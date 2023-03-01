Венгрия не будет ставить интересы Украины выше собственных, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Мы уважаем и помогаем украинцам. Есть одна вещь, которую мы не будем делать: ставить их интересы выше наших. Как премьер-министр Венгрии я несу ответственность за венгерский народ. Поэтому мы всегда будем ставить Венгрию на первое место! Это мой моральный компас", – написал Орбан в твиттере.

В другом твите после встречи с президентом Египта Орбан написал, что "миру нужно немедленное прекращение огня в российско-украинской войне".

"Чем больше стран говорят голосом мира, тем больше у нас шансов избежать эскалации и последующих страданий", - подчеркнул премьер Венгрии.

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