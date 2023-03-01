Враг нанес ракетный удар по инфраструктуре в Кременчугском районе, - Полтавская ОВА

Российские оккупанты вечером 1 марта нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг совершил ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - написал чиновник в телеграм-канале.

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