Немає доказів, що Путін готовий до мирних переговорів, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена не бачить "жодних доказів" того, що президент Росії готовий до серйозних мирних переговорів у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Навпаки, всі докази свідчать про протилежне", - сказав Блінкен.

"Справжнє питання полягає в тому, чи дійде Росія до моменту, коли вона дійсно буде готова припинити свою агресію", - додав він.

США та їхні європейські союзники наполягають на тому, що їхньою головною метою наразі є збільшення військової допомоги Україні, щоб вона могла повернути свою територію і бути в кращому становищі, якщо врешті-решт розпочнуться суттєві переговори.

Тільки тоді з'явиться шанс на "справедливий і міцний" мир, сказав Блінкен.

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