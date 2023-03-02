Польша начнет производство южнокорейских танков K2 в Познани
Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в четверг анонсировал запуск производства южнокорейских танков K2, которые уже были переданы на вооружение польской армии, на Военном автомобильном заводе (WZM) в Познани.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.
"Здесь, на Военном автомобильном заводе в Познани, танки К2 будут обслуживаться, будут капитально ремонтироваться и будут производиться. Это хорошая информация для Познани… Это дополнительные новые рабочие места, это сохранение рабочих мест, которые были созданы на WZM", – заявил Блащак во время визита в Познань.
Производство танков стало возможным после заключения соглашения с Южной Кореей в прошлом году, которое предусматривает передачу не только машин, но и технологий производства – в частности, гидропневматических шасси, используемых в K2.
Как сообщалось, в августе 2022 года Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке 180 танков K2 Black Panther производства Hyundai Rotem на сумму около $3,4 млрд, а также 212 самоходных гаубиц K9 Thunder производства Hanhwa Defense на сумму около $2,4 млрд.
Контракт также предусматривает предоставление технического и учебного пакета и боеприпасов к приобретенной технике.
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Польський оборонний бюджет вже був високим на рівні 2,4% ВВП. Тепер вiн виросте до 4%. Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів. Ще до початку бойових дій Польща підписала контракт на поставку ПВО Patriot, 32 винищувачів п'ятого покоління F-35 і 96 ударних вертольотів Apache. 48 Південнокорейські винищувачів FA-50 також знаходяться в дорозі.
Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рамкову угоду з польською збройовою компанією Huta Stalowa Wola на виробництво 1000 бойових машин піхоти Borsuk та 400 одиниць супровідної техніки
У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет, а також 648 самохідних гаубиць.
Давайте с обвинений. Ну и что нашли вы с Портновым на Пороха за прошедшие 4 года? Ну, где же "сворованные" Порошенком десятки миллиардов на войне, про которые нам прожужжали все уши перед выборами? Ну и? Нету? Где ваши все 58 дел от Портнова на Порошенко? Где дело за Броники на генерала Марченко, легендарного "Марчелло"? Где дела на миллиарды Гладковского? Тоже нету? А как нам сейчас не хватает его отличных бронированных МАЗ\Богданов! Которые козел Зеля угробил из-за личной мести. Теперь приходится собирать машины с миру по нитке. Где ракеты, разработанные и принятые при Порохе. Даже его бронекатера, за которые нам столько насрали, и те сейчас молча делают, т.к. они очень нужны. И никакая падла даже не принесла извинений. Могу продолжить если этого мало.
Вчися недоВПК України!