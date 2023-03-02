По всей Украине объявлена воздушная тревога (обновлено)
2 марта в 18.53 в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Как сообщается в телеграмм-каналах, украинские мониторинговые группы фиксируют взлет МиГ-31К в количестве 3 ед. с военного аэродрома "Саваслейка", РФ.
Напоминаем, эти истребители являются потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".
По состоянию на 19:13 начались отбои тревоги по Украине.
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+3 буков
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+3 Вадим Петришин #552293
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ну если мы "под управлением" Сунака то?
хотя, Элдаку виднее, может Китай пришлет ДРЛО-шники и свои пятого накаления самолеты шоб ракеты сбивали руснявые?(прямо над хатой Абдуларахамии)
вони в небі бульбашників!
за всіма правилами це війна, до речі в 2008, Грізія могла оголосити війну нам бо з нашої території вийшли лоханки і мочили ракетами Батумі і т.д., але Буш обісрався
ну так, тьху, які ж вони ....... о г*споди, не хочу геїв ображати
У всіх областях України оголошено повітряну..."