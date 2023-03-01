Германия увеличит производство боеприпасов для помощи Украине, - Шольц

Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту вооружения, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением РФ.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют обеспечить достаточные поставки запасных частей, мы создали ремонтные мощности для вооружения, используемого в войне, в местах за пределами Украины", - сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что Германия позаботится о том, чтобы "производство боеприпасов было передовым - и для оружия, которое мы поставили сами, и для оружия, поступающего из запасов, доступных в Восточной Европе".

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