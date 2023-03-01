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Новости Война
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Нет доказательств, что Путин готов к мирным переговорам, - Блинкен

путін

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена не видит "никаких доказательств" того, что президент России готов к серьезным мирным переговорам в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Напротив, все доказательства свидетельствуют об обратном", - сказал Блинкен.

"Настоящий вопрос состоит в том, дойдет ли Россия до момента, когда она действительно будет готова прекратить свою агрессию", – добавил он.

США и их европейские союзники настаивают на том, что их главной целью является увеличение военной помощи Украине, чтобы она могла вернуть свою территорию и быть в лучшем положении, если в конце концов начнутся существенные переговоры.

Только тогда появится шанс на "справедливый и крепкий" мир, сказал Блинкен.

Читайте также: Путин не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину, - Бербок

Автор: 

путин владимир (31501) россия (96018) США (27043) Блинкен Энтони (937) переговоры с Россией (1118)


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Топ комментарии
+5
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01.03.2023 17:31
+5
І навіщо це мусолити по 10 разів на день? Тільки лінивий ще не зауважив "а ***** до перемовин не готовий"
А якщо б був, курва, готовий, то що? Змусили б Україну на них піти?
Завтра воно захоче узаконити те що захопило і скаже "все, я не воюю, давайте говорити" і що далі?
В 3.14зді всі повинні бачити його бажання чи небажання до переговорів. Має значення тільки готовий він вивести війська та залишити Україну в спокої чи ні. Але якби він так зробив - всі і так це побачили б і не треба було б грати в "ромашку" готовий - не готовий...
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01.03.2023 17:36
+5
Я вот не понимаю каких переговоров вы хотите от *****?
Вывод войск. Выплата репарации, и самовольный приезд в гаагу?
Ясен хрен он на это он не пойдёт. А на меньшее мы не согласмся. И где тут старое-доброе "пасередине"?
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01.03.2023 17:46
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Не повторюй нашого клоуна.
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01.03.2023 17:26 Ответить
Блінкену дуже не щастить - він не бачить Ваших порад
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01.03.2023 17:31 Ответить
Зате є докази протилежного!
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01.03.2023 17:30 Ответить
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01.03.2023 17:31 Ответить
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Розстріляють, як Чаушеску?
Повісять, як Садама?
Держак лопати в анус, як Каддафі?
Що вибере *****?
Отрута від щурів! На всі випадки фіналу життя диктатора!
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01.03.2023 17:43 Ответить
А навіщо Вам, пане Блінкен, такі докази? Докази будуть потрібні у сіді для винесення вироку!
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01.03.2023 17:32 Ответить
І навіщо це мусолити по 10 разів на день? Тільки лінивий ще не зауважив "а ***** до перемовин не готовий"
А якщо б був, курва, готовий, то що? Змусили б Україну на них піти?
Завтра воно захоче узаконити те що захопило і скаже "все, я не воюю, давайте говорити" і що далі?
В 3.14зді всі повинні бачити його бажання чи небажання до переговорів. Має значення тільки готовий він вивести війська та залишити Україну в спокої чи ні. Але якби він так зробив - всі і так це побачили б і не треба було б грати в "ромашку" готовий - не готовий...
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01.03.2023 17:36 Ответить
Це контраргумент для ідіотів та гедоністів яких дуже багато в колективному заході. Той же Ілон Маск чи Папа Римський. Вони постійно підіймають шум в інтересах рф.
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01.03.2023 20:23 Ответить
готовий путін-мертвий путін.
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01.03.2023 17:40 Ответить
Добрий ***** - дохлий *****!
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01.03.2023 17:46 Ответить
Він і не буде готовий до переговорів, навіть після відвертої поразки. Війна це все що він зміг запропонувати росіянам, іншого плану в нього нема.
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01.03.2023 17:46 Ответить
Я вот не понимаю каких переговоров вы хотите от *****?
Вывод войск. Выплата репарации, и самовольный приезд в гаагу?
Ясен хрен он на это он не пойдёт. А на меньшее мы не согласмся. И где тут старое-доброе "пасередине"?
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01.03.2023 17:46 Ответить
КУЙло уже который год сцыт на них, усераясь со смеху, а они с ним на какие-то переговоры надеятся
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01.03.2023 17:52 Ответить
СШЕ не вигідні мирні перемовини.
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01.03.2023 17:59 Ответить
Правильно писати повідомляє https://www.nytimes.com/live/2023/03/01/world/russia-ukraine-news New York Times . Ці "банальні" думки не просто так, це початок "розмови"...Китай має підтвердити свій вплив. США, та зокрема Блінкен не вірять "в добрі наміри" Китаю 24.02.23
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01.03.2023 18:21 Ответить
Жовта калюжа під ногами й зелені мухи які кружляють навколо сраки х*йла - ніфсчьот...)))
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01.03.2023 18:29 Ответить
Переговори з ворогом повинні тривати не довше ніж автоматна черга...
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01.03.2023 18:36 Ответить
Что он плть несет хз....какие доказательства, какие мирные переговоры...
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01.03.2023 19:35 Ответить
БЛІНКЕН, САМЕ НАЙКРАЩЕ ПОБАЧИТИ ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ І ДЕОКУПАЦІЮ ВСІЄЇ ЇЇ ТЕРИТОРІЇ...Після цього можна думати про судовий вирок рашисту і переговори з ним, на яких йому буде оголошено вирок.
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01.03.2023 20:07 Ответить
 
 