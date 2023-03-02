По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)
2 березня о 18.53 в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Як повідомляється в телеграм-каналах, українські моніторингові групи фіксують зліт МіГ-31К в кількості 3 од. з військового аеродрому "Саваслейка", РФ.
Нагадуємо, ці винищувачі є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".
Станом на 19.13 розпочалися відбої тривоги по Україні.
Топ коментарі
+3 буков
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+3 Вадим Петришин #552293
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+3 Ksenia VB
показати весь коментар02.03.2023 19:17 Посилання
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ну если мы "под управлением" Сунака то?
хотя, Элдаку виднее, может Китай пришлет ДРЛО-шники и свои пятого накаления самолеты шоб ракеты сбивали руснявые?(прямо над хатой Абдуларахамии)
вони в небі бульбашників!
за всіма правилами це війна, до речі в 2008, Грізія могла оголосити війну нам бо з нашої території вийшли лоханки і мочили ракетами Батумі і т.д., але Буш обісрався
ну так, тьху, які ж вони ....... о г*споди, не хочу геїв ображати
У всіх областях України оголошено повітряну..."