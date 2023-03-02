Рада планує виділити 30 мільярдів гривень на виробництво дронів в Україні
Парламент спільно з Урядом напрацьовують комплексні зміни до державного бюджету щодо збільшення видатків на закупівлю безпілотників українським військовим.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу парламенту, про це заявила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа
"Є амбітні плани виробництва дронів в Україні. Тут йдеться про 30 млрд грн. Принципова підтримка цього є. З Резервного фонду виділено перші 10 млрд грн. Щодо коштів з бюджету – будемо шукати джерела. У нас стане більше розуміння наших фінансових можливостей після того, як визначимося з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом", - розповіла Підласа.
Вона зазначила, що Кабінет Міністрів має подати свої напрацювання щодо змін до державного бюджету на розгляд ВР до кінця березня. Минулого року парламент 14 разів вносив зміни до бюджету. У більшості випадків – через військові потреби.
"У 2023 році, певно, теж ще не раз до цього повернемось", - додала депутатка.
Як повідомлялось, у 2023 році Міністерство оборони України планує збільшити закупівлі БПЛА для Збройних Сил України, спрямувавши на цей сегмент близько 20 млрд грн.
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А еще дешевле (и лучше) будет, если мы купим, например, бушный японский станок для точного реза карбоновых трубок, ЧПУ с лазерной резкой (хотя он недорогой так то) и еще многоосевой ЧПУ для работы по алюминию. Любитель не сможет такие станки сам купить, та и ставить их негде. А организованно как предприятие сможет запросто. И он вынужден был платить приличную сумму за буквально тонкий слой дюральки с заусенцами от даже не самого плохого, а просто плохо настроенного китайцами ЧПУ.
Дороже аналога просто не может быть, мавики, во-первых, тотально не боевые дроны, их можно улучшить в 200 показателях без лишней переплаты. Во-вторых, они просто дорогие за свои комплектующие. В-третьих, дырявые и удаленное управление или слив данных всегда напрягал.
Если бы здесь можно было легко воровать, то у нас бы этим и занялись, а не асфальтом. Но никто сюда не лез, воровали именно там. Хотя многократно говорилось, насколько нам нужны дроны.
Я понял эту новость так-Мы еще хотим ******** 30 млрд
пугает, что агрохимия владеет предприятием по производству дронов
З асфальту візьміть, з "єдиного аналу"... Чи то святе - дєрьмак не дозволяє?
А взагалі, суть у тому, що грядуть нові распіли.
взять у міжнародного валютного фонду і віддати Арахаміі з Беней ?
Дрони потрібні. І не тільки мавіки. Потрібні массові та дешеві дрони-камікадзе. Теоретично їх можна робити з доволі дешевих складових бо їх ресурс максимум півгодини. Інша справа дрони-бомбардувальники вже є дрони які скидають 60, та 80 мм міни. Вони можуть замінити міномети яких дуже не вистачає. А далі ще одна сторона медалі. БК зараз використовують дефіцитні міни, але для скиду з дрону можна робити простіші під якісь недефіцитні підривники. Те саме для дронів-квмікадзе потрібні протипіхотні БЧ (картечні)
Гірко розуміти те скільки проє***но часу... Я вже мовчу як це буде виконуватись...