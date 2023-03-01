УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10815 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 114 5

Підтримка Німеччини є запорукою перемоги України, - прем’єр Латвії Каріньш

каріньш

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш після зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом сьогодні 1 березня заявив, що підтримка Німеччини є запорукою виживання України.

Як інформує Цензор.НЕТ, латвійського прем'єр-міністра цитує Deutsche Welle.

За словами Каріньша, Україні знадобиться наполегливість для захисту своєї території, оскільки президент Росії Володимир Путін легко не відмовився від своїх намірів.

Шольц своєю чергою підтвердив готовність Німеччини захищати інші країни Північноатлантичного альянсу в разі потреби.

"Як союзники, ми одностайні в думці, що в разі нападу ми будемо спільно захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО", — сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойові дії на території України триватимуть щонайменше до кінця 2023 року, - Служба безпеки Латвії

Автор: 

Німеччина (7441) Латвія (1360) Каріньш Кріш’яніс (41)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це якщо дєрьмаківці знову не поср@ться з Німеччиною (Шольцом та Штанмайєром), як в березні минулого року. А вони це вміють і продовжують цю практику, тварюки доиорощені...
показати весь коментар
01.03.2023 21:49 Відповісти
І запорукою шо рашка не буде дубасити Європу .
показати весь коментар
01.03.2023 21:50 Відповісти
У німців є гарний шанс відігратися на кацапах за ГДР ,відторгнення земель та знущання над німцями впродовж 40 років. Історична місія німців -допомагати викорінювати фашизм з кацапів.
показати весь коментар
01.03.2023 22:23 Відповісти
В чому запорука? В тому що замість 62 танків нам дадуть, можливо, 63?
показати весь коментар
01.03.2023 22:49 Відповісти
Напевно прем'єру Латвії видніше, раз він так вважає, підтримка не в кількості танків які дають німці, без їх дозволу нам не передадуть танки леопард інші країни. Допомога Німеччини поступається тільки США. ЄС виділив Україні у 2022 19,7 млрд фінансової допомоги, а на цей рік 18 мільярдів євро, вгадайте який відсоток німецьких грошей?
показати весь коментар
02.03.2023 06:52 Відповісти
 
 