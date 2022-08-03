УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11716 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
59 314 96

Система наведення російських "Торнадо-С" працює на мікросхемах з AliExpress, - ЗМІ. ФОТО

Коректований реактивний снаряд 9М544 для російського "Торнадо-С" зібрана на мікросхемах, які можна купити на AliExpress.

Такого висновку дійшли аналітики організації Conflict Armament Research, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Defence Express.

Цей головний блок в разі застосування у ракеті з касетними боєприпасами зазвичай вцілілим падає на землю, тож його можна розібрати та дослідити.

Система наведення російських Торнадо-С працює на мікросхемах з AliExpress, - ЗМІ 01

Електронна компонента головного блоку зібрана на мікросхемах класу "commercial". Як визнають самі рашисти, це мікросхеми "для використання у цивільній, побутовій техніці ("ширпотребі").

Головний блок містить дві мікросхеми у корпусі TSOP66, три мікросхеми у корпусі LQFP64, танталові SMD конденсатори, роз'єми DB15 та SMA. всі ці компоненти можна закупити на AliExpress. Із наявних аналогів у РФ лише LQFP64 - К1986ВЕ92QI від "Миландр".

Дивіться: Бойова робота чотирьох РСЗВ "HIMARS" на фронті. ВIДЕО

Використання таких побутових мікросхем є не перевагою, а головною вадою російського озброєння. Електроніка такого класу має низьку надійність та відмовостійкість. А це вже впливає на точність роботи системи коригування польоту і взагалі може перетворити ракету на "бумеранг".

Система наведення російських Торнадо-С працює на мікросхемах з AliExpress, - ЗМІ 02

Автор: 

армія рф (18498) зброя (7692) AliExpress (33)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
Яка різниця де куплені. Ракети вбивають Українців.
показати весь коментар
03.08.2022 15:05 Відповісти
+40
А ми тільки асфальтом можемо кинути в ворога, правда, преЗедент?
показати весь коментар
03.08.2022 15:06 Відповісти
+27
С рашистов смеятсья мы умеем. А где наше оружие?
показати весь коментар
03.08.2022 15:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ана лохов нет
показати весь коментар
03.08.2022 15:04 Відповісти
анал-у-говне...т
показати весь коментар
03.08.2022 15:06 Відповісти
фу
показати весь коментар
03.08.2022 15:08 Відповісти
Ой а что это спросил СИ а это гавна анало Китай нет кажись руssка ракета на наших приподах прилетела....
показати весь коментар
03.08.2022 15:19 Відповісти
Яка різниця де куплені. Ракети вбивають Українців.
показати весь коментар
03.08.2022 15:05 Відповісти
отож, воно літає на звичайних деталях промислового призначення, ці деталі надійні в якомусь діапазоні температур та зовнішніх механічних впливів. Тут питання не в тому що одна з ста ракет впаде не долетівши, а те що санкції похєр
показати весь коментар
03.08.2022 15:16 Відповісти
Я завжди казав, що ті типа санкції, якими дуже ******* козирять наші ЗМІ - то чуш для лохів.
показати весь коментар
03.08.2022 15:24 Відповісти
це навіть не промислового, а побутового призначення
показати весь коментар
03.08.2022 15:24 Відповісти
Никакого отличия микросхем промышленного, бытового, военного назначения не существует. Это миф. Все они делаются на кремнии одним и тем же методом на одном и том же оборудовании. Отличия есть в микросхемах для космоса.
показати весь коментар
03.08.2022 16:36 Відповісти
Гриша не бзди щами. Різниця є і при тому суттєва. На Заході мікросхеми діляться на категорії commercial, industrial, military і space. Надіюсь , для лапотного , перекладати і роз.яснювати різницю між 1 і 3 словами не потрібно .
показати весь коментар
03.08.2022 17:03 Відповісти
Это миф. Такого деления не существует. Любая микросхема от стиральной машины (а там тоже вибрация, влажность и т.п.) может использоваться и в "Боинге" в "Абрамсе". Единственное - для оружия она должна быть произведена в США - только в этом и есть элемент деления микросхем, а не в их конструкции.
показати весь коментар
03.08.2022 17:17 Відповісти
нет, деление все же существует, для бытовухи могут продавать отбраковку. для армии - все же тестируют, раз.
показати весь коментар
04.08.2022 00:02 Відповісти
Здесь согласен. Для армии тестируют и не раз. Кроме того вероятно тут путают микросхемы и собственно платы и т.п. Платы и сама компоновка для военки действительно могут быть в разы дороже из-за того же золота в контактах и не только.
показати весь коментар
04.08.2022 00:24 Відповісти
Но если Вы думаете, что в айфоны и холодильники пихают "отбраковку", тоже ошибаетесь.
показати весь коментар
04.08.2022 00:32 Відповісти
Система наведення російських "Торнадо-С" працює на мікросхемах з AliExpress
=================
і що? А до того були транзистори мп 39 в пзрк "стрела-2м", а до того була електроніка на лампах. Робіть теж на тих же мікросхемах і їбаште по кацапах.
показати весь коментар
03.08.2022 18:55 Відповісти
Ну тай що? Чи, мабуть, Ваша мікрохвильовка замість 1 хвилини відраховує 4 ?
показати весь коментар
03.08.2022 22:31 Відповісти
Санкції тут не причому. Площадка AliExpress для побутових споживачів. Не думаю, що вона під санкціями. Там різні люди, різні партії продають і різний товар. Можу і помилятись.
показати весь коментар
03.08.2022 16:35 Відповісти
навіть не промислового а побутового призначення.Це найнижча категорія з 4 -побут,промисловість,воєнка і космос.Автор статті все грамотно виклав,просто не вказав загальноприйнятну класифікацію електронних компонентів.
показати весь коментар
03.08.2022 17:09 Відповісти
А ми тільки асфальтом можемо кинути в ворога, правда, преЗедент?
показати весь коментар
03.08.2022 15:06 Відповісти
Да это так ! Потому что на Вильху денех не было, а был лозунг : шо вы нас пугаете они не нападут.
показати весь коментар
03.08.2022 15:40 Відповісти
та ти шо а ще що *******? а може б зробили коли б русня помирала б десь за 120 км,а не 70,а якщо б був Сапсан то русня б дохла кілометрів так за 500,а про аеродроми в криму,******** чи варонєже можна було б забути,так що ****** адвокатиш
показати весь коментар
03.08.2022 23:11 Відповісти
Е-бабусю забыли.ТРК Рада.
ЗЕскот тратил деньги на что угодно,но только не на армию.
показати весь коментар
03.08.2022 15:43 Відповісти
А что тут удивительного? Как ***** приказало ЗЕбанутой срани, так они и поступили. Приказали свернуть все начатые при Порохе ракетные программы, так баба и свернул, и по указанию ***** вместо ракет начал ремонтировать дороги, что-бы кацапы за деть были под Киевом, приказало ***** решить проблему с заминированными 4 мостами и 6 дамбами на Чонгаре, так ЗЕбанутая срань их и разминировала.
показати весь коментар
03.08.2022 15:55 Відповісти
Какие же вы туповатые... Только при Порохе начали делать ракеты, раньше никто не мог? И почему же он их не наклепал тысячи, подлец этакий, Зеленский мешал? И с каких это пор дороги делают обязательно вместо ракет? Вся страна ныла, почему нет дорог, а ты наверняка первый - "Порох заложил дороги, а Зеленский свернул их строительство".
показати весь коментар
03.08.2022 18:43 Відповісти
Нетупой высказался...уж лучше молчал бы...
показати весь коментар
03.08.2022 22:35 Відповісти
Вы в чем-то правы. Янелох був на завадi. бо сам признался(кто его тока за изыг тянул) , шо тогда уходил от налогов левым образом, из-за чего бюджет не дополучал деньги, в том числе и на военку...
показати весь коментар
03.08.2022 22:55 Відповісти
тупа їбанина скільки часу розробляються ракети по твоєму а недоношений? те що за 5 років видали декілька зразків на випробування це уже подвиг для країни яка НІКОЛИ НЕ ВИРОБЛЯЛА САМА,ні крилаті ракети,ні снаряди до РЗСО,ні крупнокаліберну артилерію,твому гундососу бовдуру потрібно було тільки й штампувати і не *******,тому ***** шуруй деградант
показати весь коментар
03.08.2022 23:14 Відповісти
і ще ******** маніпулятивна,давай нагадай коли Нептун чи Вільха вийшли на випробування ******* брехлива,коли їх мали при Пороху наклепати га ******* ?
показати весь коментар
03.08.2022 23:15 Відповісти
Чому асфальт, воно ще надумало садити мільярдний ліс і подарувати за державні кошти кожному пенгсіонеру смартфон, щоб його перевибрали на другий термін, щоб він нас всіх зарив під цей асфальт.
показати весь коментар
03.08.2022 16:44 Відповісти
Ага хорошо *******, правда Толян, сижу й ***** у чаті на дивані да, норм а ****? Воно це ти - гной, який пише з помилками, позор ти держави, і всі барани такі як і ти тільки потребують щось від когось а то що ви ******* не маєте мозку на щось більше то ваші проблеми, що ви для держави зробили, очко собі витирали все життя? *******.
показати весь коментар
03.08.2022 20:31 Відповісти
Зе-подмазанник? серебряники отрабатывать? Давай, жги исче... Но время ответить - не за горами.
показати весь коментар
03.08.2022 22:58 Відповісти
Ну так виріши проблему, о "великий". Ти ж мабуть можеш краще Президента? А крОт? Асфальтомет!
показати весь коментар
03.08.2022 20:21 Відповісти
Наведи приклад по пунктах, шанувальник найвеличнішого, як твій улюбленець, виконував до війни і зараз виконує свої обов'язки по укріпленню обороноспроможності держави. І я вважаю, що у Толяна, як ти його назвав, після нетривалого тренування теж досить непогано будуть виходити "вечірні гундосики", т.я. крім них, ніякою діяльності від гаранта особливо не видно.
показати весь коментар
03.08.2022 22:54 Відповісти
слабо сосеш ***** ********** слабо раб ***************,затям бидло,що Президент це всього навсього найманий чиновник,не бог,цар,князь чи ще хтось кому ти готове як холуй *** сосати
показати весь коментар
03.08.2022 23:20 Відповісти
Гімном і палками воюють.» Вялікая дєржава»
показати весь коментар
03.08.2022 15:06 Відповісти
Козлорылая супЭр Эмперия.
показати весь коментар
03.08.2022 15:08 Відповісти
Якість тих чіпів все одне краща, ніж була б, якщо їх виробляв російский воєнпром навіть в керамічних корпусах. І до -30 вони теж працюватимуть, не бачу приводу для скептицизму. Головне, що ніякі санкціїї не працюють і взагалі ніякі обмеження на електронні компоненти не є можливим в наш час.
показати весь коментар
03.08.2022 15:30 Відповісти
свой МКС рогозин тоже склепает с сейлов на ALI
показати весь коментар
03.08.2022 15:07 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 15:07 Відповісти
ці греки ж для Великої Моравії робили абетку
показати весь коментар
03.08.2022 15:48 Відповісти
Взагалі-то Кирил і Методій були слов'яно-македонцями (не греками), і робили абетку на основі староболгарської мови. В Великоморавській державі ця абетка не використовувалася, використовувалася с самого початку в Першому Болгарському царстві.
показати весь коментар
03.08.2022 17:21 Відповісти
ali express - ce vyrobnictvo KNR....eti ******** kopirujut v nagluju VSE - no po miru prodovatj bojatsa - tolko vo vnutreny rinok pizzenuju elektroniku pradajut. a tut....o kak !!!
показати весь коментар
03.08.2022 15:08 Відповісти
С рашистов смеятсья мы умеем. А где наше оружие?
показати весь коментар
03.08.2022 15:10 Відповісти
Согласен, у них говняные снаряды но их много, а где наши?
показати весь коментар
03.08.2022 15:12 Відповісти
На рахунках в Омані, Панамі.
показати весь коментар
03.08.2022 17:40 Відповісти
А нащо нам зброя? В глазах путіна єсть жєланіє міра, люді усталі от войни, а ви тут зі своєю зброєю. Ви що, один з мільйона арештованих СБУ порохоботів?
показати весь коментар
03.08.2022 15:13 Відповісти
Америка нам поможет, буржуи оружие дадут...
показати весь коментар
03.08.2022 15:14 Відповісти
Как где видишь на фото танки "Оплот", САУ "Богдану", РК "Стугны"? Нет? Правильно . Их Зелебеня в асфальт закатал...
показати весь коментар
03.08.2022 16:54 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 15:11 Відповісти
торнадо-с з aliexpress
показати весь коментар
03.08.2022 15:11 Відповісти
когда ракета взрывается, мне как-то по*й какого стандарта там микросхемы......
показати весь коментар
03.08.2022 15:12 Відповісти
як би там не було, з якого би гівна вони не клепали свій мотлох, його в кацапів море і він вбиває українців справно. і цивільних, і військових.
показати весь коментар
03.08.2022 15:14 Відповісти
Навпаки, масова, а значить віпрацьована і масово відтестована мікроелектроника має більший час відпрацьвання на одну поломку, ніж спецілізовані. Треба підбирати з всього різноманіття потрібні, за параметрами. Інша справа, коли пристосовують, що є.
показати весь коментар
03.08.2022 15:15 Відповісти
Для військового використання інші вимоги до електроніки, що впливає на надійність виробу в цілому.
Але ... і фотоапарат Кенон на орланах літає.
показати весь коментар
03.08.2022 15:20 Відповісти
На даний час - це москалям перевага,
бо санкції не завадять збирати плати.
А надійність "ширпотребовська", то у них все таке.
показати весь коментар
03.08.2022 15:17 Відповісти
Скоро бронетехника и самолеты сделанные в деспотичном Китае появятся на полях сражения в Украине, если вы этого еще не поняли, то недальновидные глупцы (благо джавелины и стингеры их также неплохо будут жечь, как и паРашинский металлолом)!
показати весь коментар
03.08.2022 15:23 Відповісти
Так чюваки, рассказываю как оно есть для тех, кто не в теме. Микросхемы военного диапазона температур и прочего продаются на том же базаре и стоят не намного дороже.

Кто то лишь немного своровал не особо потеряв в качестве.

А тут аж целая статья
показати весь коментар
03.08.2022 15:25 Відповісти
Чего смеетесь. Там на Али много чего хорошего есть. Мы вот себе недавно ланчбокс прикупили. Кому что. Нам ланчбокс а рюським ракету-анало говнету.
показати весь коментар
03.08.2022 15:32 Відповісти
Але ж працює?
показати весь коментар
03.08.2022 15:36 Відповісти
to są zwyczajne Arm Cortex i pamieć od ESMT, będzie trudno to zablokować bo są to pospolite części elektroniczne
показати весь коментар
03.08.2022 15:37 Відповісти
Інфа лише по типам корпусів, конкретні назви мікросхем не надані.

Але, скроше за все, виходячи з типів корпусів, це мікросхема пам'яті, і мікроконтроллер.

І так - вони таки працюють, і це найголовніше!

Як і те, що 99,99% вони будуть продовжувати їх отримувати.
показати весь коментар
03.08.2022 15:52 Відповісти
Стандартные комплектующие. В Стугне и Нептуне стоят такие же. Да и в HIMARS в принципе не сильно отличаются.
Другое дело, что импорт таких компонентов ограничить практически невозможно.
показати весь коментар
03.08.2022 15:59 Відповісти
Импортозамещение в деле рядом с выдиранием чипов из стиральных машин и кухонных комбайнов. Защита против воздействие окружающей среды и ракетных ускорений там такая себе, но если разу использовать, моет повезёт. Прямо стало любопытно, как сейчас в кацапандии живётся хоббиистами радиоуправляемых штучек? Их наверное скоро продразверсткой накроет с целю национализации всех доступных микроконтролёров с чипами STM32 и Atmega.
показати весь коментар
03.08.2022 16:04 Відповісти
Китайских реплик стм-ок и атмег на том же алике хоть жопой жуй.
Все эти двухбаксовые ардуино нано и STM32F, столь любимые хоббистами, уже не первый десяток лет именно на таких чипах и производятся.
У китаез даже свой аналог STM32 есть, CS32.
В самой рашке этого хлама на складах не на одну сотню лет припасено.
показати весь коментар
04.08.2022 10:06 Відповісти
Олег Царьов запропонував випускати озброєння аналогічне HIMARS на основі смартфонів у яких е GPS система. Про це я у Ютубі дивився.
показати весь коментар
03.08.2022 16:28 Відповісти
Втарая армія міра,а фулі ви хотіли.
показати весь коментар
03.08.2022 16:34 Відповісти
Можно, конечно, поржать с кацапов. А можно посмотреть на ситуацию глубже. Для кацапских ракет не требуется серьезная элементная база, достаточно компонентов с алика. Да, ракеты кривые, да летают хер пойми куда и через раз, но их много и можно позволить стрелять хоть по пехоте в окопах. Возникает закономерный вопрос. Что мешает Украине делать такие ракеты?
показати весь коментар
03.08.2022 16:36 Відповісти
какие ракеты, даже производство беспилотников а-ля квадракоптер с али за 8 лет полноценной войны с ежедневными убитыми не пытались организовать. теперь покупаем (на порядок?) дороже.
показати весь коментар
04.08.2022 00:09 Відповісти
Нептун Вільха Тайфун Стугна,це тільки ті які уже готові були бери і тиражуй,тому не требя ляля
показати весь коментар
04.08.2022 02:03 Відповісти
раз не тиражировали - значит нет денег\компонентов\мозгов\чего-то еще. простейший квадракоптер\самолет-беспилотник делается авиалюбителями в одиночку из условных говна и палок ну плюс электроника\аккумуляторы с того же алиэкспресса. и на поток поставить такое тоже проще, и ремонтировать. причем - это вполне мог бы быть реальный гражданский бизнес для кого-то. но почему-то за все 8 лет не стал, так как общество потребления и проще заработать на купи-продай.
показати весь коментар
07.08.2022 21:40 Відповісти
Где делать? Построить завод, куда прилетит прямо в день открытия?
Разве что подземный, как у немцев был для производства Фау-2.
показати весь коментар
04.08.2022 10:09 Відповісти
На самом деле в этом ничего плохого. Если так получается дешевле и характеристики выдержаны, то почему нет?
Вон Маск ракету отправил на обычных интеловских проциках, просто сделал дублирование...
показати весь коментар
03.08.2022 16:40 Відповісти
Тройнування, не дублювання

При дублюванні неможливо встановити, який з двох процесорів видав неправильне значення.
показати весь коментар
03.08.2022 17:46 Відповісти
Скептизм. Якби тут були нерозкриті ракети, то над цим можна було б покепкувати. Нажаль ми бачимо, що бортова апаратура управління польотом справляється на дешевих "аналагавнєтних" елементах. В бортових апаратурах ракет к . 20 ст. ми звикли бачити елементи з вмістом дорогоцінних та рідкоземельних металів, що значно здорожчувало виробництво. Для мене ця публікація показує, що теперішні елементи за рахунок технологій їх виробництва забезпечують необхідні допуски характеристик, при такій дешевій конфігурації можливе дублювання систем без суттєвої зміни в ціні. Питання лишається тільки до супромата у їх розміщенні, кріпленні в корпусі ракети, а також до аеродинаміки.
показати весь коментар
03.08.2022 17:09 Відповісти
Використання off the shelf мікросхем в воєнних системах - абсолютно нормальна практика, у тому числі і в США. Це здешевшує їх в рази. Для підвищення ж надійності використовується тройнування, коли розрахунок веде три мікросхеми паралельно і якщо значення якоїсь відрізняється від двох інших - воно відхиляється.

Керовані Торнлао - стршна зброя, вони дешеві, працюють і влучають. Так що сильно кепкувати тут нема з чого.
показати весь коментар
03.08.2022 17:44 Відповісти
DB15 у військових ракетах? Тепер я бачив все...
показати весь коментар
03.08.2022 18:06 Відповісти
Удивили. Я в школе увлекался ракетомоделированием, и тоже могу сделать ракету из ПВХ трубы, мешка сахара, и мешка калиевой селитры, и обычного б/у смартфона.
показати весь коментар
03.08.2022 19:25 Відповісти
а хто заважає українцям так робити?
можна використовувати все що завгодно, аби було чим стріляти
показати весь коментар
03.08.2022 20:13 Відповісти
насправді це означає безлімітне масове виробництво з допомогою китаю, яке тільки збільшуватиметься

(с) Паоло Люмьєре
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007954270172
показати весь коментар
03.08.2022 21:28 Відповісти
Та ну нах... Таукитайцы ща испытывают депрессию в производстве... А выведи инофирмы их Кхитая баблосик. то и в Китае советский союз рухнет... А выведут, если Китай себя скомпрометирует...
показати весь коментар
03.08.2022 23:03 Відповісти
М-да, статья типа о том как все плохо в кацапстане, на самом деле говорит о том, что они стреляют по нам снарядами не из старых советских запасов, а новыми, которые клепают в три смены и которые засыпают наши позиции. Пока наш гарант все силы бросил на спасение негров, Арахамия на отмазывание Абрамовича от санкций, СБУ, МЗС и таможня заняты утешением первой леди после неудачной фотосессии, наши бойцы могут только замедлить продвижение врага, подставляя все новые и новые тела под снаряды с начинкой из алиэкспресса.
показати весь коментар
03.08.2022 23:13 Відповісти
Мне кажется это приемущество, а не недостаток: сильно дешевле и плевать на санкции, Китай такого дерьма всегда продаст. Ну а то что не точно или опасно плевать: компенсируют количеством
показати весь коментар
03.08.2022 23:52 Відповісти
Дурня. Плату можна поганяти в тестовому режимі, в лабораторії, імітуючи тисячі пусків та польотів, за багатоьх умов. Нема різниці який там чіп, побутовий чи термо-, вібро-стійкий, etc. Час життя ракети короткий і цього досить для вбивства людей.
Не секрет, побутові чіпи достатньо витривалі і працюють десятки років. А, до прикладу, дублююча плата може взагалі нівелювати потенційні збої.
Не варто не дооцінювати масового вбивцю *****.
показати весь коментар
04.08.2022 00:14 Відповісти
Если все так просто, почему в Украине нет массового производства?
показати весь коментар
04.08.2022 08:33 Відповісти
Да хоть на дрессированных муравьях , но делают!!!! А у нас ждут подачки! Пока мы сами не начнем делать и использовать свое оружие без всяких условий со стороны миролюбивого запада , толку не будет! Микроконтроллеры бытового уровня стоят дешевле $1 , продублировать 3 раза и нормальная надежность! Ржем что в БПЛА бутылки используют? А сами что ? Что выпускаем?Асфальт? И то из белорусского битума! Голову включать надо!
показати весь коментар
04.08.2022 10:44 Відповісти
Війну пустили по затяжному сценарію, а у нас не створюють виробництва власних ракет навіть на чіпах від пральних машин.
показати весь коментар
04.08.2022 11:59 Відповісти
це сумно. а коли могли клали асфальт і жарили шашлики.
показати весь коментар
04.08.2022 12:59 Відповісти
За 8 років патронний завод не побудували . Обросли кучами ботів і серуть одне на одного то шоколадом , то асфальтом . Один Сєня молодець такий тин ух&@рив на кордоні .
А те що в коцапів в ракетах і з якого гімна виколупане то пофіг , воно летить і вбиває . Куда попадає їм до дупи .
показати весь коментар
04.08.2022 13:32 Відповісти
Щось не зовсім зрозумілий гумор.Дуже гарно пам"ятаю ,як всі писали про Кримський міст ,про то як його неможливо збудувати та як він весь піде в пісок.А зараз репу чухають ,як його роз...загасити.Якби в рос смі написали про знайдені уламки ракети біля Криммосту з системою наведення зібраною на Кардачах - то да ,можна посміятись, а так не бачу нічого смішного.Противник діє та находить рішення в тих умовах які є, а в нас,як на мій погляд , всі дуже сподіваються на чиїсь допомоги та постійно щось десь просять.Для таких дешевих ракет ,які в польоті 3-5 хвилин ,це цілком сприйнятливе рішення.Якщо з 10 ракет зпраціють хочаб 8 ,то на такій базі це дуже задовільний результат.На мій погляд навкруги дуже багато різних бовтунів ,які плескають язиками без зупинки 24 на 7 про тупих рашистів ,але вони бистро вчаться і не варто це недооцінювати.Варто визнавати вдалі рішення та думати ,як можна це використовувати на свою користь.
показати весь коментар
04.08.2022 18:24 Відповісти
Немиті нас обстрілюють. І яка різниця які там мікросхеми!! Чому зелена влада таких же ракет в Україні не випускає , не дорогих, які будуть знищувати немитих?!! Чому тільки іецки, балаболки, підкилимні боротьба з опищицією та відсутні результати по випуску свого озброєння. Ось, немиті навіть рішення показали, як це можна зробити!!! Зелена влада вже давно могла організувати випуск аналогічного озброєння на території братніх країн, викупивши там потрібні підприємства!! А вона з бюджету Армії гроші зараз пробує зняти, щоб знову дороги будувати!!! Це не дурні!! Це ворогом!! Саботують!! Розвалюють!!! Крадуть!!! Зраджують!!!
показати весь коментар
05.08.2022 06:50 Відповісти
Головне ноги правильно розвести . Все інше другорядне.
показати весь коментар
05.08.2022 11:11 Відповісти
 
 