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Новини
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

тривога

2 березня о 18.53 в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Як повідомляється в телеграм-каналах, українські моніторингові групи фіксують зліт МіГ-31К в кількості 3 од. з військового аеродрому "Саваслейка", РФ.

Нагадуємо, ці винищувачі є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".

Також читайте: Під час повітряної тривоги 1 березня на Сумщині спрацювала ППО, - ОВА

Станом на 19.13 розпочалися відбої тривоги по Україні.

Автор: 

крилаті ракети (1079) повітряна тривога (932)


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Топ коментарі
+3
Вони не в Білорусі злетіли, читай трохи між рюмками.
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02.03.2023 19:12
+3
Як же задовбали ці 10-хвилинні повітряні тривоги... Для чого ви їх об'являєте, тупо людей донервовувати? Раніше при зльоті кожного кукурузника з Бульбостану оголошували, а тепер що? А коли реально полетять ракети, всім буде начхати, як в тій байці про хлопчика, що кричав "вовки"...
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02.03.2023 19:15
+3
Відміна вже
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02.03.2023 19:17
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02.03.2023 19:10 Відповісти
Так чеж "нас там нет" АВАКСы не летают и Ф-22 не передают привет этим корытам над небом картошечников?
ну если мы "под управлением" Сунака то?
хотя, Элдаку виднее, может Китай пришлет ДРЛО-шники и свои пятого накаления самолеты шоб ракеты сбивали руснявые?(прямо над хатой Абдуларахамии)
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02.03.2023 19:11 Відповісти
Вони не в Білорусі злетіли, читай трохи між рюмками.
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02.03.2023 19:12 Відповісти
а може до сраки?
вони в небі бульбашників!
за всіма правилами це війна, до речі в 2008, Грізія могла оголосити війну нам бо з нашої території вийшли лоханки і мочили ракетами Батумі і т.д., але Буш обісрався
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02.03.2023 19:16 Відповісти
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02.03.2023 19:16 Відповісти
Ця "Саваслейка" аж під москвою.
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02.03.2023 19:11 Відповісти
Ніжегородська область, вже відбій.
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02.03.2023 19:13 Відповісти
В засранске
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02.03.2023 19:34 Відповісти
Як же задовбали ці 10-хвилинні повітряні тривоги... Для чого ви їх об'являєте, тупо людей донервовувати? Раніше при зльоті кожного кукурузника з Бульбостану оголошували, а тепер що? А коли реально полетять ракети, всім буде начхати, як в тій байці про хлопчика, що кричав "вовки"...
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02.03.2023 19:15 Відповісти
там "Кинджал", гіперзвук, так шо Єрмак перестраху*ться, а не то шо тоді було - ой, а у нас економіка та шашлички Зеля наготувать рішила.
ну так, тьху, які ж вони ....... о г*споди, не хочу геїв ображати
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02.03.2023 19:19 Відповісти
Відміна вже
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02.03.2023 19:17 Відповісти
пора "українських бойових джмелів" і туди відпраити
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02.03.2023 19:31 Відповісти
Смерть москалям запутінцям.
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02.03.2023 19:36 Відповісти
Десь через місяць: "З аеродрому Єлізово на Камчатці злетів МІГ-31К.
У всіх областях України оголошено повітряну..."
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02.03.2023 21:54 Відповісти
 
 