По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

2 березня о 18.53 в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Як повідомляється в телеграм-каналах, українські моніторингові групи фіксують зліт МіГ-31К в кількості 3 од. з військового аеродрому "Саваслейка", РФ.

Нагадуємо, ці винищувачі є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".

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Станом на 19.13 розпочалися відбої тривоги по Україні.