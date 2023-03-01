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Германия увеличит производство боеприпасов для помощи Украине, - Шольц
Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту вооружения, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением РФ.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют обеспечить достаточные поставки запасных частей, мы создали ремонтные мощности для вооружения, используемого в войне, в местах за пределами Украины", - сказал Шольц.
Канцлер подчеркнул, что Германия позаботится о том, чтобы "производство боеприпасов было передовым - и для оружия, которое мы поставили сами, и для оружия, поступающего из запасов, доступных в Восточной Европе".
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у них реально ни хрена нет армии: пацифизм-пофигизм полный. За 3 года жизни в ФРГ видел военных в форме не больше 3-4 раз.
Меркель сократила бундесвер с 23-х полностью укомплектованных бригад до жалких 6-ти бригад. Вся германская армия - это жалкие 70 тысяч солдат: меньше чем армия лукашенковского Белсовхоза.
Так что, немцам всё пришлось начинать почти с нуля и всё-таки уже оказали помощь ВСУ на сумму 2 миллиарда евро. Но, скоро будут поставлять оружия намного больше.
Так что, данке шён, Германия.
У немцев настолько атрофирована воля и национально-патриотическое чувство 70-летней пропагандой пацифизма и комплексом вины, что без Украины они просто могли бы пасть к ногам Путина, как перезрелая груша. Не посмели бы оказать мощное военно-патриотическое сопротивление путинскому вторжению в Германию, потому что, мол, это было бы похоже на упорное сопротивление Вермахта красной сталинской Орде.
У 2014 році, після того, як Росія захопила Крим, члени НАТО погодилися почати витрачати 2% свого ВВП на оборону до 2024 року. Однак, за нинішніми оцінками Північноатлантичного альянсу, на сьогоднішній день лише 10 з 30 членів витрачають таку частку ВВП на військові цілі. Тринадцять держав, включаючи Німеччину, витрачають на військові сили лише близько 1, 5% свого ВВП або менше.
Але ж, ЄнтАдругоЄ