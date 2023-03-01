Угорщина не ставитиме інтереси України вище за власні, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна допомагає українцям, але не ставитиме їхні інтереси вище за свої.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Ми поважаємо і допомагаємо українцям. Є одна річ, яку ми не робитимемо: не ставитимемо їхні інтереси вище за наші. Як прем'єр-міністр Угорщини я відповідальний за угорський народ. Тому ми завжди ставитимемо Угорщину на перше місце! Це мій моральний компас", – написав Орбан у твіттері.
В іншому своєму твіті після зустрічі з президентом Єгипту Орбан написав, що "світу потрібне негайне припинення вогню в російсько-українській війні".
"Що більше країн говорять голосом миру, то більше у нас шансів уникнути ескалації та подальших страждань", – наголосив прем'єр Угорщини.
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- Інший мадяр і не винен, що він мадяр.
- Як це не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен, дурне говориш.
Це лунає як: "припинить вбивати кацапів" замість: "потрібне негайне виведення російських військ з України".
Несподівано почали багато запитувати про Угорщину в цей день рік тому.
Впевнений що ми, як і розвідки інших держав ЄС, особливо держави сусіди Угорщини, знають чи знали більше, і маю надію свого часу це оприлюднять.
Поки що напишу тільки те, що бачив на власні очі.
Перші війскові колони угорських війскових я побачив майже зразу після окружної Будапешту.
Це був ранній ранок 25 лютого 22 року. Я заїхав на заправку на своєму авто з українськими номерами, і раптом відчув себе темношкірим африканцем в ковбойскому салуні Техаса десь в середині 19 сторіччя. Заправка була забита війсковими угорцями, які уважно дивилися на мене, у мілітарній флісці та на машинку з наліпкою хреста НГУ на задньому склі. Ніхто не робив ніяких там загрозливих жестів, але відчуття було абсолютно ворожого ставлення. По нашивкам це був якийсь підрозділ війскової поліції Угорщини, такий собі аналог нашої ВСП. Майже зразу після того як я повернувся на дорогу, мені довелося стати в хвіст величезною колони війскової техніки. Поступово її обганяючи, я мимоволі рахував. В Цій колоні йшло 6 машин з для наведення понтонних переправ, з понтонами, у супроводі вантажівок з особовим складом та кількох машин бойового прикриття. Далі до кордону таких колон було ще три - у кожній по шість - вісім вантажівок з понтонами.
На всіх заправках по дорозі до кордону зустрічалися або війскові, які рухалися в сторону кордону з Україною, або техніка. Часто зустрічалися очевидні резервісти, на власних авто, які були викликані в своїй частини. Один із них, кремезий чоловяга, підійшов до мене, довго розглядав, потім мовчки налив кави із термосу і протягнув цигарку. Я не палю вже давно, але тут механічно взяв. Чоловік міцно затягнувся, і запитав - туди? Показуючи в сторону України.
Я не встиг нічого відповісти, як він продовжив - немає сенсу. Вас не буде за три дні. Не треба було вірити американцям".
Хотів би я подивитися на цього мудака зараз. А особливо після перемоги України.
Родственники Орбана явно не ложились под советские танки.
Ложились под что-то другое, или под кого-то...
Воїн ЗСУ щойно з БахмУту ❤️🖤🥇🥇🥇
Бахмут Авдеевка и Угледар похонят Мавзооейную помойку путлера...,а в Бахмут прибыли свежие войска ЗСУ...✊💪🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Тому що наступною ціллю після України (не дай Боже, в разі перемоги *****) буде хтось з країн Будепештської дев'ятки; не виключено, що саме Угорщини.