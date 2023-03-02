Aliexpress заблокував продаж дронів для клієнтів із РФ, - Mash

Китайський інтернет-магазин Aliexpress заблокував для росіян можливість придбати дрони від компаній DJI та Autel.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Mash.

"З сьогоднішнього дня на торговому майданчику не купити коптери від компаній DJI та Autel. А вже куплені – обмежені у функціоналі. Формально товарні картки на Алі залишилися, але після переходу в магазин видає помилку та напис: "Такої сторінки немає". Крім цього, фірма DJI видалила програми для керування дронами з російського AppStore", - йдеться в повідомленні.

Так, якщо програму встановили до блокування в AppStore, то вона працюватиме. Але складніше придбати комплектуючі.

"На всі скарги DJI відповідає: просимо вибачення, але ми не надаємо свої послуги росіянам + не надаємо послуги з якоїсь військової діяльності, тому спасибі за розуміння", - додали у Mash.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система наведення російських "Торнадо-С" працює на мікросхемах з AliExpress, - ЗМІ. ФОТО