Рада планирует выделить 30 миллиардов гривен на производство дронов в Украине
Парламент совместно с правительством нарабатывают комплексные изменения в государственный бюджет по увеличению расходов на закупку беспилотников украинским военным.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента, об этом заявила председатель комитета по бюджету Роксолана Пидласа
"Есть амбициозные планы производства дронов в Украине. Здесь речь идет о 30 млрд грн. Принципиальная поддержка этого есть. Из Резервного фонда выделены первые 10 млрд грн. Что касается средств из бюджета – будем искать источники. У нас станет больше понимания наших финансовых возможностей после того, как определимся с программой сотрудничества с Международным валютным фондом", – рассказала Пидласа.
Она отметила, что Кабинет Министров должен подать свои наработки по поводу изменений в государственный бюджет на рассмотрение ВР до конца марта. В прошлом году парламент 14 раз вносил изменения в бюджет. В большинстве случаев – из-за военных нужд.
"В 2023 году, вероятно, тоже еще не раз к этому вернемся", - добавила депутат.
Как сообщалось, в 2023 году Министерство обороны Украины планирует увеличить закупки БПЛА для Вооруженных Сил Украины, направив на этот сегмент около 20 млрд. грн.
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А еще дешевле (и лучше) будет, если мы купим, например, бушный японский станок для точного реза карбоновых трубок, ЧПУ с лазерной резкой (хотя он недорогой так то) и еще многоосевой ЧПУ для работы по алюминию. Любитель не сможет такие станки сам купить, та и ставить их негде. А организованно как предприятие сможет запросто. И он вынужден был платить приличную сумму за буквально тонкий слой дюральки с заусенцами от даже не самого плохого, а просто плохо настроенного китайцами ЧПУ.
Дороже аналога просто не может быть, мавики, во-первых, тотально не боевые дроны, их можно улучшить в 200 показателях без лишней переплаты. Во-вторых, они просто дорогие за свои комплектующие. В-третьих, дырявые и удаленное управление или слив данных всегда напрягал.
Если бы здесь можно было легко воровать, то у нас бы этим и занялись, а не асфальтом. Но никто сюда не лез, воровали именно там. Хотя многократно говорилось, насколько нам нужны дроны.
Я понял эту новость так-Мы еще хотим ******** 30 млрд
пугает, что агрохимия владеет предприятием по производству дронов
З асфальту візьміть, з "єдиного аналу"... Чи то святе - дєрьмак не дозволяє?
А взагалі, суть у тому, що грядуть нові распіли.
взять у міжнародного валютного фонду і віддати Арахаміі з Беней ?
Дрони потрібні. І не тільки мавіки. Потрібні массові та дешеві дрони-камікадзе. Теоретично їх можна робити з доволі дешевих складових бо їх ресурс максимум півгодини. Інша справа дрони-бомбардувальники вже є дрони які скидають 60, та 80 мм міни. Вони можуть замінити міномети яких дуже не вистачає. А далі ще одна сторона медалі. БК зараз використовують дефіцитні міни, але для скиду з дрону можна робити простіші під якісь недефіцитні підривники. Те саме для дронів-квмікадзе потрібні протипіхотні БЧ (картечні)
Гірко розуміти те скільки проє***но часу... Я вже мовчу як це буде виконуватись...