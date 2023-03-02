По всей Украине объявлена воздушная тревога (обновлено)

2 марта в 18.53 в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Как сообщается в телеграмм-каналах, украинские мониторинговые группы фиксируют взлет МиГ-31К в количестве 3 ед. с военного аэродрома "Саваслейка", РФ.

Напоминаем, эти истребители являются потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".

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По состоянию на 19:13 начались отбои тревоги по Украине.