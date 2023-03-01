Російські окупанти обстріляли п’ять громад на Сумщині, зафіксовано 31 "приліт", - ОВА

Сумській області війська російської федерації обстріляли п’ять громад, зафіксовано 31 влучання.

Як передає Цензор.НЕТ про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області: Новослобідської, Краснопільської, Есманської, Шалигинської, Білопільської. Було зафіксовано 31 приліт. Також під час вечірньої повітряної тривоги близько 19:00 працювала ППО", - ідеться в повідомленні.

По Краснопільській громаді ворог із 09:50 бив із мінометів, випустивши 10 мін.

У Новослобідській громаді о 14:25 зафіксовано три влучання. Попередньо, ворог обстріляв ствольною артирерією калібру 152 мм.

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По Шалигинській громаді о 15:00 з території рф здійснено 8 "прильотів", ймовірно, з міномета калібру 120 мм.

В Есманьській громаді о 15:00 зафіксовано шість вибухів, попередньо, з міномета калібру 120 мм.

По Білопільській громаді близько 16:00 росіяни здійснили мінометний обстріл, випустивши чотири міни.

На щастя, без втрат та руйнувань.

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