Российские оккупанты обстреляли пять громад на Сумщине, зафиксирован 31 "прилет", - ОВА

На Сумщине войска российской федерации обстреляли пять громад, зафиксировано 31 попадание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сумская областная военная администрация сообщает в Фейсбуке.

"В течение дня россияне совершили обстрелы 5 территориальных громад области: Новослободской, Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Белопольской. Был зафиксирован 31 прилет. Также во время вечерней воздушной тревоги около 19:00 работала ПВО", - говорится в сообщении.

По Краснопольской громаде враг с 09:50 бил из минометов, выпустив 10 мин.

В Новослободской громаде в 14:25 зафиксировано три попадания. Предварительно враг стрелял из ствольной артилерии калибра 152 мм.

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По Шалыгинской громаде в 15:00 с территории России совершено 8 "прилетов", вероятно, из миномета калибра 120 мм.

В Эсманьской громаде в 15:00 зафиксировано шесть взрывов, предварительно, прилет был из миномета калибра 120 мм.

По Белопольской громаде около 16:00 россияне совершили минометный обстрел, выпустив четыре мины.

К счастью, без потерь и разрушений.