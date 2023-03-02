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По всей Украине объявлена воздушная тревога (обновлено)

тривога

2 марта в 18.53 в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Как сообщается в телеграмм-каналах, украинские мониторинговые группы фиксируют взлет МиГ-31К в количестве 3 ед. с военного аэродрома "Саваслейка", РФ.

Напоминаем, эти истребители являются потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".

Читайте: Во время воздушной тревоги 1 марта на Сумщине сработало ПВО, - ОВА

По состоянию на 19:13 начались отбои тревоги по Украине.

крылатые ракеты (884) воздушная тревога (803)


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Топ комментарии
+3
Вони не в Білорусі злетіли, читай трохи між рюмками.
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02.03.2023 19:12
+3
Як же задовбали ці 10-хвилинні повітряні тривоги... Для чого ви їх об'являєте, тупо людей донервовувати? Раніше при зльоті кожного кукурузника з Бульбостану оголошували, а тепер що? А коли реально полетять ракети, всім буде начхати, як в тій байці про хлопчика, що кричав "вовки"...
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02.03.2023 19:15
+3
Відміна вже
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02.03.2023 19:17
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02.03.2023 19:10 Ответить
Так чеж "нас там нет" АВАКСы не летают и Ф-22 не передают привет этим корытам над небом картошечников?
ну если мы "под управлением" Сунака то?
хотя, Элдаку виднее, может Китай пришлет ДРЛО-шники и свои пятого накаления самолеты шоб ракеты сбивали руснявые?(прямо над хатой Абдуларахамии)
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02.03.2023 19:11 Ответить
Вони не в Білорусі злетіли, читай трохи між рюмками.
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02.03.2023 19:12 Ответить
а може до сраки?
вони в небі бульбашників!
за всіма правилами це війна, до речі в 2008, Грізія могла оголосити війну нам бо з нашої території вийшли лоханки і мочили ракетами Батумі і т.д., але Буш обісрався
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02.03.2023 19:16 Ответить
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02.03.2023 19:16 Ответить
Ця "Саваслейка" аж під москвою.
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02.03.2023 19:11 Ответить
Ніжегородська область, вже відбій.
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02.03.2023 19:13 Ответить
В засранске
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02.03.2023 19:34 Ответить
Як же задовбали ці 10-хвилинні повітряні тривоги... Для чого ви їх об'являєте, тупо людей донервовувати? Раніше при зльоті кожного кукурузника з Бульбостану оголошували, а тепер що? А коли реально полетять ракети, всім буде начхати, як в тій байці про хлопчика, що кричав "вовки"...
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02.03.2023 19:15 Ответить
там "Кинджал", гіперзвук, так шо Єрмак перестраху*ться, а не то шо тоді було - ой, а у нас економіка та шашлички Зеля наготувать рішила.
ну так, тьху, які ж вони ....... о г*споди, не хочу геїв ображати
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02.03.2023 19:19 Ответить
Відміна вже
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02.03.2023 19:17 Ответить
пора "українських бойових джмелів" і туди відпраити
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02.03.2023 19:31 Ответить
Смерть москалям запутінцям.
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02.03.2023 19:36 Ответить
Десь через місяць: "З аеродрому Єлізово на Камчатці злетів МІГ-31К.
У всіх областях України оголошено повітряну..."
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02.03.2023 21:54 Ответить
 
 