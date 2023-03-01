Немає доказів, що Путін готовий до мирних переговорів, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена не бачить "жодних доказів" того, що президент Росії готовий до серйозних мирних переговорів у війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Навпаки, всі докази свідчать про протилежне", - сказав Блінкен.
"Справжнє питання полягає в тому, чи дійде Росія до моменту, коли вона дійсно буде готова припинити свою агресію", - додав він.
США та їхні європейські союзники наполягають на тому, що їхньою головною метою наразі є збільшення військової допомоги Україні, щоб вона могла повернути свою територію і бути в кращому становищі, якщо врешті-решт розпочнуться суттєві переговори.
Тільки тоді з'явиться шанс на "справедливий і міцний" мир, сказав Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
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А якщо б був, курва, готовий, то що? Змусили б Україну на них піти?
Завтра воно захоче узаконити те що захопило і скаже "все, я не воюю, давайте говорити" і що далі?
В 3.14зді всі повинні бачити його бажання чи небажання до переговорів. Має значення тільки готовий він вивести війська та залишити Україну в спокої чи ні. Але якби він так зробив - всі і так це побачили б і не треба було б грати в "ромашку" готовий - не готовий...
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Ясен хрен он на это он не пойдёт. А на меньшее мы не согласмся. И где тут старое-доброе "пасередине"?