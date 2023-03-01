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Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для допомоги Україні, - Шольц
Німеччина наростить виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту озброєння, щоб краще підтримати Україну в боротьбі з вторгненням РФ.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Постійна підтримка України протягом року також принесла нам знання, які дають нам змогу забезпечити достатнє постачання запасних частин, ми створили ремонтні потужності для озброєння, що використовується у війні, в місцях за межами України", - сказав Шольц.
Канцлер наголосив, що Німеччина подбає про те, щоб "виробництво боєприпасів було передовим - і для зброї, яку ми поставили самі, і для зброї, що надходить із запасів, доступних у Східній Європі".
Топ коментарі
+11 Андрій Богатир
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+5 Voc Vox
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+4 Petrov Viktor
показати весь коментар01.03.2023 17:48 Посилання
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у них реально ни хрена нет армии: пацифизм-пофигизм полный. За 3 года жизни в ФРГ видел военных в форме не больше 3-4 раз.
Меркель сократила бундесвер с 23-х полностью укомплектованных бригад до жалких 6-ти бригад. Вся германская армия - это жалкие 70 тысяч солдат: меньше чем армия лукашенковского Белсовхоза.
Так что, немцам всё пришлось начинать почти с нуля и всё-таки уже оказали помощь ВСУ на сумму 2 миллиарда евро. Но, скоро будут поставлять оружия намного больше.
Так что, данке шён, Германия.
У немцев настолько атрофирована воля и национально-патриотическое чувство 70-летней пропагандой пацифизма и комплексом вины, что без Украины они просто могли бы пасть к ногам Путина, как перезрелая груша. Не посмели бы оказать мощное военно-патриотическое сопротивление путинскому вторжению в Германию, потому что, мол, это было бы похоже на упорное сопротивление Вермахта красной сталинской Орде.
У 2014 році, після того, як Росія захопила Крим, члени НАТО погодилися почати витрачати 2% свого ВВП на оборону до 2024 року. Однак, за нинішніми оцінками Північноатлантичного альянсу, на сьогоднішній день лише 10 з 30 членів витрачають таку частку ВВП на військові цілі. Тринадцять держав, включаючи Німеччину, витрачають на військові сили лише близько 1, 5% свого ВВП або менше.
Але ж, ЄнтАдругоЄ