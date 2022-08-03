Система наведення російських "Торнадо-С" працює на мікросхемах з AliExpress, - ЗМІ. ФОТО
Коректований реактивний снаряд 9М544 для російського "Торнадо-С" зібрана на мікросхемах, які можна купити на AliExpress.
Такого висновку дійшли аналітики організації Conflict Armament Research, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Defence Express.
Цей головний блок в разі застосування у ракеті з касетними боєприпасами зазвичай вцілілим падає на землю, тож його можна розібрати та дослідити.
Електронна компонента головного блоку зібрана на мікросхемах класу "commercial". Як визнають самі рашисти, це мікросхеми "для використання у цивільній, побутовій техніці ("ширпотребі").
Головний блок містить дві мікросхеми у корпусі TSOP66, три мікросхеми у корпусі LQFP64, танталові SMD конденсатори, роз'єми DB15 та SMA. всі ці компоненти можна закупити на AliExpress. Із наявних аналогів у РФ лише LQFP64 - К1986ВЕ92QI від "Миландр".
Використання таких побутових мікросхем є не перевагою, а головною вадою російського озброєння. Електроніка такого класу має низьку надійність та відмовостійкість. А це вже впливає на точність роботи системи коригування польоту і взагалі може перетворити ракету на "бумеранг".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
=================
і що? А до того були транзистори мп 39 в пзрк "стрела-2м", а до того була електроніка на лампах. Робіть теж на тих же мікросхемах і їбаште по кацапах.
ЗЕскот тратил деньги на что угодно,но только не на армию.
Але ... і фотоапарат Кенон на орланах літає.
бо санкції не завадять збирати плати.
А надійність "ширпотребовська", то у них все таке.
Кто то лишь немного своровал не особо потеряв в качестве.
А тут аж целая статья
Але, скроше за все, виходячи з типів корпусів, це мікросхема пам'яті, і мікроконтроллер.
І так - вони таки працюють, і це найголовніше!
Як і те, що 99,99% вони будуть продовжувати їх отримувати.
Другое дело, что импорт таких компонентов ограничить практически невозможно.
Все эти двухбаксовые ардуино нано и STM32F, столь любимые хоббистами, уже не первый десяток лет именно на таких чипах и производятся.
У китаез даже свой аналог STM32 есть, CS32.
В самой рашке этого хлама на складах не на одну сотню лет припасено.
Разве что подземный, как у немцев был для производства Фау-2.
Вон Маск ракету отправил на обычных интеловских проциках, просто сделал дублирование...
При дублюванні неможливо встановити, який з двох процесорів видав неправильне значення.
Керовані Торнлао - стршна зброя, вони дешеві, працюють і влучають. Так що сильно кепкувати тут нема з чого.
можна використовувати все що завгодно, аби було чим стріляти
(с) Паоло Люмьєре
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007954270172
Не секрет, побутові чіпи достатньо витривалі і працюють десятки років. А, до прикладу, дублююча плата може взагалі нівелювати потенційні збої.
Не варто не дооцінювати масового вбивцю *****.
А те що в коцапів в ракетах і з якого гімна виколупане то пофіг , воно летить і вбиває . Куда попадає їм до дупи .