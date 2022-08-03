Система наведения российских "Торнадо-С" работает на микросхемах с AliExpress, - СМИ. ФОТО

Корректируемый реактивный снаряд 9М544 для российского "Торнадо-С" собран на микросхемах, которые можно купить на AliExpress.

К такому выводу пришли аналитики организации Conflict Armament Research, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence Express.

Этот главный блок при применении в ракете с кассетными боеприпасами обычно уцелевшим падает на землю, поэтому его можно разобрать и исследовать.

Электронная компонента главного блока собрана на микросхемах класса commercial. Как признают сами рашисты, это микросхемы "для использования в гражданской, бытовой технике ("ширпотребе").

Главный блок содержит две микросхемы в корпусе TSOP66, три микросхемы в корпусе LQFP64, танталовые конденсаторы SMD, разъемы DB15 и SMA. все эти компоненты можно купить на AliExpress. Из имеющихся аналогов в РФ только LQFP64 – К1986ВЕ92QI от "Миландр".

Использование таких бытовых микросхем является не преимуществом, а главным недостатком русского вооружения. Электроника такого класса обладает низкой надежностью и отказоустойчивостью. А это уже влияет на точность работы системы корректировки полета и может превратить ракету в "бумеранг".