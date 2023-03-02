Глава МИД Нидерландов Хукстра - Китаю: Военная помощь России будет иметь последствия
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Китай столкнется с последствиями, если будет рассматривать вопрос о поставках оружия в Россию для ее войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"То, что я передам каждому из коллег, в том числе и моему китайскому коллеге, это то, что правда здесь не где-то посередине. Есть только одна страна, которая несет ответственность, и это Россия", - сказал Хукстра.
"Помощь Москве в военном плане будет иметь последствия. Если страны перейдут эту грань", - добавил министр.
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