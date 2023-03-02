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Среди западных государств нет признаков раскола в вопросе поддержки Украины, - премьер Латвии Кариньш

каріньш

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш убежден, что нет признаков раскола среди западных государств в вопросе поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ни со стороны США, ни со стороны Германии, Евросоюза или НАТО нет признаков того, что возник раскол в единстве и решимости продолжать поддерживать Украину...

Помощь жизненно важна, и это также в интересах самой Европы – помочь Украине…

Если бы Путин победил, Европу ждал бы ужасный мир в будущем", - отметил Кариньш.

Латвийский премьер заявил, что европейские страны должны перенастроить свою оборонную промышленность для дальнейшего противостояния российской агрессии, поскольку "Россия производит оружие круглосуточно", тогда как "Европа продолжает вести себя как в мирное время".

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Латвия (1344) Украина (45001) помощь и поддержка (874) Кариньш Крисьянис (29)


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Це визнання того, що Угорщина не належить до західних держав? Нарешті!
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02.03.2023 08:42 Ответить
Ее место вообще за Уралом, вместе с родственными хантами и манси жить в чумах и питаться вымоченными в болотной жиже оленьими трупами. Зато там много газа, пока другой тоже братский угрофиннский народ мокша, все не выкачал на продажжу Китаю.
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02.03.2023 09:03 Ответить
 
 