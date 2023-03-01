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Російські окупанти обстріляли п’ять громад на Сумщині, зафіксовано 31 "приліт", - ОВА

сумщина,чернігівщина

Сумській області війська російської федерації обстріляли п’ять громад, зафіксовано 31 влучання.

Як передає Цензор.НЕТ про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області: Новослобідської, Краснопільської, Есманської, Шалигинської, Білопільської. Було зафіксовано 31 приліт. Також під час вечірньої повітряної тривоги близько 19:00 працювала ППО", - ідеться в повідомленні.

По Краснопільській громаді ворог із 09:50 бив із мінометів, випустивши 10 мін.

У Новослобідській громаді о 14:25 зафіксовано три влучання. Попередньо, ворог обстріляв ствольною артирерією калібру 152 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли сім громад на Сумщині: пошкоджено житлові будинки

По Шалигинській громаді о 15:00 з території рф здійснено 8 "прильотів", ймовірно, з міномета калібру 120 мм.

В Есманьській громаді о 15:00 зафіксовано шість вибухів, попередньо, з міномета калібру 120 мм.

По Білопільській громаді близько 16:00 росіяни здійснили мінометний обстріл, випустивши чотири міни.

На щастя, без втрат та руйнувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 26 лютого ворог обстріляв 4 громади Сумщини - зафіксовано 76 "прильотів", - ОВА

Автор: 

обстріл (28973) Сумська область (3807)


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01.03.2023 22:53 Відповісти
..идиотизм,и оправдалово-куски стрельнувшего миномета хочу видеть и тварей мацковии.
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01.03.2023 23:07 Відповісти
 
 