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Aliexpress заблокировал продажу дронов для клиентов из РФ, - Mash

китай,дрон

Китайский интернет-магазин Aliexpress заблокировал россиянам возможность приобрести дроны от компаний DJI и Autel.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"С сегодняшнего дня на торговой площадке не купить коптеры от компаний DJI и Autel. А уже купленные – ограничены в функционале. Формально товарные карточки на Али остались, но после перехода в магазин выдает ошибку и надпись: "Такой страницы нет". Кроме этого, фирма DJI удалила программы для управления дронами из российского AppStore", – говорится в сообщении.

Так, если программу установили для блокировки в AppStore, то она будет работать. Но сложнее приобрести комплектующие.

"На все жалобы DJI отвечает: приносим извинения, но мы не предоставляем свои услуги россиянам + не предоставляем услуги по какой-либо военной деятельности, поэтому спасибо за понимание", - добавили в Mash.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система наведения российских "Торнадо-С" работает на микросхемах с AliExpress, - СМИ. ФОТО

Китай (3023) россия (96018) AliExpress (3) дроны (4049)


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Топ комментарии
+19
У китайців свій китайський вєк.
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02.03.2023 17:33
+17
Для дикарей из кацапстана нужно все запретить кроме надежных презервативов.
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02.03.2023 17:32
+14
А как жи ж "Русскій с кітайцем - братья навєк"???
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02.03.2023 17:30
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Шо ж це робиться?...
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02.03.2023 17:29 Ответить
і норм процессорів для українців
вбивати узькодупих! за незалежність тайваню!
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02.03.2023 17:39 Ответить
Норм процесорів це яких? Інтел ж не лише китайський є...
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02.03.2023 18:22 Ответить
Шалена русофобія ))
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02.03.2023 17:41 Ответить
А как жи ж "Русскій с кітайцем - братья навєк"???
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02.03.2023 17:30 Ответить
У китайців свій китайський вєк.
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02.03.2023 17:33 Ответить
А федоров заблокував алі в Україні бульше року тому.
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02.03.2023 17:30 Ответить
Це не зовсім так, лише RU домен заблокований, COM працює - https://hw.in.ua/aliexpress_site.html
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02.03.2023 18:07 Ответить
Заблокирован русский домен. Украинский работает,.
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02.03.2023 18:17 Ответить
Чого це заблокував? Купу товарів замовляв на Алі за цей рік - все працює.
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02.03.2023 19:16 Ответить
малороси, які ще щось споживають російською - страждайте мовчки...
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02.03.2023 21:32 Ответить
Неужели? Весь год покупаю на Алике, не знал..😂
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02.03.2023 21:49 Ответить
Для дикарей из кацапстана нужно все запретить кроме надежных презервативов.
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02.03.2023 17:32 Ответить
І то, щоб були з наждачного паперу
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02.03.2023 17:33 Ответить
Черных и навсе тело...
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02.03.2023 17:41 Ответить
в жопу не вагітніють не тре їм виріб №1
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02.03.2023 18:24 Ответить
Курам на смех. Закажут в Казахстан, где уже сотня хитрых казахов готовы подзаработать на пересылке. Максимум, на 5-10% дроны подорожают для кацапов, что в свою очередь хорошо, но все равно ничего не изменит. К тому же оптовые партии не на алиэкспресс покупают. У нас три варианта решения этой проблемы: лишить кацапский народ валюты на руках, разрушая экономику оркостана диверсиями, затем выкупить эти мавики у китайцев и заключить контракты на новые партии, и в третьих, самое сложное, устроить диверсию на тех предприятиях, кто эти мавики производит. Последнее даже глупо рассматривать, с нашими рожами и без знаний китайского взорвать там завод раз в 100 раз сложнее, чем взорвать 10 заводов на России.
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02.03.2023 17:32 Ответить
Экономику накацапии нарушать не наша задача. За это мировые игроки отвечают.
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02.03.2023 17:37 Ответить
Усі чисто китайскі дрони зроблені з вимогами їх законодавства - шпигунски та надсилають всю зібрану інфу виробнику, в нас використовують лише дрони зроблені в китаї виключно під конролем ЄС.
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02.03.2023 18:14 Ответить
За чистого китайця жоден розвідник Наш не доторкнется
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02.03.2023 18:16 Ответить
Ты сам хоть понимаешь какой бред сказал?
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02.03.2023 18:18 Ответить
Надо выкупать всю партию. Это не так много и не так дорого. Как раз для ВСУ хватит
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02.03.2023 18:23 Ответить
может, все же не зря Блинкен в Казахстане недавно с визитом был?
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02.03.2023 21:05 Ответить
(співає):
Принц Алі, Алі Експрес,
Абу Абабуа...
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02.03.2023 17:32 Ответить
сці піздинь скидка долго долго любить игрушка ядерная в аршлох!
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02.03.2023 17:42 Ответить
не верю
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02.03.2023 17:33 Ответить
Окозамилювання хитродупого Китаю. Мов дивіться - ми нейтральні, продукцію подвійного призначення не продаємо. А те що ці дрони сірими партіями поїдуть прямо до окупантів інша справа.
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02.03.2023 17:41 Ответить
Казахстан, Грузія, та інші "співчуваючі" Україні підтримують це рішення і вже рахують майбутні бариші.
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02.03.2023 17:41 Ответить
Та не звертайте на це увагу ,китайським комуніздам не варто довіряти ,вони можуть відкрити спільне підприємство у ********** чи кндр і поставляти комплекти для виробництва дронів,про що там домовлявся нацюцюрник ***** у кнр ? це точно не підтримка так званого мирного плану.
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02.03.2023 17:48 Ответить
Китай замилює очi США та ЄС аби не попасти на санкцii.
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02.03.2023 17:55 Ответить
К сожалению это ни о чем. Но к производителю тут претензий нет, что могли то сделали. Просто глобализация означает что товар можно купить у кого угодно и как угодно. Да будет чуть дороже, но будет.
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02.03.2023 17:51 Ответить
Да не в этом суть. Суть в том что кацапов проворачивают на "нефритовом стержне" прилюдно и это явно не про "сверхьдяржяву".
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02.03.2023 17:58 Ответить
Со временем позакрьівают лазейки, не все сразу. Покупать все равно будут, но не в тех количествах которьіе им нужньі.
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02.03.2023 18:04 Ответить
Можна то можно, але довше, менше і дорожче, що часто взагалі виникає питання а чи є сенс тоді у цьому
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02.03.2023 19:18 Ответить
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02.03.2023 17:53 Ответить
Нунчаки "в спіну"? Скоріше в очко)
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02.03.2023 17:54 Ответить
Нунчаки это японское оружие.
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02.03.2023 18:23 Ответить
Можно и Википедию почитать. Как говорится "не всё так однозначно")
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02.03.2023 23:57 Ответить
Ахаха, китайцы молодцы. И это только начало.
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02.03.2023 18:20 Ответить
кацапи,купляйте вібратори вагінальні і робіть з них дрони,не дякуйте за лайфак.
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02.03.2023 18:38 Ответить
ВОПРОС , А БУЛЬБАШАМ ТОЖЕ ПРИКРЫЛИ ДОСТУП ....
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02.03.2023 18:47 Ответить
Ххаа!
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02.03.2023 19:08 Ответить
Це результати обговорення Китаєм поставок зброї Росії, у які несподівано нахрапом втрутилися США
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02.03.2023 19:19 Ответить
Вони літаками тисячі ціх дрони з Еміратів возять...
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02.03.2023 19:20 Ответить
Турецькою карточкою розраховуватимуться. Вони так зараз обходять обмеження на платформах з продажу цифрового контенту...
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02.03.2023 19:22 Ответить
дивно як це так китайози надумались заблокувати
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02.03.2023 19:40 Ответить
Купят через Казахстан, Беларусь вообще отличный вариант. Как всегда пыль в глаза, для доверчивых 😂
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02.03.2023 21:50 Ответить
 
 