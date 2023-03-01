Підтримка Німеччини є запорукою перемоги України, - прем’єр Латвії Каріньш
Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш після зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом сьогодні 1 березня заявив, що підтримка Німеччини є запорукою виживання України.
Як інформує Цензор.НЕТ, латвійського прем'єр-міністра цитує Deutsche Welle.
За словами Каріньша, Україні знадобиться наполегливість для захисту своєї території, оскільки президент Росії Володимир Путін легко не відмовився від своїх намірів.
Шольц своєю чергою підтвердив готовність Німеччини захищати інші країни Північноатлантичного альянсу в разі потреби.
"Як союзники, ми одностайні в думці, що в разі нападу ми будемо спільно захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО", — сказав він.
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Evgeny N
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