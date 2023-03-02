РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8554 посетителя онлайн
Новости Война
11 791 23

Информация о заложниках в Брянской области РФ не подтверждается, - росСМИ

окупанти

Власти Брянской области не подтверждают информацию о взятии заложников "диверсантами" в селе Сушаны.

Об этом сообщает пропагандистское издание RT, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не говорил нам, что есть заложники. Находится в 18 км от населенного пункта Сушаны, и там проблемы со связью. Пограничные и военные работают", - заявил глава Новоропской сельской администрации, куда входит поселение.

Житель села Климово, что в 25 км от Сушан, заявил RT, что сообщение о захвате школы - фейк:

"Звонили родственники оттуда - говорят, дом горит. Председатель сельсовета по селу пробежала, всем кричала, предупреждала: "Никому не открывайте!" А школы в Сушанах нет давно, из тех поселков детей в нашу школу возят".

Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

Смотрите также: РосСМИ заявляют об атаке "дронов ВСУ" на аэропорт "Брянск". ФОТО

Автор: 

Брянск (117) россия (96018)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Это оркестр пригожина возвращается с гастролей.
показать весь комментарий
02.03.2023 11:40
+21
Ааа ну все понятно кацапам везде мерещатся Украицы с калашами. Это хорошо, бойтесь ублюдки! Бойтесь ложится спать!
показать весь комментарий
02.03.2023 11:40
+18
Самі напи₴діли-самі спростовують.Ох і кацапня
показать весь комментарий
02.03.2023 11:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это оркестр пригожина возвращается с гастролей.
показать весь комментарий
02.03.2023 11:40 Ответить
Ща барабанщики всех баб отбарабанят и заставят играть на кожаных флейтах!
показать весь комментарий
02.03.2023 12:28 Ответить
Ааа ну все понятно кацапам везде мерещатся Украицы с калашами. Это хорошо, бойтесь ублюдки! Бойтесь ложится спать!
показать весь комментарий
02.03.2023 11:40 Ответить
Самі напи₴діли-самі спростовують.Ох і кацапня
показать весь комментарий
02.03.2023 11:41 Ответить
Ой яка несподіванка...
показать весь комментарий
02.03.2023 11:42 Ответить
давайте, кацапи, градами туди!
показать весь комментарий
02.03.2023 11:42 Ответить
Іпсо .
показать весь комментарий
02.03.2023 11:42 Ответить
Походу белочка к кому то приходила,раз бегала и кричала
показать весь комментарий
02.03.2023 11:43 Ответить
що ж, жили вони нецікаво та нудно..., а зараз буде веселіше...
показать весь комментарий
02.03.2023 11:43 Ответить
"Бьiли демоньi, бьiли...но они самоликвидировались"
из к/ф " Иван Васильевич меняет профессию."
показать весь комментарий
02.03.2023 12:47 Ответить
Прикро ! А могли би !
показать весь комментарий
02.03.2023 11:43 Ответить
Влада Брянської області не підтверджує інформацію про взяття заручників

"Ото сидіть, мамо, і не киздіть!" (с)
показать весь комментарий
02.03.2023 11:43 Ответить
Может местные хотели, чтобы им дорогу от снега расчистили до села, вот и придумали креативный способ...
показать весь комментарий
02.03.2023 11:45 Ответить
кілька десятків "вагінерів" втекло з фронту на паРашу, зі зброєю та амуніцією. ось кацапсячі "журналісти" і смикаються.
показать весь комментарий
02.03.2023 11:45 Ответить
Были демоны. Не отрицаю. Но они самоликвидировались
показать весь комментарий
02.03.2023 11:46 Ответить
Розборки між самими упоротими лаптєногими.
показать весь комментарий
02.03.2023 11:47 Ответить
В Сушанской народной республике явно что-то не ладно
показать весь комментарий
02.03.2023 11:48 Ответить
Диверсантів нема, заручників теж, дівчинка "воскресла", школа давно згоріла.

Може і села того вже років сто як нема?

Хто буде читати новину, що це фейк? Більшість прочитає першу новину, і залишиться впевнений, що то "Злі Укри" тероризують населення.

Точно як про "Мальчика в трусиках"!
показать весь комментарий
02.03.2023 11:48 Ответить
В кремле хотели на скорую руку состряпать фейк о захвате укрдрг школы с детьми, как всегда полагаясь на старые советские карты. Но оказалось что школы в етой деревне уже давно нету с приходом власти *****
показать весь комментарий
02.03.2023 11:50 Ответить
Сушанскую народную республіку атаковала Брянская? Гойдааааа !
показать весь комментарий
02.03.2023 12:04 Ответить
В черной-черной стране, в черном-черном селе пришли как-то черно-черные укродиверсанты...
показать весь комментарий
02.03.2023 12:30 Ответить
такие же ******* как и кремлёвский *********** ***..............................................у них в московии по ходу там деревеская зарница!
показать весь комментарий
02.03.2023 12:53 Ответить
дупа обісрана
показать весь комментарий
02.03.2023 14:22 Ответить
 
 