Информация о заложниках в Брянской области РФ не подтверждается, - росСМИ
Власти Брянской области не подтверждают информацию о взятии заложников "диверсантами" в селе Сушаны.
Об этом сообщает пропагандистское издание RT, передает Цензор.НЕТ.
"Никто не говорил нам, что есть заложники. Находится в 18 км от населенного пункта Сушаны, и там проблемы со связью. Пограничные и военные работают", - заявил глава Новоропской сельской администрации, куда входит поселение.
Житель села Климово, что в 25 км от Сушан, заявил RT, что сообщение о захвате школы - фейк:
"Звонили родственники оттуда - говорят, дом горит. Председатель сельсовета по селу пробежала, всем кричала, предупреждала: "Никому не открывайте!" А школы в Сушанах нет давно, из тех поселков детей в нашу школу возят".
Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.
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из к/ф " Иван Васильевич меняет профессию."
"Ото сидіть, мамо, і не киздіть!" (с)
Може і села того вже років сто як нема?
Хто буде читати новину, що це фейк? Більшість прочитає першу новину, і залишиться впевнений, що то "Злі Укри" тероризують населення.
Точно як про "Мальчика в трусиках"!