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Новости Война
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Враг нанес ракетный удар по инфраструктуре в Кременчугском районе, - Полтавская ОВА

ракета

Российские оккупанты вечером 1 марта нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг совершил ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - написал чиновник в телеграм-канале.

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Кременчуг (354) крылатые ракеты (884) обстрел (27652) Полтавская область (1177)


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В Крыму прилетело что то тяжелое - https://www.youtube.com/watch?v=VZe80KwtUSk
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01.03.2023 22:36 Ответить
..та ладно,НЛО...
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01.03.2023 23:09 Ответить
Весна почалася, сезону грому...
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02.03.2023 08:11 Ответить
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01.03.2023 23:20 Ответить
Шмигаль з міністрами дотримуючись вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ №307-V

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період» усе зробить ЧЬОТКО!!!
Мабуть, бо тоді ЙОГО треба судити за злочинні дії/ бездіяльність!!!
СБУ та Дбр фактури вдосталь!
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01.03.2023 23:20 Ответить
 
 