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Aliexpress заблокував продаж дронів для клієнтів із РФ, - Mash

китай,дрон

Китайський інтернет-магазин Aliexpress заблокував для росіян можливість придбати дрони від компаній DJI та Autel.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Mash.

"З сьогоднішнього дня на торговому майданчику не купити коптери від компаній DJI та Autel. А вже куплені – обмежені у функціоналі. Формально товарні картки на Алі залишилися, але після переходу в магазин видає помилку та напис: "Такої сторінки немає". Крім цього, фірма DJI видалила програми для керування дронами з російського AppStore", - йдеться в повідомленні.

Так, якщо програму встановили до блокування в AppStore, то вона працюватиме. Але складніше придбати комплектуючі.

"На всі скарги DJI відповідає: просимо вибачення, але ми не надаємо свої послуги росіянам + не надаємо послуги з якоїсь військової діяльності, тому спасибі за розуміння", - додали у Mash.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система наведення російських "Торнадо-С" працює на мікросхемах з AliExpress, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Китай (4680) росія (65883) AliExpress (33) дрони (4850)


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Топ коментарі
+19
У китайців свій китайський вєк.
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02.03.2023 17:33
+17
Для дикарей из кацапстана нужно все запретить кроме надежных презервативов.
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02.03.2023 17:32
+14
А как жи ж "Русскій с кітайцем - братья навєк"???
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02.03.2023 17:30
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Шо ж це робиться?...
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02.03.2023 17:29 Відповісти
і норм процессорів для українців
вбивати узькодупих! за незалежність тайваню!
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02.03.2023 17:39 Відповісти
Норм процесорів це яких? Інтел ж не лише китайський є...
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02.03.2023 18:22 Відповісти
Шалена русофобія ))
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02.03.2023 17:41 Відповісти
А как жи ж "Русскій с кітайцем - братья навєк"???
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02.03.2023 17:30 Відповісти
У китайців свій китайський вєк.
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02.03.2023 17:33 Відповісти
А федоров заблокував алі в Україні бульше року тому.
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02.03.2023 17:30 Відповісти
Це не зовсім так, лише RU домен заблокований, COM працює - https://hw.in.ua/aliexpress_site.html
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02.03.2023 18:07 Відповісти
Заблокирован русский домен. Украинский работает,.
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02.03.2023 18:17 Відповісти
Чого це заблокував? Купу товарів замовляв на Алі за цей рік - все працює.
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02.03.2023 19:16 Відповісти
малороси, які ще щось споживають російською - страждайте мовчки...
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02.03.2023 21:32 Відповісти
Неужели? Весь год покупаю на Алике, не знал..😂
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02.03.2023 21:49 Відповісти
Для дикарей из кацапстана нужно все запретить кроме надежных презервативов.
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02.03.2023 17:32 Відповісти
І то, щоб були з наждачного паперу
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02.03.2023 17:33 Відповісти
Черных и навсе тело...
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02.03.2023 17:41 Відповісти
в жопу не вагітніють не тре їм виріб №1
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02.03.2023 18:24 Відповісти
Курам на смех. Закажут в Казахстан, где уже сотня хитрых казахов готовы подзаработать на пересылке. Максимум, на 5-10% дроны подорожают для кацапов, что в свою очередь хорошо, но все равно ничего не изменит. К тому же оптовые партии не на алиэкспресс покупают. У нас три варианта решения этой проблемы: лишить кацапский народ валюты на руках, разрушая экономику оркостана диверсиями, затем выкупить эти мавики у китайцев и заключить контракты на новые партии, и в третьих, самое сложное, устроить диверсию на тех предприятиях, кто эти мавики производит. Последнее даже глупо рассматривать, с нашими рожами и без знаний китайского взорвать там завод раз в 100 раз сложнее, чем взорвать 10 заводов на России.
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02.03.2023 17:32 Відповісти
Экономику накацапии нарушать не наша задача. За это мировые игроки отвечают.
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02.03.2023 17:37 Відповісти
Усі чисто китайскі дрони зроблені з вимогами їх законодавства - шпигунски та надсилають всю зібрану інфу виробнику, в нас використовують лише дрони зроблені в китаї виключно під конролем ЄС.
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02.03.2023 18:14 Відповісти
За чистого китайця жоден розвідник Наш не доторкнется
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02.03.2023 18:16 Відповісти
Ты сам хоть понимаешь какой бред сказал?
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02.03.2023 18:18 Відповісти
Надо выкупать всю партию. Это не так много и не так дорого. Как раз для ВСУ хватит
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02.03.2023 18:23 Відповісти
может, все же не зря Блинкен в Казахстане недавно с визитом был?
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02.03.2023 21:05 Відповісти
(співає):
Принц Алі, Алі Експрес,
Абу Абабуа...
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02.03.2023 17:32 Відповісти
сці піздинь скидка долго долго любить игрушка ядерная в аршлох!
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02.03.2023 17:42 Відповісти
не верю
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02.03.2023 17:33 Відповісти
Окозамилювання хитродупого Китаю. Мов дивіться - ми нейтральні, продукцію подвійного призначення не продаємо. А те що ці дрони сірими партіями поїдуть прямо до окупантів інша справа.
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02.03.2023 17:41 Відповісти
Казахстан, Грузія, та інші "співчуваючі" Україні підтримують це рішення і вже рахують майбутні бариші.
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02.03.2023 17:41 Відповісти
Та не звертайте на це увагу ,китайським комуніздам не варто довіряти ,вони можуть відкрити спільне підприємство у ********** чи кндр і поставляти комплекти для виробництва дронів,про що там домовлявся нацюцюрник ***** у кнр ? це точно не підтримка так званого мирного плану.
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02.03.2023 17:48 Відповісти
Китай замилює очi США та ЄС аби не попасти на санкцii.
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02.03.2023 17:55 Відповісти
К сожалению это ни о чем. Но к производителю тут претензий нет, что могли то сделали. Просто глобализация означает что товар можно купить у кого угодно и как угодно. Да будет чуть дороже, но будет.
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02.03.2023 17:51 Відповісти
Да не в этом суть. Суть в том что кацапов проворачивают на "нефритовом стержне" прилюдно и это явно не про "сверхьдяржяву".
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02.03.2023 17:58 Відповісти
Со временем позакрьівают лазейки, не все сразу. Покупать все равно будут, но не в тех количествах которьіе им нужньі.
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02.03.2023 18:04 Відповісти
Можна то можно, але довше, менше і дорожче, що часто взагалі виникає питання а чи є сенс тоді у цьому
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02.03.2023 19:18 Відповісти
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02.03.2023 17:53 Відповісти
Нунчаки "в спіну"? Скоріше в очко)
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02.03.2023 17:54 Відповісти
Нунчаки это японское оружие.
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02.03.2023 18:23 Відповісти
Можно и Википедию почитать. Как говорится "не всё так однозначно")
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02.03.2023 23:57 Відповісти
Ахаха, китайцы молодцы. И это только начало.
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02.03.2023 18:20 Відповісти
кацапи,купляйте вібратори вагінальні і робіть з них дрони,не дякуйте за лайфак.
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02.03.2023 18:38 Відповісти
ВОПРОС , А БУЛЬБАШАМ ТОЖЕ ПРИКРЫЛИ ДОСТУП ....
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02.03.2023 18:47 Відповісти
Ххаа!
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02.03.2023 19:08 Відповісти
Це результати обговорення Китаєм поставок зброї Росії, у які несподівано нахрапом втрутилися США
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02.03.2023 19:19 Відповісти
Вони літаками тисячі ціх дрони з Еміратів возять...
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02.03.2023 19:20 Відповісти
Турецькою карточкою розраховуватимуться. Вони так зараз обходять обмеження на платформах з продажу цифрового контенту...
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02.03.2023 19:22 Відповісти
дивно як це так китайози надумались заблокувати
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02.03.2023 19:40 Відповісти
Купят через Казахстан, Беларусь вообще отличный вариант. Как всегда пыль в глаза, для доверчивых 😂
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02.03.2023 21:50 Відповісти
 
 