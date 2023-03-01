Нет доказательств, что Путин готов к мирным переговорам, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена не видит "никаких доказательств" того, что президент России готов к серьезным мирным переговорам в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Напротив, все доказательства свидетельствуют об обратном", - сказал Блинкен.

"Настоящий вопрос состоит в том, дойдет ли Россия до момента, когда она действительно будет готова прекратить свою агрессию", – добавил он.

США и их европейские союзники настаивают на том, что их главной целью является увеличение военной помощи Украине, чтобы она могла вернуть свою территорию и быть в лучшем положении, если в конце концов начнутся существенные переговоры.

Только тогда появится шанс на "справедливый и крепкий" мир, сказал Блинкен.

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