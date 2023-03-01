Поддержка Германии является залогом победы Украины, - премьер Латвии Кариньш

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом сегодня, 1 марта, заявил, что поддержка Германии является залогом выживания Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, латвийского премьер-министра цитирует Deutsche Welle.

По словам Кариньша, Украине понадобится упорство для защиты своей территории, поскольку президент России Владимир Путин легко не отказался от своих намерений.

Шольц, в свою очередь, подтвердил готовность Германии защищать другие страны Североатлантического альянса в случае необходимости.

"Как союзники мы единодушны во мнении, что в случае нападения мы будем совместно защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО", — сказал он.

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