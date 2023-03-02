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На Запорожской АЭС состоялась ротация экспертов МАГАТЭ, - Гросси

гроссі

В четверг, 2 марта, состоялась ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии, размещавшихся на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

"Рады сообщить об успешном завершении давно откладывавшейся ротации экспертов", - говорится в сообщении.

Гросси отметил, что это уже шестая ротация экспертов.

"Я благодарю наших сотрудников за их профессионализм, мужество и самоотверженность, а также усилия всех участников", - добавил гендиректор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Запорожской АЭС ухудшается из-за обострения на фронте, — директор МАГАТЭ Гросси

По его словам, Миссия поддержки и помощи МАГАТЭ на Запорожской АЭС необходима для снижения риска ядерной аварии.

Ранее Гросси заявлял, что ротация группы экспертов организации, которые находятся на площадке Запорожской АЭС, задерживается более трех недель.

Напомним, что Россия заблокировала ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС. Украина призвала Запад отреагировать.

МАГАТЭ (398) Запорожская АЭС (712) Рафаэль Гросси (178)


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Кацапи по всьому світу, у всіх отраслях, у всіх країнах створюють різні проблеми і щоб на це реагувати світ має створювати різні організації. А не краще один раз скинутися встому світу і похоронити цю потвору в Україні, куди вони залізли?
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02.03.2023 18:29 Ответить
кацапы показывают, кто хозяин положения, мир идет на поводу... это неправильно!
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02.03.2023 18:37 Ответить
Знали ще з Чернобильскої трагедії 1985, що МАГАТЕ Підгебешні проститути совкового «ЗНАКА КАЧЕСТВА» , знак посчез, зате «качество» лишилося.Як гнилі консерви сьогоднішня війна розкрила кремлівську протухлість усіх світових структур демократичного спектаклю світового рівня - від МАГАТЕ ДО ЧЕРВОГО ХРЕСТА , від ПАРЕ ДО ООН ...тому з Єрмаком нічого не можна вдіяти , а так лише видимість контролю над українською демократією
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03.03.2023 00:18 Ответить
 
 