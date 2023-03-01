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Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для допомоги Україні, - Шольц

шольц

Німеччина наростить виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту озброєння, щоб краще підтримати Україну в боротьбі з вторгненням РФ.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Постійна підтримка України протягом року також принесла нам знання, які дають нам змогу забезпечити достатнє постачання запасних частин, ми створили ремонтні потужності для озброєння, що використовується у війні, в місцях за межами України", - сказав Шольц.

Канцлер наголосив, що Німеччина подбає про те, щоб "виробництво боєприпасів було передовим - і для зброї, яку ми поставили самі, і для зброї, що надходить із запасів, доступних у Східній Європі".

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Автор: 

боєприпаси (2290) Німеччина (7441) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+11
зелені піdари, а на скільки ви збільшили виробництво снарядів? скільки у лютому танків відремонтували? зелені піdари, й ти, зе-лупа, зокрема, ви на щось крім відосиків здатні? (ну, ******* на потоках я не рахую).
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01.03.2023 17:49
+5
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01.03.2023 18:38
+4
Немцы, можете нам поверить вчерашним жителям совка, что к вам особые притязания и маниакальные желания, желающих павтарить маньяков, так что вы априори для них фашисты и нацисты, как и украинцы бандеровцы, не отвертитесь от войны ну ни как. Молите Бога и мировую демократическую коалицию, что теперь вас будут поддерживать в борьбе с фашистами **********, путлер капут.
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01.03.2023 17:48
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01.03.2023 17:44 Відповісти
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01.03.2023 18:38 Відповісти
це завхоз і чорний касир)
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01.03.2023 19:57 Відповісти
Немцы, можете нам поверить вчерашним жителям совка, что к вам особые притязания и маниакальные желания, желающих павтарить маньяков, так что вы априори для них фашисты и нацисты, как и украинцы бандеровцы, не отвертитесь от войны ну ни как. Молите Бога и мировую демократическую коалицию, что теперь вас будут поддерживать в борьбе с фашистами **********, путлер капут.
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01.03.2023 17:48 Відповісти
зелені піdари, а на скільки ви збільшили виробництво снарядів? скільки у лютому танків відремонтували? зелені піdари, й ти, зе-лупа, зокрема, ви на щось крім відосиків здатні? (ну, ******* на потоках я не рахую).
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01.03.2023 17:49 Відповісти
И лучше вам сейчас помогать достаточно, чтобы вместо лозунгов "На Берлин", побитые рашисты шизофреники, писали "За Туапсе".
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01.03.2023 17:51 Відповісти
Могут паффтаріть.

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01.03.2023 18:04 Відповісти
Отлично сказал ув. Виктор Петров. Респект.
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03.03.2023 09:24 Відповісти
НЕ надо обвинять немцев в нежелании помочь Украине: я работал и жил в Германии:
у них реально ни хрена нет армии: пацифизм-пофигизм полный. За 3 года жизни в ФРГ видел военных в форме не больше 3-4 раз.

Меркель сократила бундесвер с 23-х полностью укомплектованных бригад до жалких 6-ти бригад. Вся германская армия - это жалкие 70 тысяч солдат: меньше чем армия лукашенковского Белсовхоза.

Так что, немцам всё пришлось начинать почти с нуля и всё-таки уже оказали помощь ВСУ на сумму 2 миллиарда евро. Но, скоро будут поставлять оружия намного больше.

Так что, данке шён, Германия.
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03.03.2023 09:33 Відповісти
Я служил в Германия при совке, в каждом городе по пять полков совковых оккупантов-нищебродов в вонючих портянках. Так, что расслабились после развала совка, но оказывается враг снова у ворот.
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03.03.2023 11:06 Відповісти
Совершенно поразителен тот факт, что Вы, ув. Виктор Петров, намного лучше, глубже понимаете всю колоссальную глобальную опасность для самой Германии путинско-фашистской агрессии против Украины.

У немцев настолько атрофирована воля и национально-патриотическое чувство 70-летней пропагандой пацифизма и комплексом вины, что без Украины они просто могли бы пасть к ногам Путина, как перезрелая груша. Не посмели бы оказать мощное военно-патриотическое сопротивление путинскому вторжению в Германию, потому что, мол, это было бы похоже на упорное сопротивление Вермахта красной сталинской Орде.
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03.03.2023 14:14 Відповісти
Окажут сопротивление, ибо они сейчас в большой демократической коалиции.
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03.03.2023 21:00 Відповісти
Штольц так киданул своими маневрами немецкий ВПК что они бы его к стенке радостно поставили за такие убытки и то что они оказались в конце очереди.
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01.03.2023 17:53 Відповісти
Можливо Шольц викупив компромат на себе у пуйла. Тому його трошки попустило і він почав щось робити для допомоги Україні.
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01.03.2023 18:53 Відповісти
Труднощі з постачанням «Леопарду» Україні є найяскравішим проявом реальності, яку Європа давно ігнорує: вважаючи, що широкомасштабна наземна війна відходить у минуле, і гріючись на відлизі після холодної війни, вона хронічно недофінансувала своїх військових. Коли Росія розгорнула найбільшу війну на континенті з часів Другої світової війни, Європа виявилася до нього абсолютно не готова.

У 2014 році, після того, як Росія захопила Крим, члени НАТО погодилися почати витрачати 2% свого ВВП на оборону до 2024 року. Однак, за нинішніми оцінками Північноатлантичного альянсу, на сьогоднішній день лише 10 з 30 членів витрачають таку частку ВВП на військові цілі. Тринадцять держав, включаючи Німеччину, витрачають на військові сили лише близько 1, 5% свого ВВП або менше.
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01.03.2023 18:59 Відповісти
Німці довго запрягають, але швидко їдуть.
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01.03.2023 19:41 Відповісти
Яка цікава іграшка: обсяги виробництва нарощує Німеччина, а премії за це отримують топи Укроборонпрому.
Але ж, ЄнтАдругоЄ
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01.03.2023 20:04 Відповісти
" а премії за це отримують топи Укроборонпрому." - за те що не вкрали.
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01.03.2023 21:29 Відповісти
 
 