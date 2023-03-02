Рада планирует выделить 30 миллиардов гривен на производство дронов в Украине

Парламент совместно с правительством нарабатывают комплексные изменения в государственный бюджет по увеличению расходов на закупку беспилотников украинским военным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента, об этом заявила председатель комитета по бюджету Роксолана Пидласа

"Есть амбициозные планы производства дронов в Украине. Здесь речь идет о 30 млрд грн. Принципиальная поддержка этого есть. Из Резервного фонда выделены первые 10 млрд грн. Что касается средств из бюджета – будем искать источники. У нас станет больше понимания наших финансовых возможностей после того, как определимся с программой сотрудничества с Международным валютным фондом", – рассказала Пидласа.

Она отметила, что Кабинет Министров должен подать свои наработки по поводу изменений в государственный бюджет на рассмотрение ВР до конца марта. В прошлом году парламент 14 раз вносил изменения в бюджет. В большинстве случаев – из-за военных нужд.

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"В 2023 году, вероятно, тоже еще не раз к этому вернемся", - добавила депутат.

Как сообщалось, в 2023 году Министерство обороны Украины планирует увеличить закупки БПЛА для Вооруженных Сил Украины, направив на этот сегмент около 20 млрд. грн.