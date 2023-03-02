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На Запорізькій АЕС відбулась ротація експертів МАГАТЕ, - Гроссі

гроссі

У четвер, 2 березня, відбулась ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, які розміщувались на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

"Раді повідомити про успішне завершення ротації експертів, що давно відкладалася", - ідеться у повідомленні.

Гроссі зазначив, що це вже шоста ротація експертів.

"Я дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність і самовідданість, а також зусилля всіх учасників", - додав гендиректор.

Також читайте: Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується через загострення на фронті, - директор МАГАТЕ Гроссі

За його словами, Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ на Запорізькій АЕС є є необхідною для зниження ризику ядерної аварії.

Раніше Гроссі заявляв, що ротація групи експертів організації, які наразі перебувають на майданчику Запорізької АЕС, затримується на понад три тижні.

Нагадаємо, що Росія заблокувала ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС. Україна закликала Захід відреагувати.

Автор: 

МАГАТЕ (721) Запорізька АЕС (1420) Гроссі Рафаель (297)


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Кацапи по всьому світу, у всіх отраслях, у всіх країнах створюють різні проблеми і щоб на це реагувати світ має створювати різні організації. А не краще один раз скинутися встому світу і похоронити цю потвору в Україні, куди вони залізли?
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02.03.2023 18:29 Відповісти
кацапы показывают, кто хозяин положения, мир идет на поводу... это неправильно!
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02.03.2023 18:37 Відповісти
Знали ще з Чернобильскої трагедії 1985, що МАГАТЕ Підгебешні проститути совкового «ЗНАКА КАЧЕСТВА» , знак посчез, зате «качество» лишилося.Як гнилі консерви сьогоднішня війна розкрила кремлівську протухлість усіх світових структур демократичного спектаклю світового рівня - від МАГАТЕ ДО ЧЕРВОГО ХРЕСТА , від ПАРЕ ДО ООН ...тому з Єрмаком нічого не можна вдіяти , а так лише видимість контролю над українською демократією
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03.03.2023 00:18 Відповісти
 
 