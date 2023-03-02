Рада планує виділити 30 мільярдів гривень на виробництво дронів в Україні

Парламент спільно з Урядом напрацьовують комплексні зміни до державного бюджету щодо збільшення видатків на закупівлю безпілотників українським військовим.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу парламенту, про це заявила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа

"Є амбітні плани виробництва дронів в Україні. Тут йдеться про 30 млрд грн. Принципова підтримка цього є. З Резервного фонду виділено перші 10 млрд грн. Щодо коштів з бюджету – будемо шукати джерела. У нас стане більше розуміння наших фінансових можливостей після того, як визначимося з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом", - розповіла Підласа.

Вона зазначила, що Кабінет Міністрів має подати свої напрацювання щодо змін до державного бюджету на розгляд ВР до кінця березня. Минулого року парламент 14 разів вносив зміни до бюджету. У більшості випадків – через військові потреби.

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"У 2023 році, певно, теж ще не раз до цього повернемось", - додала депутатка.

Як повідомлялось, у 2023 році Міністерство оборони України планує збільшити закупівлі БПЛА для Збройних Сил України, спрямувавши на цей сегмент близько 20 млрд грн.