РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9847 посетителей онлайн
Новости
3 725 56

Рада планирует выделить 30 миллиардов гривен на производство дронов в Украине

дрони

Парламент совместно с правительством нарабатывают комплексные изменения в государственный бюджет по увеличению расходов на закупку беспилотников украинским военным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента, об этом заявила председатель комитета по бюджету Роксолана Пидласа

"Есть амбициозные планы производства дронов в Украине. Здесь речь идет о 30 млрд грн. Принципиальная поддержка этого есть. Из Резервного фонда выделены первые 10 млрд грн. Что касается средств из бюджета – будем искать источники. У нас станет больше понимания наших финансовых возможностей после того, как определимся с программой сотрудничества с Международным валютным фондом", – рассказала Пидласа.

Она отметила, что Кабинет Министров должен подать свои наработки по поводу изменений в государственный бюджет на рассмотрение ВР до конца марта. В прошлом году парламент 14 раз вносил изменения в бюджет. В большинстве случаев – из-за военных нужд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия хочет перевести ЕС с мирного времени на военное и увеличить производство боеприпасов, - Spiegel

"В 2023 году, вероятно, тоже еще не раз к этому вернемся", - добавила депутат.

Как сообщалось, в 2023 году Министерство обороны Украины планирует увеличить закупки БПЛА для Вооруженных Сил Украины, направив на этот сегмент около 20 млрд. грн.

ВР (29272) деньги (933) производство (472) дроны (4049)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Тот факт,что дроны будут дороже в 1.5-2 раза аналога,узнаем позже
показать весь комментарий
02.03.2023 16:33
+14
Яка продвинута Рада - через рік віини -- планує .
показать весь комментарий
02.03.2023 16:36
+13
..но тогда же зе вам может не хватить на дороги?
показать весь комментарий
02.03.2023 16:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тот факт,что дроны будут дороже в 1.5-2 раза аналога,узнаем позже
показать весь комментарий
02.03.2023 16:33 Ответить
В наших реаліях так. Але скажу про економічну сторону цього питання, відірвану від політичних реалій - зазвичай, любителі дронів самі їх збирають, бо виготовити дрон з компонентів, замовлених в інтернет-магазинах коштує в рази дешевше, ніж купити готові дрони, які до того ж коштують в Україні в рази дорожче ніж до війни та за межами України. А з авіамодельних двигунів та акумуляторів блогери збирають літальні апарати, які можуть підняти в повітря навіть людину, а для військових та диверсантів вони б дали величезні можливості, бо навіть ручна граната зкинута з дрона вбиває скільки рашистів. А інші авіалюбителі будують дрони, які можуть пролітати сотні кілометрів і якими керують через мережу стільникового зв'яку, що теж можна узяти на озброєння.
показать весь комментарий
02.03.2023 16:44 Ответить
є ж виробництва в яких притула скуповувався. там арахамія в долі.
показать весь комментарий
02.03.2023 16:47 Ответить
Наскільки я знаю «саморобні» дроти використовую військові, і ефективно, але звісно замовляють їх по власній ініціативі на кошти зібрані волонтерами
показать весь комментарий
02.03.2023 16:47 Ответить
щас притула и стерненко с арахамией подскажут как цену складывать да и у резникова яичный опыт имеется
показать весь комментарий
02.03.2023 16:57 Ответить
Велике будівництво тепер буде направлено в космос
показать весь комментарий
02.03.2023 16:52 Ответить
Кстати напомнил,был же вывод на орбиту спутника Сич-2-30 в прошлом году).Запустили устаревшую ненужную фигню,с которой связь пропала,деньги распилили и ни слова нигде
показать весь комментарий
02.03.2023 17:00 Ответить
Спутник сразу потеряли после запуска,может макет спутника запустили?Я не удивлюсь ничему
показать весь комментарий
02.03.2023 17:05 Ответить
Экономия будет огромной, если закупать оптом движки, пропеллеры, контроллеры и тут же их прошивать нашими прошивками, которые в первую очередь будут зашифрованы и кацапы не смогут узнать ни ТТХ, ни тем более полетную программу откуда он вылетел. Китайцы конечно от своих полетников все отдадут кацапам, притом даже не вникая в суть конфликта, просто заплатят немного и все.

А еще дешевле (и лучше) будет, если мы купим, например, бушный японский станок для точного реза карбоновых трубок, ЧПУ с лазерной резкой (хотя он недорогой так то) и еще многоосевой ЧПУ для работы по алюминию. Любитель не сможет такие станки сам купить, та и ставить их негде. А организованно как предприятие сможет запросто. И он вынужден был платить приличную сумму за буквально тонкий слой дюральки с заусенцами от даже не самого плохого, а просто плохо настроенного китайцами ЧПУ.

Дороже аналога просто не может быть, мавики, во-первых, тотально не боевые дроны, их можно улучшить в 200 показателях без лишней переплаты. Во-вторых, они просто дорогие за свои комплектующие. В-третьих, дырявые и удаленное управление или слив данных всегда напрягал.

Если бы здесь можно было легко воровать, то у нас бы этим и занялись, а не асфальтом. Но никто сюда не лез, воровали именно там. Хотя многократно говорилось, насколько нам нужны дроны.
показать весь комментарий
02.03.2023 17:03 Ответить
Воровать?Да легко на закупках комплектующих и оборудования,спроси у Резникова .К тому времени,когда закупят оборудование и навес капитальный для сборки дронов ,на дроны денег не будет ,посмотри на Арахамию,там все на лице написано
показать весь комментарий
02.03.2023 17:13 Ответить
А пані Маляр пояснить,чому це російське ІПСО.
показать весь комментарий
02.03.2023 18:22 Ответить
..но тогда же зе вам может не хватить на дороги?
показать весь комментарий
02.03.2023 16:34 Ответить
А куда выделить они хотят деньги .Какие дроны,кто будет делать,их стоимость производства.Где бизнес-проэкт епть?
Я понял эту новость так-Мы еще хотим ******** 30 млрд
показать весь комментарий
02.03.2023 16:42 Ответить
Всього 6 (шість) слів - це є і сенс, і мета, і головне завдання бізнес - проекту.
показать весь комментарий
02.03.2023 17:04 Ответить
В том-то и дело, что денег пока нет ( год Большой войны и 10-й! с 2014-го). А выциганить наша гавнорада их хочет у МВФ, якобы на оборону. Ну и по какой цене и у каких производителей всё это ( может быть) будет закуплено тоже догадываемся. Так что скорее всего очередной громкий Пук в некуда от наших куршевельских недоизбраников. Особенно радует штамп " у нас амбициозные планы".... И это на фоне бойни в Бахмуте
показать весь комментарий
02.03.2023 17:40 Ответить
Тепер можна на яйцях, на буряках, авіамоделях, супутниках та на чому завгодно, бо контроль відсутній або не ефективний
показать весь комментарий
02.03.2023 16:56 Ответить
Та ні. Велике Будівництво переформатують у Велике Дронівництво, і жоден СН не постраждає.
показать весь комментарий
02.03.2023 17:36 Ответить
Арахамії???
показать весь комментарий
02.03.2023 16:35 Ответить
Таким чином і Татаров поверне свої гроші…
показать весь комментарий
02.03.2023 16:36 Ответить
що, знову? не пройшов й рік..., та здається ж вже виділяли..., або то було іншим людям...
показать весь комментарий
02.03.2023 16:36 Ответить
Яка продвинута Рада - через рік віини -- планує .
показать весь комментарий
02.03.2023 16:36 Ответить
Який рік? Йде 9-й рік війни, другий рік активної фази і закінчується 4-й рік правління "слуг", "зелені" і "молодих ригів". А пам'ятаю, як перед самим вторгненням опозиція пропонувала виділити на армію 50 мільярдів, так "слуги"-агенти кремля так кричали, що аж без відоса на московії почули, що все нормальок, тут свої, заходьте. А щоб не сцяли, ще познімаkb міни на Кримському перешейку.
показать весь комментарий
02.03.2023 18:45 Ответить
Ну куди так спішимо,ще рік,а то й 2 подумайте...
показать весь комментарий
02.03.2023 16:37 Ответить
похоже спішать щоб валютний фонд не передумав.
показать весь комментарий
02.03.2023 17:02 Ответить
Укроборонпром вирішив освоїти додаткові гроші,так як волонтери і іноземні союзники дрони вже закупили. Раніше займався поставками танків, БМП в Таіланд і Пакистан, в Україну не хоче, зробив чудо-міномет і кораблі, які не потрібні і запоров всі ракетні програми, Скільки ця структура витратила грошей. не знає ніхто.
показать весь комментарий
02.03.2023 16:40 Ответить
От Арахамія підніметься...
показать весь комментарий
02.03.2023 16:40 Ответить
Это через ГОД(!!!) после полномасштабной войны!? Это ж сколько теперь асфальту не "покладут"!?
показать весь комментарий
02.03.2023 16:43 Ответить
Агрохімія с притулою підкинуть в них в раз так 5 дороже ,головне розпилять
показать весь комментарий
02.03.2023 16:44 Ответить
дело хорошее
пугает, что агрохимия владеет предприятием по производству дронов
показать весь комментарий
02.03.2023 16:45 Ответить
"Арахамія прокоментував офшори Зеленського: У мене теж багато було, а зараз у дружини є"
показать весь комментарий
02.03.2023 17:49 Ответить
Сейчас нужны САУ-минометы, иначе при нашем наступлении весной Леопарды и Абрамсы будут сожжены с расстояния в 5 км вражескими "Хризатамеми" в капонирах.
показать весь комментарий
02.03.2023 16:51 Ответить
яйця по 17 здадуться "квіточками", тут буде розпил по "дорослому". Будуть щось розробляти кілька років, в результаті побачимо виставковий екземпляр якогось "одоробла"
показать весь комментарий
02.03.2023 16:52 Ответить
"Щодо коштів з бюджету - будемо шукати джерела" Джерело:

З асфальту візьміть, з "єдиного аналу"... Чи то святе - дєрьмак не дозволяє?
показать весь комментарий
02.03.2023 16:55 Ответить
От вам і справжня причина проблем з ввозом дронів на митниці. 20 млрд. гр. на дрони було закладено у бюджет ще у минулому році, і майбутні їх виробники в Україні, єрмаки з арахаміями, "зачищають ринок" для свого товару. А ціна буде, як із "Спартанами" Притули, або яйцями Рєзнікова.
показать весь комментарий
02.03.2023 16:59 Ответить
Производство дронов лучше наладить в Польше (если спрос превышает предложение) на совместном предприятии ВПК Польши и УКРОБОРПРОМА, производить в Украине - это коррупционные (обязательно распилят), технологические и военные риски (может прилететь)!
показать весь комментарий
02.03.2023 17:01 Ответить
А можна ще тупо на росію працювати. Як богуслаєвська Мотор-Січ.
показать весь комментарий
02.03.2023 17:14 Ответить
На 9 році війни, через рік після початку самих масштабних бойових дій у Європі після ДСВ, Рада щось там планує. Дно!
А взагалі, суть у тому, що грядуть нові распіли.
показать весь комментарий
02.03.2023 17:02 Ответить
Який відкат забили? 70-90 відсотків? Не продешевили?
показать весь комментарий
02.03.2023 17:08 Ответить
У вас погані справи з ******** бізнес-математикою. Сума відкатів менше 110 % не буває.
показать весь комментарий
02.03.2023 17:18 Ответить
Головне як вчасно, всього тільки рік війни пройшов, а вони які молодці вже даже почали планувати, а от на телемаровонь де показують опухші рожи дермака і зеленського вже відстегнули своїм корешам 30 мільярдів і на свою подругу з 95 квартала для свого піару теж вже виділили гроші, так що вони працюють
показать весь комментарий
02.03.2023 17:09 Ответить
}{уев зелебоба не знає же дє вкрасти підддріло
показать весь комментарий
02.03.2023 17:29 Ответить
умовно (залежно від модифікації) мавік коштує 150к. за 30млрд купити 200000 мавіків. думаю хвате до перемоги ще й залишаться
показать весь комментарий
02.03.2023 17:44 Ответить
Шел второй год войны....ну хоть сейчас
показать весь комментарий
02.03.2023 17:58 Ответить
Дрони- як асфальт.
показать весь комментарий
02.03.2023 17:59 Ответить
визначимося з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом", - розповіла Підласа Джерело:

взять у міжнародного валютного фонду і віддати Арахаміі з Беней ?
показать весь комментарий
02.03.2023 18:22 Ответить
Наприкінці січня стало відомо, що український бюджет витратить 33 мільйони на те, щоб на телеканалі "Дом" виходила програма "Тихий вечір" з колишньою партнеркою Володимира Зеленського по "Кварталу 95" Оленою Кравець
показать весь комментарий
02.03.2023 18:22 Ответить
і скільки квадратних літрів дронів буде виготовлено за ці гроші?
показать весь комментарий
02.03.2023 18:23 Ответить
Вся суть Зелених-красти, красти, і ще раз красти, на інше у них розуму не хватає, з такою владою майбутнього немає, вся надія на Бога і ЗСУ
показать весь комментарий
02.03.2023 18:36 Ответить
Гроші певно дадуть "Укроборонпрому". І на цьому все.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:08 Ответить
Халук Байрактар, ще рік тому готовий був будувати свою з виробництва байрактарів, але як завжди на шляху стали ненажерливі чиновники. Гудзики скоро луснуть на костюмах, а їм все мало
показать весь комментарий
02.03.2023 19:43 Ответить
И так хотят выделить 750 млн долларов на производство беспилотников из которых 10 млрд (250 млн долларов) уже выделено! Что мне подсказывает на яйцах вошли в кураж и понеслось, не зря Резников критиковал свадебные дроны, а через год ни дронов не будет ни денег. И поверьте они хотят выделить именно с бюджета или с резервного фонда главное не с западных денег за которые надо будет отчитывается, намечается серьёзный спил на дронах тем более СБУ, ДБР и Прокуратура а также БЭБ под ларечником Ермаком и следователем времен Януковича который шил дела на активистов майдана Татаровым, так что боятся некого
показать весь комментарий
02.03.2023 19:50 Ответить
Верховна рада як отелена жирафа - 16 місяців виношує.
показать весь комментарий
02.03.2023 20:47 Ответить
Що тут можна сказати. Дуже пізно!!! Але хоч щось зрушило з місця.
Дрони потрібні. І не тільки мавіки. Потрібні массові та дешеві дрони-камікадзе. Теоретично їх можна робити з доволі дешевих складових бо їх ресурс максимум півгодини. Інша справа дрони-бомбардувальники вже є дрони які скидають 60, та 80 мм міни. Вони можуть замінити міномети яких дуже не вистачає. А далі ще одна сторона медалі. БК зараз використовують дефіцитні міни, але для скиду з дрону можна робити простіші під якісь недефіцитні підривники. Те саме для дронів-квмікадзе потрібні протипіхотні БЧ (картечні)
Гірко розуміти те скільки проє***но часу... Я вже мовчу як це буде виконуватись...
показать весь комментарий
02.03.2023 21:10 Ответить
 
 