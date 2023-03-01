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Поддержка Германии является залогом победы Украины, - премьер Латвии Кариньш

каріньш

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом сегодня, 1 марта, заявил, что поддержка Германии является залогом выживания Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, латвийского премьер-министра цитирует Deutsche Welle.

По словам Кариньша, Украине понадобится упорство для защиты своей территории, поскольку президент России Владимир Путин легко не отказался от своих намерений.

Шольц, в свою очередь, подтвердил готовность Германии защищать другие страны Североатлантического альянса в случае необходимости.

"Как союзники мы единодушны во мнении, что в случае нападения мы будем совместно защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО", — сказал он.

Читайте также: Боевые действия на территории Украины будут продолжаться как минимум до конца 2023 года, - Служба безопасности Латвии

Автор: 

Германия (7036) Латвия (1346) Кариньш Крисьянис (29)


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Це якщо дєрьмаківці знову не поср@ться з Німеччиною (Шольцом та Штанмайєром), як в березні минулого року. А вони це вміють і продовжують цю практику, тварюки доиорощені...
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01.03.2023 21:49 Ответить
І запорукою шо рашка не буде дубасити Європу .
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01.03.2023 21:50 Ответить
У німців є гарний шанс відігратися на кацапах за ГДР ,відторгнення земель та знущання над німцями впродовж 40 років. Історична місія німців -допомагати викорінювати фашизм з кацапів.
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01.03.2023 22:23 Ответить
В чому запорука? В тому що замість 62 танків нам дадуть, можливо, 63?
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01.03.2023 22:49 Ответить
Напевно прем'єру Латвії видніше, раз він так вважає, підтримка не в кількості танків які дають німці, без їх дозволу нам не передадуть танки леопард інші країни. Допомога Німеччини поступається тільки США. ЄС виділив Україні у 2022 19,7 млрд фінансової допомоги, а на цей рік 18 мільярдів євро, вгадайте який відсоток німецьких грошей?
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02.03.2023 06:52 Ответить
 
 