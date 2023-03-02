Среди западных государств нет признаков раскола в вопросе поддержки Украины, - премьер Латвии Кариньш

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш убежден, что нет признаков раскола среди западных государств в вопросе поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ни со стороны США, ни со стороны Германии, Евросоюза или НАТО нет признаков того, что возник раскол в единстве и решимости продолжать поддерживать Украину...

Помощь жизненно важна, и это также в интересах самой Европы – помочь Украине…

Если бы Путин победил, Европу ждал бы ужасный мир в будущем", - отметил Кариньш.

Латвийский премьер заявил, что европейские страны должны перенастроить свою оборонную промышленность для дальнейшего противостояния российской агрессии, поскольку "Россия производит оружие круглосуточно", тогда как "Европа продолжает вести себя как в мирное время".

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