Глава МИД Нидерландов Хукстра - Китаю: Военная помощь России будет иметь последствия

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Китай столкнется с последствиями, если будет рассматривать вопрос о поставках оружия в Россию для ее войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"То, что я передам каждому из коллег, в том числе и моему китайскому коллеге, это то, что правда здесь не где-то посередине. Есть только одна страна, которая несет ответственность, и это Россия", - сказал Хукстра.

"Помощь Москве в военном плане будет иметь последствия. Если страны перейдут эту грань", - добавил министр.

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