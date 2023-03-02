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Новини
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Рада планує виділити 30 мільярдів гривень на виробництво дронів в Україні

дрони

Парламент спільно з Урядом напрацьовують комплексні зміни до державного бюджету щодо збільшення видатків на закупівлю безпілотників українським військовим.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу парламенту,  про це заявила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа

"Є амбітні плани виробництва дронів в Україні. Тут йдеться про 30 млрд грн. Принципова підтримка цього є. З Резервного фонду виділено перші 10 млрд грн. Щодо коштів з бюджету – будемо шукати джерела. У нас стане більше розуміння наших фінансових можливостей після того, як визначимося з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом", - розповіла Підласа.

Вона зазначила, що Кабінет Міністрів має подати свої напрацювання щодо змін до державного бюджету на розгляд ВР до кінця березня. Минулого року парламент 14 разів вносив зміни до бюджету. У більшості випадків – через військові потреби.

Також читайте: Єврокомісія хоче перевести ЄС з мирного часу на воєнний і збільшити виробництво боєприпасів, - Spiegel

"У 2023 році, певно, теж ще не раз до цього повернемось", - додала депутатка.

Як повідомлялось, у 2023 році Міністерство оборони України планує збільшити закупівлі БПЛА для Збройних Сил України, спрямувавши на цей сегмент близько 20 млрд грн.

Автор: 

ВР (15025) гроші (973) виробництво (1649) дрони (4850)


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Топ коментарі
+14
Тот факт,что дроны будут дороже в 1.5-2 раза аналога,узнаем позже
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02.03.2023 16:33
+14
Яка продвинута Рада - через рік віини -- планує .
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02.03.2023 16:36
+13
..но тогда же зе вам может не хватить на дороги?
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02.03.2023 16:34
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Тот факт,что дроны будут дороже в 1.5-2 раза аналога,узнаем позже
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02.03.2023 16:33 Відповісти
В наших реаліях так. Але скажу про економічну сторону цього питання, відірвану від політичних реалій - зазвичай, любителі дронів самі їх збирають, бо виготовити дрон з компонентів, замовлених в інтернет-магазинах коштує в рази дешевше, ніж купити готові дрони, які до того ж коштують в Україні в рази дорожче ніж до війни та за межами України. А з авіамодельних двигунів та акумуляторів блогери збирають літальні апарати, які можуть підняти в повітря навіть людину, а для військових та диверсантів вони б дали величезні можливості, бо навіть ручна граната зкинута з дрона вбиває скільки рашистів. А інші авіалюбителі будують дрони, які можуть пролітати сотні кілометрів і якими керують через мережу стільникового зв'яку, що теж можна узяти на озброєння.
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02.03.2023 16:44 Відповісти
є ж виробництва в яких притула скуповувався. там арахамія в долі.
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02.03.2023 16:47 Відповісти
Наскільки я знаю «саморобні» дроти використовую військові, і ефективно, але звісно замовляють їх по власній ініціативі на кошти зібрані волонтерами
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02.03.2023 16:47 Відповісти
щас притула и стерненко с арахамией подскажут как цену складывать да и у резникова яичный опыт имеется
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02.03.2023 16:57 Відповісти
Велике будівництво тепер буде направлено в космос
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02.03.2023 16:52 Відповісти
Кстати напомнил,был же вывод на орбиту спутника Сич-2-30 в прошлом году).Запустили устаревшую ненужную фигню,с которой связь пропала,деньги распилили и ни слова нигде
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02.03.2023 17:00 Відповісти
Спутник сразу потеряли после запуска,может макет спутника запустили?Я не удивлюсь ничему
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02.03.2023 17:05 Відповісти
Экономия будет огромной, если закупать оптом движки, пропеллеры, контроллеры и тут же их прошивать нашими прошивками, которые в первую очередь будут зашифрованы и кацапы не смогут узнать ни ТТХ, ни тем более полетную программу откуда он вылетел. Китайцы конечно от своих полетников все отдадут кацапам, притом даже не вникая в суть конфликта, просто заплатят немного и все.

А еще дешевле (и лучше) будет, если мы купим, например, бушный японский станок для точного реза карбоновых трубок, ЧПУ с лазерной резкой (хотя он недорогой так то) и еще многоосевой ЧПУ для работы по алюминию. Любитель не сможет такие станки сам купить, та и ставить их негде. А организованно как предприятие сможет запросто. И он вынужден был платить приличную сумму за буквально тонкий слой дюральки с заусенцами от даже не самого плохого, а просто плохо настроенного китайцами ЧПУ.

Дороже аналога просто не может быть, мавики, во-первых, тотально не боевые дроны, их можно улучшить в 200 показателях без лишней переплаты. Во-вторых, они просто дорогие за свои комплектующие. В-третьих, дырявые и удаленное управление или слив данных всегда напрягал.

Если бы здесь можно было легко воровать, то у нас бы этим и занялись, а не асфальтом. Но никто сюда не лез, воровали именно там. Хотя многократно говорилось, насколько нам нужны дроны.
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02.03.2023 17:03 Відповісти
Воровать?Да легко на закупках комплектующих и оборудования,спроси у Резникова .К тому времени,когда закупят оборудование и навес капитальный для сборки дронов ,на дроны денег не будет ,посмотри на Арахамию,там все на лице написано
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02.03.2023 17:13 Відповісти
А пані Маляр пояснить,чому це російське ІПСО.
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02.03.2023 18:22 Відповісти
..но тогда же зе вам может не хватить на дороги?
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02.03.2023 16:34 Відповісти
А куда выделить они хотят деньги .Какие дроны,кто будет делать,их стоимость производства.Где бизнес-проэкт епть?
Я понял эту новость так-Мы еще хотим ******** 30 млрд
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02.03.2023 16:42 Відповісти
Всього 6 (шість) слів - це є і сенс, і мета, і головне завдання бізнес - проекту.
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02.03.2023 17:04 Відповісти
В том-то и дело, что денег пока нет ( год Большой войны и 10-й! с 2014-го). А выциганить наша гавнорада их хочет у МВФ, якобы на оборону. Ну и по какой цене и у каких производителей всё это ( может быть) будет закуплено тоже догадываемся. Так что скорее всего очередной громкий Пук в некуда от наших куршевельских недоизбраников. Особенно радует штамп " у нас амбициозные планы".... И это на фоне бойни в Бахмуте
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02.03.2023 17:40 Відповісти
Тепер можна на яйцях, на буряках, авіамоделях, супутниках та на чому завгодно, бо контроль відсутній або не ефективний
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02.03.2023 16:56 Відповісти
Та ні. Велике Будівництво переформатують у Велике Дронівництво, і жоден СН не постраждає.
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02.03.2023 17:36 Відповісти
Арахамії???
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02.03.2023 16:35 Відповісти
Таким чином і Татаров поверне свої гроші…
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02.03.2023 16:36 Відповісти
що, знову? не пройшов й рік..., та здається ж вже виділяли..., або то було іншим людям...
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02.03.2023 16:36 Відповісти
Яка продвинута Рада - через рік віини -- планує .
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02.03.2023 16:36 Відповісти
Який рік? Йде 9-й рік війни, другий рік активної фази і закінчується 4-й рік правління "слуг", "зелені" і "молодих ригів". А пам'ятаю, як перед самим вторгненням опозиція пропонувала виділити на армію 50 мільярдів, так "слуги"-агенти кремля так кричали, що аж без відоса на московії почули, що все нормальок, тут свої, заходьте. А щоб не сцяли, ще познімаkb міни на Кримському перешейку.
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02.03.2023 18:45 Відповісти
Ну куди так спішимо,ще рік,а то й 2 подумайте...
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02.03.2023 16:37 Відповісти
похоже спішать щоб валютний фонд не передумав.
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02.03.2023 17:02 Відповісти
Укроборонпром вирішив освоїти додаткові гроші,так як волонтери і іноземні союзники дрони вже закупили. Раніше займався поставками танків, БМП в Таіланд і Пакистан, в Україну не хоче, зробив чудо-міномет і кораблі, які не потрібні і запоров всі ракетні програми, Скільки ця структура витратила грошей. не знає ніхто.
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02.03.2023 16:40 Відповісти
От Арахамія підніметься...
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02.03.2023 16:40 Відповісти
Это через ГОД(!!!) после полномасштабной войны!? Это ж сколько теперь асфальту не "покладут"!?
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02.03.2023 16:43 Відповісти
Агрохімія с притулою підкинуть в них в раз так 5 дороже ,головне розпилять
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02.03.2023 16:44 Відповісти
дело хорошее
пугает, что агрохимия владеет предприятием по производству дронов
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02.03.2023 16:45 Відповісти
"Арахамія прокоментував офшори Зеленського: У мене теж багато було, а зараз у дружини є"
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02.03.2023 17:49 Відповісти
Сейчас нужны САУ-минометы, иначе при нашем наступлении весной Леопарды и Абрамсы будут сожжены с расстояния в 5 км вражескими "Хризатамеми" в капонирах.
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02.03.2023 16:51 Відповісти
яйця по 17 здадуться "квіточками", тут буде розпил по "дорослому". Будуть щось розробляти кілька років, в результаті побачимо виставковий екземпляр якогось "одоробла"
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02.03.2023 16:52 Відповісти
"Щодо коштів з бюджету - будемо шукати джерела" Джерело:

З асфальту візьміть, з "єдиного аналу"... Чи то святе - дєрьмак не дозволяє?
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02.03.2023 16:55 Відповісти
От вам і справжня причина проблем з ввозом дронів на митниці. 20 млрд. гр. на дрони було закладено у бюджет ще у минулому році, і майбутні їх виробники в Україні, єрмаки з арахаміями, "зачищають ринок" для свого товару. А ціна буде, як із "Спартанами" Притули, або яйцями Рєзнікова.
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02.03.2023 16:59 Відповісти
Производство дронов лучше наладить в Польше (если спрос превышает предложение) на совместном предприятии ВПК Польши и УКРОБОРПРОМА, производить в Украине - это коррупционные (обязательно распилят), технологические и военные риски (может прилететь)!
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02.03.2023 17:01 Відповісти
А можна ще тупо на росію працювати. Як богуслаєвська Мотор-Січ.
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02.03.2023 17:14 Відповісти
На 9 році війни, через рік після початку самих масштабних бойових дій у Європі після ДСВ, Рада щось там планує. Дно!
А взагалі, суть у тому, що грядуть нові распіли.
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02.03.2023 17:02 Відповісти
Який відкат забили? 70-90 відсотків? Не продешевили?
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02.03.2023 17:08 Відповісти
У вас погані справи з ******** бізнес-математикою. Сума відкатів менше 110 % не буває.
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02.03.2023 17:18 Відповісти
Головне як вчасно, всього тільки рік війни пройшов, а вони які молодці вже даже почали планувати, а от на телемаровонь де показують опухші рожи дермака і зеленського вже відстегнули своїм корешам 30 мільярдів і на свою подругу з 95 квартала для свого піару теж вже виділили гроші, так що вони працюють
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02.03.2023 17:09 Відповісти
}{уев зелебоба не знає же дє вкрасти підддріло
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02.03.2023 17:29 Відповісти
умовно (залежно від модифікації) мавік коштує 150к. за 30млрд купити 200000 мавіків. думаю хвате до перемоги ще й залишаться
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02.03.2023 17:44 Відповісти
Шел второй год войны....ну хоть сейчас
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02.03.2023 17:58 Відповісти
Дрони- як асфальт.
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02.03.2023 17:59 Відповісти
визначимося з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом", - розповіла Підласа Джерело:

взять у міжнародного валютного фонду і віддати Арахаміі з Беней ?
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02.03.2023 18:22 Відповісти
Наприкінці січня стало відомо, що український бюджет витратить 33 мільйони на те, щоб на телеканалі "Дом" виходила програма "Тихий вечір" з колишньою партнеркою Володимира Зеленського по "Кварталу 95" Оленою Кравець
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02.03.2023 18:22 Відповісти
і скільки квадратних літрів дронів буде виготовлено за ці гроші?
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02.03.2023 18:23 Відповісти
Вся суть Зелених-красти, красти, і ще раз красти, на інше у них розуму не хватає, з такою владою майбутнього немає, вся надія на Бога і ЗСУ
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02.03.2023 18:36 Відповісти
Гроші певно дадуть "Укроборонпрому". І на цьому все.
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02.03.2023 19:08 Відповісти
Халук Байрактар, ще рік тому готовий був будувати свою з виробництва байрактарів, але як завжди на шляху стали ненажерливі чиновники. Гудзики скоро луснуть на костюмах, а їм все мало
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02.03.2023 19:43 Відповісти
И так хотят выделить 750 млн долларов на производство беспилотников из которых 10 млрд (250 млн долларов) уже выделено! Что мне подсказывает на яйцах вошли в кураж и понеслось, не зря Резников критиковал свадебные дроны, а через год ни дронов не будет ни денег. И поверьте они хотят выделить именно с бюджета или с резервного фонда главное не с западных денег за которые надо будет отчитывается, намечается серьёзный спил на дронах тем более СБУ, ДБР и Прокуратура а также БЭБ под ларечником Ермаком и следователем времен Януковича который шил дела на активистов майдана Татаровым, так что боятся некого
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02.03.2023 19:50 Відповісти
Верховна рада як отелена жирафа - 16 місяців виношує.
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02.03.2023 20:47 Відповісти
Що тут можна сказати. Дуже пізно!!! Але хоч щось зрушило з місця.
Дрони потрібні. І не тільки мавіки. Потрібні массові та дешеві дрони-камікадзе. Теоретично їх можна робити з доволі дешевих складових бо їх ресурс максимум півгодини. Інша справа дрони-бомбардувальники вже є дрони які скидають 60, та 80 мм міни. Вони можуть замінити міномети яких дуже не вистачає. А далі ще одна сторона медалі. БК зараз використовують дефіцитні міни, але для скиду з дрону можна робити простіші під якісь недефіцитні підривники. Те саме для дронів-квмікадзе потрібні протипіхотні БЧ (картечні)
Гірко розуміти те скільки проє***но часу... Я вже мовчу як це буде виконуватись...
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02.03.2023 21:10 Відповісти
 
 