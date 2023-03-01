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Германия увеличит производство боеприпасов для помощи Украине, - Шольц

шольц

Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту вооружения, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением РФ.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют обеспечить достаточные поставки запасных частей, мы создали ремонтные мощности для вооружения, используемого в войне, в местах за пределами Украины", - сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что Германия позаботится о том, чтобы "производство боеприпасов было передовым - и для оружия, которое мы поставили сами, и для оружия, поступающего из запасов, доступных в Восточной Европе".

Читайте также: Шольц о словах Зеленского: Обвинения в недостаточной поддержке Украины – смешны

Автор: 

боеприпасы (2355) Германия (7036) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+11
зелені піdари, а на скільки ви збільшили виробництво снарядів? скільки у лютому танків відремонтували? зелені піdари, й ти, зе-лупа, зокрема, ви на щось крім відосиків здатні? (ну, ******* на потоках я не рахую).
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01.03.2023 17:49
+5
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01.03.2023 18:38
+4
Немцы, можете нам поверить вчерашним жителям совка, что к вам особые притязания и маниакальные желания, желающих павтарить маньяков, так что вы априори для них фашисты и нацисты, как и украинцы бандеровцы, не отвертитесь от войны ну ни как. Молите Бога и мировую демократическую коалицию, что теперь вас будут поддерживать в борьбе с фашистами **********, путлер капут.
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01.03.2023 17:48
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Не хочеш скидатись на ліверну ковбасу - молодець!
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01.03.2023 17:44 Ответить
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01.03.2023 18:38 Ответить
це завхоз і чорний касир)
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01.03.2023 19:57 Ответить
Немцы, можете нам поверить вчерашним жителям совка, что к вам особые притязания и маниакальные желания, желающих павтарить маньяков, так что вы априори для них фашисты и нацисты, как и украинцы бандеровцы, не отвертитесь от войны ну ни как. Молите Бога и мировую демократическую коалицию, что теперь вас будут поддерживать в борьбе с фашистами **********, путлер капут.
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01.03.2023 17:48 Ответить
зелені піdари, а на скільки ви збільшили виробництво снарядів? скільки у лютому танків відремонтували? зелені піdари, й ти, зе-лупа, зокрема, ви на щось крім відосиків здатні? (ну, ******* на потоках я не рахую).
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01.03.2023 17:49 Ответить
И лучше вам сейчас помогать достаточно, чтобы вместо лозунгов "На Берлин", побитые рашисты шизофреники, писали "За Туапсе".
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01.03.2023 17:51 Ответить
Могут паффтаріть.

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01.03.2023 18:04 Ответить
Отлично сказал ув. Виктор Петров. Респект.
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03.03.2023 09:24 Ответить
НЕ надо обвинять немцев в нежелании помочь Украине: я работал и жил в Германии:
у них реально ни хрена нет армии: пацифизм-пофигизм полный. За 3 года жизни в ФРГ видел военных в форме не больше 3-4 раз.

Меркель сократила бундесвер с 23-х полностью укомплектованных бригад до жалких 6-ти бригад. Вся германская армия - это жалкие 70 тысяч солдат: меньше чем армия лукашенковского Белсовхоза.

Так что, немцам всё пришлось начинать почти с нуля и всё-таки уже оказали помощь ВСУ на сумму 2 миллиарда евро. Но, скоро будут поставлять оружия намного больше.

Так что, данке шён, Германия.
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03.03.2023 09:33 Ответить
Я служил в Германия при совке, в каждом городе по пять полков совковых оккупантов-нищебродов в вонючих портянках. Так, что расслабились после развала совка, но оказывается враг снова у ворот.
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03.03.2023 11:06 Ответить
Совершенно поразителен тот факт, что Вы, ув. Виктор Петров, намного лучше, глубже понимаете всю колоссальную глобальную опасность для самой Германии путинско-фашистской агрессии против Украины.

У немцев настолько атрофирована воля и национально-патриотическое чувство 70-летней пропагандой пацифизма и комплексом вины, что без Украины они просто могли бы пасть к ногам Путина, как перезрелая груша. Не посмели бы оказать мощное военно-патриотическое сопротивление путинскому вторжению в Германию, потому что, мол, это было бы похоже на упорное сопротивление Вермахта красной сталинской Орде.
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03.03.2023 14:14 Ответить
Окажут сопротивление, ибо они сейчас в большой демократической коалиции.
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03.03.2023 21:00 Ответить
Штольц так киданул своими маневрами немецкий ВПК что они бы его к стенке радостно поставили за такие убытки и то что они оказались в конце очереди.
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01.03.2023 17:53 Ответить
Можливо Шольц викупив компромат на себе у пуйла. Тому його трошки попустило і він почав щось робити для допомоги Україні.
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01.03.2023 18:53 Ответить
Труднощі з постачанням «Леопарду» Україні є найяскравішим проявом реальності, яку Європа давно ігнорує: вважаючи, що широкомасштабна наземна війна відходить у минуле, і гріючись на відлизі після холодної війни, вона хронічно недофінансувала своїх військових. Коли Росія розгорнула найбільшу війну на континенті з часів Другої світової війни, Європа виявилася до нього абсолютно не готова.

У 2014 році, після того, як Росія захопила Крим, члени НАТО погодилися почати витрачати 2% свого ВВП на оборону до 2024 року. Однак, за нинішніми оцінками Північноатлантичного альянсу, на сьогоднішній день лише 10 з 30 членів витрачають таку частку ВВП на військові цілі. Тринадцять держав, включаючи Німеччину, витрачають на військові сили лише близько 1, 5% свого ВВП або менше.
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01.03.2023 18:59 Ответить
Німці довго запрягають, але швидко їдуть.
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01.03.2023 19:41 Ответить
Яка цікава іграшка: обсяги виробництва нарощує Німеччина, а премії за це отримують топи Укроборонпрому.
Але ж, ЄнтАдругоЄ
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01.03.2023 20:04 Ответить
" а премії за це отримують топи Укроборонпрому." - за те що не вкрали.
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01.03.2023 21:29 Ответить
 
 