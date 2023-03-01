Венгрия не будет ставить интересы Украины выше собственных, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"Мы уважаем и помогаем украинцам. Есть одна вещь, которую мы не будем делать: ставить их интересы выше наших. Как премьер-министр Венгрии я несу ответственность за венгерский народ. Поэтому мы всегда будем ставить Венгрию на первое место! Это мой моральный компас", – написал Орбан в твиттере.
В другом твите после встречи с президентом Египта Орбан написал, что "миру нужно немедленное прекращение огня в российско-украинской войне".
"Чем больше стран говорят голосом мира, тем больше у нас шансов избежать эскалации и последующих страданий", - подчеркнул премьер Венгрии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Інший мадяр і не винен, що він мадяр.
- Як це не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен, дурне говориш.
Це лунає як: "припинить вбивати кацапів" замість: "потрібне негайне виведення російських військ з України".
Несподівано почали багато запитувати про Угорщину в цей день рік тому.
Впевнений що ми, як і розвідки інших держав ЄС, особливо держави сусіди Угорщини, знають чи знали більше, і маю надію свого часу це оприлюднять.
Поки що напишу тільки те, що бачив на власні очі.
Перші війскові колони угорських війскових я побачив майже зразу після окружної Будапешту.
Це був ранній ранок 25 лютого 22 року. Я заїхав на заправку на своєму авто з українськими номерами, і раптом відчув себе темношкірим африканцем в ковбойскому салуні Техаса десь в середині 19 сторіччя. Заправка була забита війсковими угорцями, які уважно дивилися на мене, у мілітарній флісці та на машинку з наліпкою хреста НГУ на задньому склі. Ніхто не робив ніяких там загрозливих жестів, але відчуття було абсолютно ворожого ставлення. По нашивкам це був якийсь підрозділ війскової поліції Угорщини, такий собі аналог нашої ВСП. Майже зразу після того як я повернувся на дорогу, мені довелося стати в хвіст величезною колони війскової техніки. Поступово її обганяючи, я мимоволі рахував. В Цій колоні йшло 6 машин з для наведення понтонних переправ, з понтонами, у супроводі вантажівок з особовим складом та кількох машин бойового прикриття. Далі до кордону таких колон було ще три - у кожній по шість - вісім вантажівок з понтонами.
На всіх заправках по дорозі до кордону зустрічалися або війскові, які рухалися в сторону кордону з Україною, або техніка. Часто зустрічалися очевидні резервісти, на власних авто, які були викликані в своїй частини. Один із них, кремезий чоловяга, підійшов до мене, довго розглядав, потім мовчки налив кави із термосу і протягнув цигарку. Я не палю вже давно, але тут механічно взяв. Чоловік міцно затягнувся, і запитав - туди? Показуючи в сторону України.
Я не встиг нічого відповісти, як він продовжив - немає сенсу. Вас не буде за три дні. Не треба було вірити американцям".
Хотів би я подивитися на цього мудака зараз. А особливо після перемоги України.
Родственники Орбана явно не ложились под советские танки.
Ложились под что-то другое, или под кого-то...
Воїн ЗСУ щойно з БахмУту ❤️🖤🥇🥇🥇
Бахмут Авдеевка и Угледар похонят Мавзооейную помойку путлера...,а в Бахмут прибыли свежие войска ЗСУ...✊💪🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Тому що наступною ціллю після України (не дай Боже, в разі перемоги *****) буде хтось з країн Будепештської дев'ятки; не виключено, що саме Угорщини.