Польша начнет производство южнокорейских танков K2 в Познани

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в четверг анонсировал запуск производства южнокорейских танков K2, которые уже были переданы на вооружение польской армии, на Военном автомобильном заводе (WZM) в Познани.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Здесь, на Военном автомобильном заводе в Познани, танки К2 будут обслуживаться, будут капитально ремонтироваться и будут производиться. Это хорошая информация для Познани… Это дополнительные новые рабочие места, это сохранение рабочих мест, которые были созданы на WZM", – заявил Блащак во время визита в Познань.

Производство танков стало возможным после заключения соглашения с Южной Кореей в прошлом году, которое предусматривает передачу не только машин, но и технологий производства – в частности, гидропневматических шасси, используемых в K2.

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Как сообщалось, в августе 2022 года Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке 180 танков K2 Black Panther производства Hyundai Rotem на сумму около $3,4 млрд, а также 212 самоходных гаубиц K9 Thunder производства Hanhwa Defense на сумму около $2,4 млрд.

Контракт также предусматривает предоставление технического и учебного пакета и боеприпасов к приобретенной технике.