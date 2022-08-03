РУС
59 314 96

Система наведения российских "Торнадо-С" работает на микросхемах с AliExpress, - СМИ. ФОТО

Корректируемый реактивный снаряд 9М544 для российского "Торнадо-С" собран на микросхемах, которые можно купить на AliExpress.

К такому выводу пришли аналитики организации Conflict Armament Research, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence Express.

Этот главный блок при применении в ракете с кассетными боеприпасами обычно уцелевшим падает на землю, поэтому его можно разобрать и исследовать.

Система наведения российских Торнадо-С работает на микросхемах с AliExpress, - СМИ 01

Электронная компонента главного блока собрана на микросхемах класса commercial. Как признают сами рашисты, это микросхемы "для использования в гражданской, бытовой технике ("ширпотребе").

Главный блок содержит две микросхемы в корпусе TSOP66, три микросхемы в корпусе LQFP64, танталовые конденсаторы SMD, разъемы DB15 и SMA. все эти компоненты можно купить на AliExpress. Из имеющихся аналогов в РФ только LQFP64 – К1986ВЕ92QI от "Миландр".

Использование таких бытовых микросхем является не преимуществом, а главным недостатком русского вооружения. Электроника такого класса обладает низкой надежностью и отказоустойчивостью. А это уже влияет на точность работы системы корректировки полета и может превратить ракету в "бумеранг".

Система наведения российских Торнадо-С работает на микросхемах с AliExpress, - СМИ 02

+49
Яка різниця де куплені. Ракети вбивають Українців.
03.08.2022 15:05 Ответить
+40
А ми тільки асфальтом можемо кинути в ворога, правда, преЗедент?
03.08.2022 15:06 Ответить
+27
С рашистов смеятсья мы умеем. А где наше оружие?
03.08.2022 15:10 Ответить
Ана лохов нет
03.08.2022 15:04 Ответить
анал-у-говне...т
03.08.2022 15:06 Ответить
фу
03.08.2022 15:08 Ответить
Ой а что это спросил СИ а это гавна анало Китай нет кажись руssка ракета на наших приподах прилетела....
03.08.2022 15:19 Ответить
Яка різниця де куплені. Ракети вбивають Українців.
03.08.2022 15:05 Ответить
отож, воно літає на звичайних деталях промислового призначення, ці деталі надійні в якомусь діапазоні температур та зовнішніх механічних впливів. Тут питання не в тому що одна з ста ракет впаде не долетівши, а те що санкції похєр
03.08.2022 15:16 Ответить
Я завжди казав, що ті типа санкції, якими дуже ******* козирять наші ЗМІ - то чуш для лохів.
03.08.2022 15:24 Ответить
це навіть не промислового, а побутового призначення
03.08.2022 15:24 Ответить
Никакого отличия микросхем промышленного, бытового, военного назначения не существует. Это миф. Все они делаются на кремнии одним и тем же методом на одном и том же оборудовании. Отличия есть в микросхемах для космоса.
03.08.2022 16:36 Ответить
Гриша не бзди щами. Різниця є і при тому суттєва. На Заході мікросхеми діляться на категорії commercial, industrial, military і space. Надіюсь , для лапотного , перекладати і роз.яснювати різницю між 1 і 3 словами не потрібно .
03.08.2022 17:03 Ответить
Это миф. Такого деления не существует. Любая микросхема от стиральной машины (а там тоже вибрация, влажность и т.п.) может использоваться и в "Боинге" в "Абрамсе". Единственное - для оружия она должна быть произведена в США - только в этом и есть элемент деления микросхем, а не в их конструкции.
03.08.2022 17:17 Ответить
нет, деление все же существует, для бытовухи могут продавать отбраковку. для армии - все же тестируют, раз.
04.08.2022 00:02 Ответить
Здесь согласен. Для армии тестируют и не раз. Кроме того вероятно тут путают микросхемы и собственно платы и т.п. Платы и сама компоновка для военки действительно могут быть в разы дороже из-за того же золота в контактах и не только.
04.08.2022 00:24 Ответить
Но если Вы думаете, что в айфоны и холодильники пихают "отбраковку", тоже ошибаетесь.
04.08.2022 00:32 Ответить
Система наведення російських "Торнадо-С" працює на мікросхемах з AliExpress
=================
і що? А до того були транзистори мп 39 в пзрк "стрела-2м", а до того була електроніка на лампах. Робіть теж на тих же мікросхемах і їбаште по кацапах.
03.08.2022 18:55 Ответить
Ну тай що? Чи, мабуть, Ваша мікрохвильовка замість 1 хвилини відраховує 4 ?
03.08.2022 22:31 Ответить
Санкції тут не причому. Площадка AliExpress для побутових споживачів. Не думаю, що вона під санкціями. Там різні люди, різні партії продають і різний товар. Можу і помилятись.
03.08.2022 16:35 Ответить
навіть не промислового а побутового призначення.Це найнижча категорія з 4 -побут,промисловість,воєнка і космос.Автор статті все грамотно виклав,просто не вказав загальноприйнятну класифікацію електронних компонентів.
03.08.2022 17:09 Ответить
А ми тільки асфальтом можемо кинути в ворога, правда, преЗедент?
03.08.2022 15:06 Ответить
Да это так ! Потому что на Вильху денех не было, а был лозунг : шо вы нас пугаете они не нападут.
03.08.2022 15:40 Ответить
та ти шо а ще що *******? а може б зробили коли б русня помирала б десь за 120 км,а не 70,а якщо б був Сапсан то русня б дохла кілометрів так за 500,а про аеродроми в криму,******** чи варонєже можна було б забути,так що ****** адвокатиш
03.08.2022 23:11 Ответить
Е-бабусю забыли.ТРК Рада.
ЗЕскот тратил деньги на что угодно,но только не на армию.
03.08.2022 15:43 Ответить
А что тут удивительного? Как ***** приказало ЗЕбанутой срани, так они и поступили. Приказали свернуть все начатые при Порохе ракетные программы, так баба и свернул, и по указанию ***** вместо ракет начал ремонтировать дороги, что-бы кацапы за деть были под Киевом, приказало ***** решить проблему с заминированными 4 мостами и 6 дамбами на Чонгаре, так ЗЕбанутая срань их и разминировала.
03.08.2022 15:55 Ответить
Какие же вы туповатые... Только при Порохе начали делать ракеты, раньше никто не мог? И почему же он их не наклепал тысячи, подлец этакий, Зеленский мешал? И с каких это пор дороги делают обязательно вместо ракет? Вся страна ныла, почему нет дорог, а ты наверняка первый - "Порох заложил дороги, а Зеленский свернул их строительство".
03.08.2022 18:43 Ответить
Нетупой высказался...уж лучше молчал бы...
03.08.2022 22:35 Ответить
Вы в чем-то правы. Янелох був на завадi. бо сам признался(кто его тока за изыг тянул) , шо тогда уходил от налогов левым образом, из-за чего бюджет не дополучал деньги, в том числе и на военку...
03.08.2022 22:55 Ответить
тупа їбанина скільки часу розробляються ракети по твоєму а недоношений? те що за 5 років видали декілька зразків на випробування це уже подвиг для країни яка НІКОЛИ НЕ ВИРОБЛЯЛА САМА,ні крилаті ракети,ні снаряди до РЗСО,ні крупнокаліберну артилерію,твому гундососу бовдуру потрібно було тільки й штампувати і не *******,тому ***** шуруй деградант
03.08.2022 23:14 Ответить
і ще ******** маніпулятивна,давай нагадай коли Нептун чи Вільха вийшли на випробування ******* брехлива,коли їх мали при Пороху наклепати га ******* ?
03.08.2022 23:15 Ответить
Чому асфальт, воно ще надумало садити мільярдний ліс і подарувати за державні кошти кожному пенгсіонеру смартфон, щоб його перевибрали на другий термін, щоб він нас всіх зарив під цей асфальт.
03.08.2022 16:44 Ответить
Ага хорошо *******, правда Толян, сижу й ***** у чаті на дивані да, норм а ****? Воно це ти - гной, який пише з помилками, позор ти держави, і всі барани такі як і ти тільки потребують щось від когось а то що ви ******* не маєте мозку на щось більше то ваші проблеми, що ви для держави зробили, очко собі витирали все життя? *******.
03.08.2022 20:31 Ответить
Зе-подмазанник? серебряники отрабатывать? Давай, жги исче... Но время ответить - не за горами.
03.08.2022 22:58 Ответить
Ну так виріши проблему, о "великий". Ти ж мабуть можеш краще Президента? А крОт? Асфальтомет!
03.08.2022 20:21 Ответить
Наведи приклад по пунктах, шанувальник найвеличнішого, як твій улюбленець, виконував до війни і зараз виконує свої обов'язки по укріпленню обороноспроможності держави. І я вважаю, що у Толяна, як ти його назвав, після нетривалого тренування теж досить непогано будуть виходити "вечірні гундосики", т.я. крім них, ніякою діяльності від гаранта особливо не видно.
03.08.2022 22:54 Ответить
слабо сосеш ***** ********** слабо раб ***************,затям бидло,що Президент це всього навсього найманий чиновник,не бог,цар,князь чи ще хтось кому ти готове як холуй *** сосати
03.08.2022 23:20 Ответить
Гімном і палками воюють.» Вялікая дєржава»
03.08.2022 15:06 Ответить
Козлорылая супЭр Эмперия.
03.08.2022 15:08 Ответить
Якість тих чіпів все одне краща, ніж була б, якщо їх виробляв російский воєнпром навіть в керамічних корпусах. І до -30 вони теж працюватимуть, не бачу приводу для скептицизму. Головне, що ніякі санкціїї не працюють і взагалі ніякі обмеження на електронні компоненти не є можливим в наш час.
03.08.2022 15:30 Ответить
свой МКС рогозин тоже склепает с сейлов на ALI
03.08.2022 15:07 Ответить
03.08.2022 15:07 Ответить
ці греки ж для Великої Моравії робили абетку
03.08.2022 15:48 Ответить
Взагалі-то Кирил і Методій були слов'яно-македонцями (не греками), і робили абетку на основі староболгарської мови. В Великоморавській державі ця абетка не використовувалася, використовувалася с самого початку в Першому Болгарському царстві.
03.08.2022 17:21 Ответить
ali express - ce vyrobnictvo KNR....eti ******** kopirujut v nagluju VSE - no po miru prodovatj bojatsa - tolko vo vnutreny rinok pizzenuju elektroniku pradajut. a tut....o kak !!!
03.08.2022 15:08 Ответить
С рашистов смеятсья мы умеем. А где наше оружие?
03.08.2022 15:10 Ответить
Согласен, у них говняные снаряды но их много, а где наши?
03.08.2022 15:12 Ответить
На рахунках в Омані, Панамі.
03.08.2022 17:40 Ответить
А нащо нам зброя? В глазах путіна єсть жєланіє міра, люді усталі от войни, а ви тут зі своєю зброєю. Ви що, один з мільйона арештованих СБУ порохоботів?
03.08.2022 15:13 Ответить
Америка нам поможет, буржуи оружие дадут...
03.08.2022 15:14 Ответить
Как где видишь на фото танки "Оплот", САУ "Богдану", РК "Стугны"? Нет? Правильно . Их Зелебеня в асфальт закатал...
03.08.2022 16:54 Ответить
03.08.2022 15:11 Ответить
торнадо-с з aliexpress
03.08.2022 15:11 Ответить
когда ракета взрывается, мне как-то по*й какого стандарта там микросхемы......
03.08.2022 15:12 Ответить
як би там не було, з якого би гівна вони не клепали свій мотлох, його в кацапів море і він вбиває українців справно. і цивільних, і військових.
03.08.2022 15:14 Ответить
Навпаки, масова, а значить віпрацьована і масово відтестована мікроелектроника має більший час відпрацьвання на одну поломку, ніж спецілізовані. Треба підбирати з всього різноманіття потрібні, за параметрами. Інша справа, коли пристосовують, що є.
03.08.2022 15:15 Ответить
Для військового використання інші вимоги до електроніки, що впливає на надійність виробу в цілому.
Але ... і фотоапарат Кенон на орланах літає.
03.08.2022 15:20 Ответить
На даний час - це москалям перевага,
бо санкції не завадять збирати плати.
А надійність "ширпотребовська", то у них все таке.
03.08.2022 15:17 Ответить
Скоро бронетехника и самолеты сделанные в деспотичном Китае появятся на полях сражения в Украине, если вы этого еще не поняли, то недальновидные глупцы (благо джавелины и стингеры их также неплохо будут жечь, как и паРашинский металлолом)!
03.08.2022 15:23 Ответить
Так чюваки, рассказываю как оно есть для тех, кто не в теме. Микросхемы военного диапазона температур и прочего продаются на том же базаре и стоят не намного дороже.

Кто то лишь немного своровал не особо потеряв в качестве.

А тут аж целая статья
03.08.2022 15:25 Ответить
Чего смеетесь. Там на Али много чего хорошего есть. Мы вот себе недавно ланчбокс прикупили. Кому что. Нам ланчбокс а рюським ракету-анало говнету.
03.08.2022 15:32 Ответить
Але ж працює?
03.08.2022 15:36 Ответить
to są zwyczajne Arm Cortex i pamieć od ESMT, będzie trudno to zablokować bo są to pospolite części elektroniczne
03.08.2022 15:37 Ответить
Інфа лише по типам корпусів, конкретні назви мікросхем не надані.

Але, скроше за все, виходячи з типів корпусів, це мікросхема пам'яті, і мікроконтроллер.

І так - вони таки працюють, і це найголовніше!

Як і те, що 99,99% вони будуть продовжувати їх отримувати.
03.08.2022 15:52 Ответить
Стандартные комплектующие. В Стугне и Нептуне стоят такие же. Да и в HIMARS в принципе не сильно отличаются.
Другое дело, что импорт таких компонентов ограничить практически невозможно.
03.08.2022 15:59 Ответить
Импортозамещение в деле рядом с выдиранием чипов из стиральных машин и кухонных комбайнов. Защита против воздействие окружающей среды и ракетных ускорений там такая себе, но если разу использовать, моет повезёт. Прямо стало любопытно, как сейчас в кацапандии живётся хоббиистами радиоуправляемых штучек? Их наверное скоро продразверсткой накроет с целю национализации всех доступных микроконтролёров с чипами STM32 и Atmega.
03.08.2022 16:04 Ответить
Китайских реплик стм-ок и атмег на том же алике хоть жопой жуй.
Все эти двухбаксовые ардуино нано и STM32F, столь любимые хоббистами, уже не первый десяток лет именно на таких чипах и производятся.
У китаез даже свой аналог STM32 есть, CS32.
В самой рашке этого хлама на складах не на одну сотню лет припасено.
04.08.2022 10:06 Ответить
Олег Царьов запропонував випускати озброєння аналогічне HIMARS на основі смартфонів у яких е GPS система. Про це я у Ютубі дивився.
03.08.2022 16:28 Ответить
Втарая армія міра,а фулі ви хотіли.
03.08.2022 16:34 Ответить
Можно, конечно, поржать с кацапов. А можно посмотреть на ситуацию глубже. Для кацапских ракет не требуется серьезная элементная база, достаточно компонентов с алика. Да, ракеты кривые, да летают хер пойми куда и через раз, но их много и можно позволить стрелять хоть по пехоте в окопах. Возникает закономерный вопрос. Что мешает Украине делать такие ракеты?
03.08.2022 16:36 Ответить
какие ракеты, даже производство беспилотников а-ля квадракоптер с али за 8 лет полноценной войны с ежедневными убитыми не пытались организовать. теперь покупаем (на порядок?) дороже.
04.08.2022 00:09 Ответить
Нептун Вільха Тайфун Стугна,це тільки ті які уже готові були бери і тиражуй,тому не требя ляля
04.08.2022 02:03 Ответить
раз не тиражировали - значит нет денег\компонентов\мозгов\чего-то еще. простейший квадракоптер\самолет-беспилотник делается авиалюбителями в одиночку из условных говна и палок ну плюс электроника\аккумуляторы с того же алиэкспресса. и на поток поставить такое тоже проще, и ремонтировать. причем - это вполне мог бы быть реальный гражданский бизнес для кого-то. но почему-то за все 8 лет не стал, так как общество потребления и проще заработать на купи-продай.
07.08.2022 21:40 Ответить
Где делать? Построить завод, куда прилетит прямо в день открытия?
Разве что подземный, как у немцев был для производства Фау-2.
04.08.2022 10:09 Ответить
На самом деле в этом ничего плохого. Если так получается дешевле и характеристики выдержаны, то почему нет?
Вон Маск ракету отправил на обычных интеловских проциках, просто сделал дублирование...
03.08.2022 16:40 Ответить
Тройнування, не дублювання

При дублюванні неможливо встановити, який з двох процесорів видав неправильне значення.
03.08.2022 17:46 Ответить
Скептизм. Якби тут були нерозкриті ракети, то над цим можна було б покепкувати. Нажаль ми бачимо, що бортова апаратура управління польотом справляється на дешевих "аналагавнєтних" елементах. В бортових апаратурах ракет к . 20 ст. ми звикли бачити елементи з вмістом дорогоцінних та рідкоземельних металів, що значно здорожчувало виробництво. Для мене ця публікація показує, що теперішні елементи за рахунок технологій їх виробництва забезпечують необхідні допуски характеристик, при такій дешевій конфігурації можливе дублювання систем без суттєвої зміни в ціні. Питання лишається тільки до супромата у їх розміщенні, кріпленні в корпусі ракети, а також до аеродинаміки.
03.08.2022 17:09 Ответить
Використання off the shelf мікросхем в воєнних системах - абсолютно нормальна практика, у тому числі і в США. Це здешевшує їх в рази. Для підвищення ж надійності використовується тройнування, коли розрахунок веде три мікросхеми паралельно і якщо значення якоїсь відрізняється від двох інших - воно відхиляється.

Керовані Торнлао - стршна зброя, вони дешеві, працюють і влучають. Так що сильно кепкувати тут нема з чого.
03.08.2022 17:44 Ответить
DB15 у військових ракетах? Тепер я бачив все...
03.08.2022 18:06 Ответить
Удивили. Я в школе увлекался ракетомоделированием, и тоже могу сделать ракету из ПВХ трубы, мешка сахара, и мешка калиевой селитры, и обычного б/у смартфона.
03.08.2022 19:25 Ответить
а хто заважає українцям так робити?
можна використовувати все що завгодно, аби було чим стріляти
03.08.2022 20:13 Ответить
насправді це означає безлімітне масове виробництво з допомогою китаю, яке тільки збільшуватиметься

(с) Паоло Люмьєре
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007954270172
03.08.2022 21:28 Ответить
Та ну нах... Таукитайцы ща испытывают депрессию в производстве... А выведи инофирмы их Кхитая баблосик. то и в Китае советский союз рухнет... А выведут, если Китай себя скомпрометирует...
03.08.2022 23:03 Ответить
М-да, статья типа о том как все плохо в кацапстане, на самом деле говорит о том, что они стреляют по нам снарядами не из старых советских запасов, а новыми, которые клепают в три смены и которые засыпают наши позиции. Пока наш гарант все силы бросил на спасение негров, Арахамия на отмазывание Абрамовича от санкций, СБУ, МЗС и таможня заняты утешением первой леди после неудачной фотосессии, наши бойцы могут только замедлить продвижение врага, подставляя все новые и новые тела под снаряды с начинкой из алиэкспресса.
03.08.2022 23:13 Ответить
Мне кажется это приемущество, а не недостаток: сильно дешевле и плевать на санкции, Китай такого дерьма всегда продаст. Ну а то что не точно или опасно плевать: компенсируют количеством
03.08.2022 23:52 Ответить
Дурня. Плату можна поганяти в тестовому режимі, в лабораторії, імітуючи тисячі пусків та польотів, за багатоьх умов. Нема різниці який там чіп, побутовий чи термо-, вібро-стійкий, etc. Час життя ракети короткий і цього досить для вбивства людей.
Не секрет, побутові чіпи достатньо витривалі і працюють десятки років. А, до прикладу, дублююча плата може взагалі нівелювати потенційні збої.
Не варто не дооцінювати масового вбивцю *****.
04.08.2022 00:14 Ответить
Если все так просто, почему в Украине нет массового производства?
04.08.2022 08:33 Ответить
Да хоть на дрессированных муравьях , но делают!!!! А у нас ждут подачки! Пока мы сами не начнем делать и использовать свое оружие без всяких условий со стороны миролюбивого запада , толку не будет! Микроконтроллеры бытового уровня стоят дешевле $1 , продублировать 3 раза и нормальная надежность! Ржем что в БПЛА бутылки используют? А сами что ? Что выпускаем?Асфальт? И то из белорусского битума! Голову включать надо!
04.08.2022 10:44 Ответить
Війну пустили по затяжному сценарію, а у нас не створюють виробництва власних ракет навіть на чіпах від пральних машин.
04.08.2022 11:59 Ответить
це сумно. а коли могли клали асфальт і жарили шашлики.
04.08.2022 12:59 Ответить
За 8 років патронний завод не побудували . Обросли кучами ботів і серуть одне на одного то шоколадом , то асфальтом . Один Сєня молодець такий тин ух&@рив на кордоні .
А те що в коцапів в ракетах і з якого гімна виколупане то пофіг , воно летить і вбиває . Куда попадає їм до дупи .
04.08.2022 13:32 Ответить
Щось не зовсім зрозумілий гумор.Дуже гарно пам"ятаю ,як всі писали про Кримський міст ,про то як його неможливо збудувати та як він весь піде в пісок.А зараз репу чухають ,як його роз...загасити.Якби в рос смі написали про знайдені уламки ракети біля Криммосту з системою наведення зібраною на Кардачах - то да ,можна посміятись, а так не бачу нічого смішного.Противник діє та находить рішення в тих умовах які є, а в нас,як на мій погляд , всі дуже сподіваються на чиїсь допомоги та постійно щось десь просять.Для таких дешевих ракет ,які в польоті 3-5 хвилин ,це цілком сприйнятливе рішення.Якщо з 10 ракет зпраціють хочаб 8 ,то на такій базі це дуже задовільний результат.На мій погляд навкруги дуже багато різних бовтунів ,які плескають язиками без зупинки 24 на 7 про тупих рашистів ,але вони бистро вчаться і не варто це недооцінювати.Варто визнавати вдалі рішення та думати ,як можна це використовувати на свою користь.
04.08.2022 18:24 Ответить
Немиті нас обстрілюють. І яка різниця які там мікросхеми!! Чому зелена влада таких же ракет в Україні не випускає , не дорогих, які будуть знищувати немитих?!! Чому тільки іецки, балаболки, підкилимні боротьба з опищицією та відсутні результати по випуску свого озброєння. Ось, немиті навіть рішення показали, як це можна зробити!!! Зелена влада вже давно могла організувати випуск аналогічного озброєння на території братніх країн, викупивши там потрібні підприємства!! А вона з бюджету Армії гроші зараз пробує зняти, щоб знову дороги будувати!!! Це не дурні!! Це ворогом!! Саботують!! Розвалюють!!! Крадуть!!! Зраджують!!!
05.08.2022 06:50 Ответить
Головне ноги правильно розвести . Все інше другорядне.
05.08.2022 11:11 Ответить
 
 