти
Пуйло не може гаварить - писок занятий...
показати весь коментар
01.03.2023 16:06 Відповісти
Ну попытайтесь поговорить с акулой которая пытается вас сожрать. Или до вас до сих пор это не доходит?.. Либо вы совсем тугие, либо бабла столько дали что пох на все и всех
показати весь коментар
01.03.2023 16:08 Відповісти
То передайте привєт від Бен-Ладена!
показати весь коментар
01.03.2023 16:08 Відповісти
Воно хворе на голову створіння. І які ж раїсяні боягузи..купили б йому вже білет на концерт й видихнули, а вони помирати за нього лізуть..кончені..
показати весь коментар
01.03.2023 16:09 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2023 16:18 Відповісти
Владимир Владимирович, от всего сердца приглашаю на свой концерт "Лучше нету того свету". Будет участвовать хор Александрова, бурятские домристы и дамбасские трактористы
показати весь коментар
01.03.2023 17:05 Відповісти
Величезна помилка вважати, що у всьому винен *****, а населення просто зазомбоване, це не так, саме населення нашого знищення, а ***** просто виконує їхні хотілки.
показати весь коментар
01.03.2023 17:02 Відповісти
Ну так..той народ прям мріяв сидіти у гівні без світла й газу, без нормальної їжі в убогих домівках без ватерклозетів...те що оні рукожопі алкаші, то одне..але я маю сумніви, що вони бужали, щоб у путі були палаци й яхти при їх зубожилому житті

Інше, що менталітет у них такий - краще вкрасти, ніж заробити
показати весь коментар
01.03.2023 18:54 Відповісти
Ти не знаєш свинорусів, а я вже надивився, вони житимуть в гівні, в гнилих промерзлих бараках, вони клястимуть у свох бідах весь світ, але нізащо не відмовляться прийти до когось війною, вся їхня історія така це їхня натура. Всі хто був більш-менш притомний вже виїхали з тієї клоаки, залишилось саме відморожене бидло, тому не варто сподіватись, що ці кабачки влаштують бунт проти війни, навпаки, вони вже тепер готові одне одного розірвати через військові поразки, якби вони перемагали, то на свинокацапії була б ейфорія, покарали невдячних хохлов і проклятий Захід. Так що, пані, не тіште себе ілюзіями, що вони одумаються, нє-а, цього не буде.
показати весь коментар
01.03.2023 21:55 Відповісти
Ху@ ло є ху@ ло
показати весь коментар
01.03.2023 16:11 Відповісти
Як так вийшло, що у московії у владі людожер, який з ненавистю відноситься до українців? Ніколи такого не було і от знову
показати весь коментар
01.03.2023 16:14 Відповісти
Путин быканул,так как его вложения и ожидания квартальные рукажопы не смогли оправдать
показати весь коментар
01.03.2023 16:16 Відповісти
Хоча й готувались. Але знову -- щось пішло не так
показати весь коментар
01.03.2023 16:53 Відповісти
***** - неадекватний террорист-маніяк, якому плювати на ваші умовляння. Дійшло нарешті? Сьогодні він напав на Україну, завтра нападе на когось-іншого, якщо його не зупинити. Кулею в лоба.
показати весь коментар
01.03.2023 16:17 Відповісти
Х-зна. Там кулею вже не обійдешся. На тих наштампованих куйлів вже й цілого магазину не хватить.
показати весь коментар
01.03.2023 16:40 Відповісти
***** хоче знищити не тільки Україну, а все до чого зможе дотягнутись.
показати весь коментар
01.03.2023 16:19 Відповісти
То може отим 140 країнам пора гуртом розчавити оте непорозуміння-мордор!
показати весь коментар
01.03.2023 16:21 Відповісти
"Він не хоче говорити, він хоче знищити Україну… Джерело:

В Німеччину теж, якщо вже так казати, навіть є фраза " можем павтарить" , пані Бербок розуміє, про що то ?

Леопард -2 де, штук 900 хоча б, щоб був паритет по танках?
Немає?

То до чого тоді це все казати, і так не весело.

От якби сказала: хоче знищити, але ми дамо зброю яка захистить - то так, є сенс.
показати весь коментар
01.03.2023 16:23 Відповісти
Це називається глибоке занепокоєння
показати весь коментар
01.03.2023 16:27 Відповісти
Ці західняки ніколи не розуміли, не розуміють і не зрозуміють росію. Вмовляти росію до переговорів-марна справа. Лише кувалдою межі очі. Це єдиний спосіб.
показати весь коментар
01.03.2023 16:29 Відповісти
Доповідаю.

Нами отриманий чіткий наказ починати відсувати підарів від Іванівського південніше Бахмута і переходити локально в контрнаступальні дії, штурмом відбивати позиції, де ці підари лізуть.

Наказ отримали командири від Сирського з чітким планом дій. Для виконання наказу отримані додаткові засоби ураження. Наказ буде виконано.

https://t.me/bahshid2023/142
показати весь коментар
01.03.2023 16:29 Відповісти
Дай Боже!
показати весь коментар
01.03.2023 16:55 Відповісти
Але макарон з шольцем не припинять дзвонити *****. Адже "потрібен канал для діалогу"🤦🤦🤦
показати весь коментар
01.03.2023 16:34 Відповісти
ПаРашкинцы начали что-то подозревать...

показати весь коментар
01.03.2023 16:35 Відповісти
Щось вони нам маленьку задачу поставили.
показати весь коментар
01.03.2023 16:42 Відповісти
Немає значення що там собі хоче це гівноподібне х*йло - воно спочатку відсмокче, а потім здохне від гангрени сраки!
показати весь коментар
01.03.2023 16:42 Відповісти
Только нужно помнить, что на гашетку или курок давит не *****, а конкретные сосияне... ну вы поняли
показати весь коментар
01.03.2023 16:49 Відповісти
..наследие ШТАЗИ,долго будет тащиться правительстве Германии
показати весь коментар
01.03.2023 16:53 Відповісти
> Путін не хоче говорити, він хоче знищити Україну, - Бербок

а что же он сейчас делает, если не уничтожает Украину?! Тут не нужно семь пядей во лбу иметь
показати весь коментар
01.03.2023 16:54 Відповісти
не готовий?
Та навіщо оця зайва дипломатична толерантність?

Кажіть справжню правду: НЕ ХОЧУТЬ ***** і касапи припиняти війну; а ХОЧУТЬ колонізувати Україну і не тільки, а й всі колишні країни, на яких поширювався вплив сконавшого совка! І частину Німеччини - також!
показати весь коментар
01.03.2023 17:10 Відповісти
Ну, для Україна це не новина...новина, реакція путіна на "китайські пісні про головне", які як "колода шулерських карт", але "колода" в руках Китаю. У Заходу та зокрема у Німеччини є своя "колода"? Судячи із всього, поки що ні.
показати весь коментар
01.03.2023 17:55 Відповісти
Знищенням України путлер хоче показати всьому світу, який він страшний, щоб всі його боялися і поставити цивілізований світ на коліна!!
Він розуміє, що в технологічному, науковому рівні він в жопі і тому пішов кровавим кримінальним шляхом - знищити найслабшого і показати свою велич.
А тупі хохли, розбавлені мокшами за всю свою історію не спромоглися створити свою державу, а зараз можуть втратити останній шанс, особливо після виборів 2019 року!

Хай мене забанять, але це є груба правда!
показати весь коментар
01.03.2023 18:25 Відповісти
Якби хотів говорити він би давно вивів війська і ми би зараз обговорювали репарації на відбудову та зняття санкцій з рф щоб вона могла їх оплатити. Та обговорювали б розмір контрибуції у співвідношенні до кількості помилуваних щоб рф не була вимушена страчувати свою діячу владу, всіх членів партії єдина росія, всіх членів армії рф, росгвардії та інших опг члени яких є на миротворці.
показати весь коментар
01.03.2023 20:38 Відповісти
 
 