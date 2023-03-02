Aliexpress заблокировал продажу дронов для клиентов из РФ, - Mash

Китайский интернет-магазин Aliexpress заблокировал россиянам возможность приобрести дроны от компаний DJI и Autel.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"С сегодняшнего дня на торговой площадке не купить коптеры от компаний DJI и Autel. А уже купленные – ограничены в функционале. Формально товарные карточки на Али остались, но после перехода в магазин выдает ошибку и надпись: "Такой страницы нет". Кроме этого, фирма DJI удалила программы для управления дронами из российского AppStore", – говорится в сообщении.

Так, если программу установили для блокировки в AppStore, то она будет работать. Но сложнее приобрести комплектующие.

"На все жалобы DJI отвечает: приносим извинения, но мы не предоставляем свои услуги россиянам + не предоставляем услуги по какой-либо военной деятельности, поэтому спасибо за понимание", - добавили в Mash.

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