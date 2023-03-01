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Новини Війна
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Немає доказів, що Путін готовий до мирних переговорів, - Блінкен

путін

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена не бачить "жодних доказів" того, що президент Росії готовий до серйозних мирних переговорів у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Навпаки, всі докази свідчать про протилежне", - сказав Блінкен.

"Справжнє питання полягає в тому, чи дійде Росія до моменту, коли вона дійсно буде готова припинити свою агресію", - додав він.

США та їхні європейські союзники наполягають на тому, що їхньою головною метою наразі є збільшення військової допомоги Україні, щоб вона могла повернути свою територію і бути в кращому становищі, якщо врешті-решт розпочнуться суттєві переговори.

Тільки тоді з'явиться шанс на "справедливий і міцний" мир, сказав Блінкен.

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Автор: 

путін володимир (24060) росія (65829) США (23290) Блінкен Ентоні (1157) переговори з Росією (1233)


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Топ коментарі
+5
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01.03.2023 17:31
+5
І навіщо це мусолити по 10 разів на день? Тільки лінивий ще не зауважив "а ***** до перемовин не готовий"
А якщо б був, курва, готовий, то що? Змусили б Україну на них піти?
Завтра воно захоче узаконити те що захопило і скаже "все, я не воюю, давайте говорити" і що далі?
В 3.14зді всі повинні бачити його бажання чи небажання до переговорів. Має значення тільки готовий він вивести війська та залишити Україну в спокої чи ні. Але якби він так зробив - всі і так це побачили б і не треба було б грати в "ромашку" готовий - не готовий...
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01.03.2023 17:36
+5
Я вот не понимаю каких переговоров вы хотите от *****?
Вывод войск. Выплата репарации, и самовольный приезд в гаагу?
Ясен хрен он на это он не пойдёт. А на меньшее мы не согласмся. И где тут старое-доброе "пасередине"?
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01.03.2023 17:46
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Не повторюй нашого клоуна.
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01.03.2023 17:26 Відповісти
Блінкену дуже не щастить - він не бачить Ваших порад
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01.03.2023 17:31 Відповісти
Зате є докази протилежного!
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01.03.2023 17:30 Відповісти
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01.03.2023 17:31 Відповісти
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Розстріляють, як Чаушеску?
Повісять, як Садама?
Держак лопати в анус, як Каддафі?
Що вибере *****?
Отрута від щурів! На всі випадки фіналу життя диктатора!
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01.03.2023 17:43 Відповісти
А навіщо Вам, пане Блінкен, такі докази? Докази будуть потрібні у сіді для винесення вироку!
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01.03.2023 17:32 Відповісти
І навіщо це мусолити по 10 разів на день? Тільки лінивий ще не зауважив "а ***** до перемовин не готовий"
А якщо б був, курва, готовий, то що? Змусили б Україну на них піти?
Завтра воно захоче узаконити те що захопило і скаже "все, я не воюю, давайте говорити" і що далі?
В 3.14зді всі повинні бачити його бажання чи небажання до переговорів. Має значення тільки готовий він вивести війська та залишити Україну в спокої чи ні. Але якби він так зробив - всі і так це побачили б і не треба було б грати в "ромашку" готовий - не готовий...
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01.03.2023 17:36 Відповісти
Це контраргумент для ідіотів та гедоністів яких дуже багато в колективному заході. Той же Ілон Маск чи Папа Римський. Вони постійно підіймають шум в інтересах рф.
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01.03.2023 20:23 Відповісти
готовий путін-мертвий путін.
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01.03.2023 17:40 Відповісти
Добрий ***** - дохлий *****!
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01.03.2023 17:46 Відповісти
Він і не буде готовий до переговорів, навіть після відвертої поразки. Війна це все що він зміг запропонувати росіянам, іншого плану в нього нема.
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01.03.2023 17:46 Відповісти
Я вот не понимаю каких переговоров вы хотите от *****?
Вывод войск. Выплата репарации, и самовольный приезд в гаагу?
Ясен хрен он на это он не пойдёт. А на меньшее мы не согласмся. И где тут старое-доброе "пасередине"?
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01.03.2023 17:46 Відповісти
КУЙло уже который год сцыт на них, усераясь со смеху, а они с ним на какие-то переговоры надеятся
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01.03.2023 17:52 Відповісти
СШЕ не вигідні мирні перемовини.
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01.03.2023 17:59 Відповісти
Правильно писати повідомляє https://www.nytimes.com/live/2023/03/01/world/russia-ukraine-news New York Times . Ці "банальні" думки не просто так, це початок "розмови"...Китай має підтвердити свій вплив. США, та зокрема Блінкен не вірять "в добрі наміри" Китаю 24.02.23
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01.03.2023 18:21 Відповісти
Жовта калюжа під ногами й зелені мухи які кружляють навколо сраки х*йла - ніфсчьот...)))
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01.03.2023 18:29 Відповісти
Переговори з ворогом повинні тривати не довше ніж автоматна черга...
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01.03.2023 18:36 Відповісти
Что он плть несет хз....какие доказательства, какие мирные переговоры...
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01.03.2023 19:35 Відповісти
БЛІНКЕН, САМЕ НАЙКРАЩЕ ПОБАЧИТИ ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ І ДЕОКУПАЦІЮ ВСІЄЇ ЇЇ ТЕРИТОРІЇ...Після цього можна думати про судовий вирок рашисту і переговори з ним, на яких йому буде оголошено вирок.
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01.03.2023 20:07 Відповісти
 
 