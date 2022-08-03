Система наведения российских "Торнадо-С" работает на микросхемах с AliExpress, - СМИ. ФОТО
Корректируемый реактивный снаряд 9М544 для российского "Торнадо-С" собран на микросхемах, которые можно купить на AliExpress.
К такому выводу пришли аналитики организации Conflict Armament Research, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence Express.
Этот главный блок при применении в ракете с кассетными боеприпасами обычно уцелевшим падает на землю, поэтому его можно разобрать и исследовать.
Электронная компонента главного блока собрана на микросхемах класса commercial. Как признают сами рашисты, это микросхемы "для использования в гражданской, бытовой технике ("ширпотребе").
Главный блок содержит две микросхемы в корпусе TSOP66, три микросхемы в корпусе LQFP64, танталовые конденсаторы SMD, разъемы DB15 и SMA. все эти компоненты можно купить на AliExpress. Из имеющихся аналогов в РФ только LQFP64 – К1986ВЕ92QI от "Миландр".
Использование таких бытовых микросхем является не преимуществом, а главным недостатком русского вооружения. Электроника такого класса обладает низкой надежностью и отказоустойчивостью. А это уже влияет на точность работы системы корректировки полета и может превратить ракету в "бумеранг".
і що? А до того були транзистори мп 39 в пзрк "стрела-2м", а до того була електроніка на лампах. Робіть теж на тих же мікросхемах і їбаште по кацапах.
ЗЕскот тратил деньги на что угодно,но только не на армию.
Але ... і фотоапарат Кенон на орланах літає.
бо санкції не завадять збирати плати.
А надійність "ширпотребовська", то у них все таке.
Кто то лишь немного своровал не особо потеряв в качестве.
А тут аж целая статья
Але, скроше за все, виходячи з типів корпусів, це мікросхема пам'яті, і мікроконтроллер.
І так - вони таки працюють, і це найголовніше!
Як і те, що 99,99% вони будуть продовжувати їх отримувати.
Другое дело, что импорт таких компонентов ограничить практически невозможно.
Все эти двухбаксовые ардуино нано и STM32F, столь любимые хоббистами, уже не первый десяток лет именно на таких чипах и производятся.
У китаез даже свой аналог STM32 есть, CS32.
В самой рашке этого хлама на складах не на одну сотню лет припасено.
Разве что подземный, как у немцев был для производства Фау-2.
Вон Маск ракету отправил на обычных интеловских проциках, просто сделал дублирование...
При дублюванні неможливо встановити, який з двох процесорів видав неправильне значення.
Керовані Торнлао - стршна зброя, вони дешеві, працюють і влучають. Так що сильно кепкувати тут нема з чого.
можна використовувати все що завгодно, аби було чим стріляти
(с) Паоло Люмьєре
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007954270172
Не секрет, побутові чіпи достатньо витривалі і працюють десятки років. А, до прикладу, дублююча плата може взагалі нівелювати потенційні збої.
Не варто не дооцінювати масового вбивцю *****.
А те що в коцапів в ракетах і з якого гімна виколупане то пофіг , воно летить і вбиває . Куда попадає їм до дупи .