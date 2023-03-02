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Новости Война
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Глава МИД Нидерландов Хукстра - Китаю: Военная помощь России будет иметь последствия

китай

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Китай столкнется с последствиями, если будет рассматривать вопрос о поставках оружия в Россию для ее войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"То, что я передам каждому из коллег, в том числе и моему китайскому коллеге, это то, что правда здесь не где-то посередине. Есть только одна страна, которая несет ответственность, и это Россия", - сказал Хукстра.

"Помощь Москве в военном плане будет иметь последствия. Если страны перейдут эту грань", - добавил министр.

Читайте также: Китай может повлиять на Россию для прекращения войны в Украине, - МИД Канады

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Марке, давай для початку знайдемо можливість перекрити постачання голландських мікрочіпів китайським посередникам.
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02.03.2023 12:14 Ответить
jo, заява зроблена від імені Wopke Hoekstra )
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02.03.2023 12:23 Ответить
А Китає й поготів! Хіба ж хто відмовиться від китайського "ролексу"?
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02.03.2023 12:15 Ответить
Ніяких наслідків не буде китай буде через їблорусь все поставляти, юридично ні за що вводити санкції, ось таку класну дієву систему вигадали, іран бідолашний вже 40 років під санкціями, бідолахи не можуть навіть взуття виготовити собі, доводиться на ракетах літатит всюди
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02.03.2023 12:17 Ответить
В Ніделандах розуміють слабке місце Китаю...
Натякають на призупинку обслуговування ліній для чіпів...
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02.03.2023 12:22 Ответить
Пора вже потроху згортати китайський імпорт у світі.
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02.03.2023 12:23 Ответить
 
 