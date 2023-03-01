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Новости Война
8 286 52

Венгрия не будет ставить интересы Украины выше собственных, - Орбан

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Мы уважаем и помогаем украинцам. Есть одна вещь, которую мы не будем делать: ставить их интересы выше наших. Как премьер-министр Венгрии я несу ответственность за венгерский народ. Поэтому мы всегда будем ставить Венгрию на первое место! Это мой моральный компас", – написал Орбан в твиттере.

В другом твите после встречи с президентом Египта Орбан написал, что "миру нужно немедленное прекращение огня в российско-украинской войне".

"Чем больше стран говорят голосом мира, тем больше у нас шансов избежать эскалации и последующих страданий", - подчеркнул премьер Венгрии.

Читайте также: Орбан поддержал "мирный план" Китая относительно войны в Украине

Автор: 

Венгрия (2000) Виктор Орбан (475)


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Топ комментарии
+43
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01.03.2023 23:55
+35
Та якось пофіг , що цей когут фарбований квохче.
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01.03.2023 23:54
+19
Су ка мадярська....
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01.03.2023 23:55
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Та якось пофіг , що цей когут фарбований квохче.
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01.03.2023 23:54 Ответить
Су ка мадярська....
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01.03.2023 23:55 Ответить
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01.03.2023 23:55 Ответить
В угорця є своя імперська uborka.
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02.03.2023 01:43 Ответить
Українці вас і уйх не ставлять і нічого не сталося. Ставте свої інтереси в якому хочете пріоритеті, а ми будемо класти на ваших інтереси.
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02.03.2023 00:00 Ответить
он когда-нибудь заткнется?
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02.03.2023 00:00 Ответить
Когда его заткнут ( или - ему)!
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06.03.2023 12:01 Ответить
Идиёт. Эта война - это не война двух стран, которая никого больше не касается. Это война цивилизаций. Если чисто гипотетически предположить, что Украина проиграет, это будет означать победу мировоззрения19-го века над современной демократией.
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02.03.2023 00:01 Ответить
Корбан, в тебе ні хто нічо не просить,щоб ти щось ставив, єдине можеш собі свічку поставить.
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02.03.2023 00:01 Ответить
Чому ця наволоч і їм подібні постійно апелюють до моралі?
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02.03.2023 00:02 Ответить
Ну так звичайно уйобок мадярський. Після перемоги займемся твоїми сепарами в Закарпатії !!!
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02.03.2023 00:03 Ответить
Саме так. Чому ми повинні ставити їх інтереси вище наших? Нехай вчать українську мову і поводяться згідно українських законів.
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02.03.2023 09:27 Ответить
Рідкісна потвора!
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02.03.2023 00:04 Ответить
сосу у путіна, ням-ням, впрочем може в дупу теж давав
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02.03.2023 00:04 Ответить
гандон, просто використаний путіним гандон
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02.03.2023 00:05 Ответить
НАТО не ставитиме інтереси Угорщини вище за власні. Ідіть нахер, звільняйте місце для України
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02.03.2023 00:09 Ответить
вопрос какие интересы у вас?вот у маньяка выродка ***** тоже есть свои интересы а у вас какие -оттяпать Закарпатье?мне тебя жаль мне интересно забрать у тебя дом и машину
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02.03.2023 00:21 Ответить
Прорашистський мадярський членосос ,котрий ставить інтереси куйла вище ,інтересів Угорщини,ЄС.НАТО і України.
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02.03.2023 00:22 Ответить
Та вас угрів сибірських загнати назад в Ханти-мансійську АО і більше звідти не випускати
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02.03.2023 00:22 Ответить
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02.03.2023 02:06 Ответить
Орбан по-моему реально решил, что его интересы и интересы Венгрии - это одно и то же...
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02.03.2023 00:25 Ответить
Так рашка первой не даст поставить Венгрию на первое место. Твой компас нужно выбросить на свалку.
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02.03.2023 00:34 Ответить
А Україна клала на інтереси Мад'ярщини великий... З цього дня почнеться повна "українізація" угорських колабарантських бандустанів. Один "кремлівський вошдь" вже хотів захистити свої інтереси в Україні і отримав розірвану власну дупу, тепер його ************ наступає на ті самі граблі. Євроцигани думають, що Євросоюз надавить на нашу країну з метою захисту свого "члена", але досить скоро цей "член" буде в дупі блідої кремлівської молі.
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02.03.2023 00:39 Ответить
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02.03.2023 00:51 Ответить
- Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив:

- Інший мадяр і не винен, що він мадяр.

- Як це не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен, дурне говориш.
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02.03.2023 00:54 Ответить
Це він так натякає на багатополярний світ та імперські амбіції угорської влади, тобто на те що вони хочуть віджати собі чим по більше спочатку землі України, а потім і інших сусідів Угорщини. (А у них зіпсуті відносини і територіальні претензії не тільки до України, а взагалі із усіма та навіть не прямими сусідами)
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02.03.2023 01:17 Ответить
Може перекрити нафту та газ Угорщині та поставити інтереси України вище за інтереси Угорщини?
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02.03.2023 01:18 Ответить
якщо б всі в єс так посилали один одного нахер то єс би не було
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02.03.2023 01:19 Ответить
Интересно, а можно назвать реальную военную помощь мадьяр Украине. Эта про российская тухлая консерва все ждёт обещанное им россией украинское Закарпатье.
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02.03.2023 01:26 Ответить
Все правильно, кожна країна повинна ставити свої інтереси на перше місце. Але чому інтереси Угорщини збігаються з інтересами пуйла? А, Орбане?
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02.03.2023 01:30 Ответить
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02.03.2023 01:55 Ответить
Тобто захист умов міжнародного права засудження порушення міжнародного права методом агресії та інтервенції визнання та засудження вбивства мирного населення і дітей в тому числі не входить в інтереси Угорщини.Значить такі самі агресивні дії можна будькому здійснювати проти угорщини .
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02.03.2023 01:59 Ответить
Орбан написав: "світу потрібне негайне припинення вогню в російсько-українській війні".
Це лунає як: "припинить вбивати кацапів" замість: "потрібне негайне виведення російських військ з України".
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02.03.2023 02:07 Ответить
Якщо інтереси угорщини шкодять інтересам України,то йдуть мадяри зі своїми інтересами в або на інтєрєсноє место.І швидко-швидко,щоб ще одне інтєрєсноє мєсто не порвали.
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02.03.2023 02:15 Ответить
Eugene Stepanenko

Несподівано почали багато запитувати про Угорщину в цей день рік тому.

Впевнений що ми, як і розвідки інших держав ЄС, особливо держави сусіди Угорщини, знають чи знали більше, і маю надію свого часу це оприлюднять.

Поки що напишу тільки те, що бачив на власні очі.

Перші війскові колони угорських війскових я побачив майже зразу після окружної Будапешту.

Це був ранній ранок 25 лютого 22 року. Я заїхав на заправку на своєму авто з українськими номерами, і раптом відчув себе темношкірим африканцем в ковбойскому салуні Техаса десь в середині 19 сторіччя. Заправка була забита війсковими угорцями, які уважно дивилися на мене, у мілітарній флісці та на машинку з наліпкою хреста НГУ на задньому склі. Ніхто не робив ніяких там загрозливих жестів, але відчуття було абсолютно ворожого ставлення. По нашивкам це був якийсь підрозділ війскової поліції Угорщини, такий собі аналог нашої ВСП. Майже зразу після того як я повернувся на дорогу, мені довелося стати в хвіст величезною колони війскової техніки. Поступово її обганяючи, я мимоволі рахував. В Цій колоні йшло 6 машин з для наведення понтонних переправ, з понтонами, у супроводі вантажівок з особовим складом та кількох машин бойового прикриття. Далі до кордону таких колон було ще три - у кожній по шість - вісім вантажівок з понтонами.

На всіх заправках по дорозі до кордону зустрічалися або війскові, які рухалися в сторону кордону з Україною, або техніка. Часто зустрічалися очевидні резервісти, на власних авто, які були викликані в своїй частини. Один із них, кремезий чоловяга, підійшов до мене, довго розглядав, потім мовчки налив кави із термосу і протягнув цигарку. Я не палю вже давно, але тут механічно взяв. Чоловік міцно затягнувся, і запитав - туди? Показуючи в сторону України.

Я не встиг нічого відповісти, як він продовжив - немає сенсу. Вас не буде за три дні. Не треба було вірити американцям".

Хотів би я подивитися на цього мудака зараз. А особливо після перемоги України.
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02.03.2023 02:29 Ответить
Нам своє робити, а мадяри хай йдуть *****.
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02.03.2023 03:02 Ответить
Представим ситуацию - лежит больной на интенсивной терапии. Куча трубочек подключено, капельница стоит, провода тянутся к больному, пара медсестер чем то помогают. Гудит аппарат по очищению крови. Рядом стоит задумчиво врач и чет пишет в карточку процедур. И тут в палату врывается детина под 2 метра ростом, пышущее здоровьем и заявляет - «я не позволю ставить интересы больного выше своих интересов».
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02.03.2023 04:47 Ответить
Наша країна захищається. Про які інтереси лепече той ідіот?
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02.03.2023 06:51 Ответить
Интересно, кем был его папик.
Родственники Орбана явно не ложились под советские танки.
Ложились под что-то другое, или под кого-то...
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02.03.2023 07:48 Ответить
https://youtu.be/oJQaY61gUYk ..

Воїн ЗСУ щойно з БахмУту ❤️🖤🥇🥇🥇
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02.03.2023 07:58 Ответить
Зеля теж так !
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02.03.2023 08:02 Ответить
Тю, лайно! Ніби хтось вимагає від тебе це робити!
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02.03.2023 08:04 Ответить
в который раз тебе *************** мадьяр-иди *****.............................................
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02.03.2023 08:08 Ответить
З такими "помічниками" і ворогів не треба.
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02.03.2023 08:42 Ответить
"не ставитимемо їхні інтереси вище за наші " - найвище ******* ставлять тільки інтереси раші, бо сцикотно.
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02.03.2023 08:43 Ответить
а зе-гнідні гопники продовжують брати у мадяр защічку, завозячи їх гуманітарку.
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02.03.2023 09:11 Ответить
https://youtu.be/GSwIni9EGbc ..

Бахмут Авдеевка и Угледар похонят Мавзооейную помойку путлера...,а в Бахмут прибыли свежие войска ЗСУ...✊💪🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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02.03.2023 09:22 Ответить
Він бреше в тому, ніби поразка чи перемога України у війні з касапстаном не зачіпає інтереси Угорщини.
Тому що наступною ціллю після України (не дай Боже, в разі перемоги *****) буде хтось з країн Будепештської дев'ятки; не виключено, що саме Угорщини.
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02.03.2023 12:01 Ответить
Тут люди писали про "цікавіше" - у перший же день нападу Росії Угорщина підняла свої війська по тривозі й вони "мостилися" по дорогах у напрямку українського кордону І привід" - "захист угорського населення в Україні" Коли зрозуміли що у кацапів "бліцкріг" не "витанцьовується" - повернули війська в казарми
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02.03.2023 12:15 Ответить
******* **********!
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02.03.2023 14:44 Ответить
 
 