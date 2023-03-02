Информация о заложниках в Брянской области РФ не подтверждается, - росСМИ

Власти Брянской области не подтверждают информацию о взятии заложников "диверсантами" в селе Сушаны.

Об этом сообщает пропагандистское издание RT, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не говорил нам, что есть заложники. Находится в 18 км от населенного пункта Сушаны, и там проблемы со связью. Пограничные и военные работают", - заявил глава Новоропской сельской администрации, куда входит поселение.

Житель села Климово, что в 25 км от Сушан, заявил RT, что сообщение о захвате школы - фейк:

"Звонили родственники оттуда - говорят, дом горит. Председатель сельсовета по селу пробежала, всем кричала, предупреждала: "Никому не открывайте!" А школы в Сушанах нет давно, из тех поселков детей в нашу школу возят".

Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

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