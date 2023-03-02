На Запорожской АЭС состоялась ротация экспертов МАГАТЭ, - Гросси

В четверг, 2 марта, состоялась ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии, размещавшихся на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

"Рады сообщить об успешном завершении давно откладывавшейся ротации экспертов", - говорится в сообщении.

Гросси отметил, что это уже шестая ротация экспертов.

"Я благодарю наших сотрудников за их профессионализм, мужество и самоотверженность, а также усилия всех участников", - добавил гендиректор.

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По его словам, Миссия поддержки и помощи МАГАТЭ на Запорожской АЭС необходима для снижения риска ядерной аварии.

Ранее Гросси заявлял, что ротация группы экспертов организации, которые находятся на площадке Запорожской АЭС, задерживается более трех недель.

Напомним, что Россия заблокировала ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС. Украина призвала Запад отреагировать.