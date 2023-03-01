Враг нанес ракетный удар по инфраструктуре в Кременчугском районе, - Полтавская ОВА
Российские оккупанты вечером 1 марта нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавской области.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг совершил ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - написал чиновник в телеграм-канале.
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«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період» усе зробить ЧЬОТКО!!!
Мабуть, бо тоді ЙОГО треба судити за злочинні дії/ бездіяльність!!!
СБУ та Дбр фактури вдосталь!