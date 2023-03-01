Путін не хоче говорити, він хоче знищити Україну, - Бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок переконана, що російський диктатор Путін не зацікавлений у мирних переговорах, і всі це вже зрозуміли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він не хоче говорити, він хоче знищити Україну… Він не готовий забрати назад своїх солдатів, він не готовий припинити вбивати", - зазначила міністр.

За її словами, кожна країна, яка думала, що зможе переконати очільник Кремля та схилити його до миру, з розчаруванням усвідомлювала неможливість цього.

Бербок сказала, що "представники понад 140 країн неодноразово їздили до москви, щоб дати зрозуміти російському президенту, що війна зашкодить усьому світу", але їхні надії на те, що Путін зрозуміє, не виправдалися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Німеччині пропонують записувати розмови Шольца і Путіна