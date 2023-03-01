Угорщина не ставитиме інтереси України вище за власні, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна допомагає українцям, але не ставитиме їхні інтереси вище за свої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Ми поважаємо і допомагаємо українцям. Є одна річ, яку ми не робитимемо: не ставитимемо їхні інтереси вище за наші. Як прем'єр-міністр Угорщини я відповідальний за угорський народ. Тому ми завжди ставитимемо Угорщину на перше місце! Це мій моральний компас", – написав Орбан у твіттері.

В іншому своєму твіті після зустрічі з президентом Єгипту Орбан написав, що "світу потрібне негайне припинення вогню в російсько-українській війні".

"Що більше країн говорять голосом миру, то більше у нас шансів уникнути ескалації та подальших страждань", – наголосив прем'єр Угорщини.

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