Нет доказательств, что Путин готов к мирным переговорам, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена не видит "никаких доказательств" того, что президент России готов к серьезным мирным переговорам в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Напротив, все доказательства свидетельствуют об обратном", - сказал Блинкен.
"Настоящий вопрос состоит в том, дойдет ли Россия до момента, когда она действительно будет готова прекратить свою агрессию", – добавил он.
США и их европейские союзники настаивают на том, что их главной целью является увеличение военной помощи Украине, чтобы она могла вернуть свою территорию и быть в лучшем положении, если в конце концов начнутся существенные переговоры.
Только тогда появится шанс на "справедливый и крепкий" мир, сказал Блинкен.
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