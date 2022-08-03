Система наведення російських "Торнадо-С" працює на мікросхемах з AliExpress, - ЗМІ. ФОТО

Коректований реактивний снаряд 9М544 для російського "Торнадо-С" зібрана на мікросхемах, які можна купити на AliExpress.

Такого висновку дійшли аналітики організації Conflict Armament Research.

Цей головний блок в разі застосування у ракеті з касетними боєприпасами зазвичай вцілілим падає на землю, тож його можна розібрати та дослідити.

Електронна компонента головного блоку зібрана на мікросхемах класу "commercial". Як визнають самі рашисти, це мікросхеми "для використання у цивільній, побутовій техніці ("ширпотребі").

Головний блок містить дві мікросхеми у корпусі TSOP66, три мікросхеми у корпусі LQFP64, танталові SMD конденсатори, роз'єми DB15 та SMA. всі ці компоненти можна закупити на AliExpress. Із наявних аналогів у РФ лише LQFP64 - К1986ВЕ92QI від "Миландр".

Використання таких побутових мікросхем є не перевагою, а головною вадою російського озброєння. Електроніка такого класу має низьку надійність та відмовостійкість. А це вже впливає на точність роботи системи коригування польоту і взагалі може перетворити ракету на "бумеранг".