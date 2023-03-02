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Новости
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Польша начнет производство южнокорейских танков K2 в Познани

польща

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в четверг анонсировал запуск производства южнокорейских танков K2, которые уже были переданы на вооружение польской армии, на Военном автомобильном заводе (WZM) в Познани.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Здесь, на Военном автомобильном заводе в Познани, танки К2 будут обслуживаться, будут капитально ремонтироваться и будут производиться. Это хорошая информация для Познани… Это дополнительные новые рабочие места, это сохранение рабочих мест, которые были созданы на WZM", – заявил Блащак во время визита в Познань.

Производство танков стало возможным после заключения соглашения с Южной Кореей в прошлом году, которое предусматривает передачу не только машин, но и технологий производства – в частности, гидропневматических шасси, используемых в K2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия может производить оружие в Украине, - The Telegraph

Как сообщалось, в августе 2022 года Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке 180 танков K2 Black Panther производства Hyundai Rotem на сумму около $3,4 млрд, а также 212 самоходных гаубиц K9 Thunder производства Hanhwa Defense на сумму около $2,4 млрд.

Контракт также предусматривает предоставление технического и учебного пакета и боеприпасов к приобретенной технике.

Польша (8493) производство (472) танк (2268) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+27
Польща так інтенсивно озброюється, що скоро самостійно зможе відбитися проти російської орди.

Польський оборонний бюджет вже був високим на рівні 2,4% ВВП. Тепер вiн виросте до 4%. Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів. Ще до початку бойових дій Польща підписала контракт на поставку ПВО Patriot, 32 винищувачів п'ятого покоління F-35 і 96 ударних вертольотів Apache. 48 Південнокорейські винищувачів FA-50 також знаходяться в дорозі.

Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рамкову угоду з польською збройовою компанією Huta Stalowa Wola на виробництво 1000 бойових машин піхоти Borsuk та 400 одиниць супровідної техніки

У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет, а також 648 самохідних гаубиць.
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02.03.2023 19:49
+24
а оце господарський підхід а не стиль жебраків від зе
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02.03.2023 19:48
+22
Вот это люди готовятся отбиваться от орды и думают о своём будущем. А бабло на асфальте пилят под веселое улюлюканье
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02.03.2023 19:53
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Правила форума Совет форумчан
а оце господарський підхід а не стиль жебраків від зе
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02.03.2023 19:48 Ответить
Польща так інтенсивно озброюється, що скоро самостійно зможе відбитися проти російської орди.

Польський оборонний бюджет вже був високим на рівні 2,4% ВВП. Тепер вiн виросте до 4%. Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів. Ще до початку бойових дій Польща підписала контракт на поставку ПВО Patriot, 32 винищувачів п'ятого покоління F-35 і 96 ударних вертольотів Apache. 48 Південнокорейські винищувачів FA-50 також знаходяться в дорозі.

Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рамкову угоду з польською збройовою компанією Huta Stalowa Wola на виробництво 1000 бойових машин піхоти Borsuk та 400 одиниць супровідної техніки

У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет, а також 648 самохідних гаубиць.
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02.03.2023 19:49 Ответить
А шо ж Зе?
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02.03.2023 19:53 Ответить
Гундосить...
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02.03.2023 19:57 Ответить
асфальт міняє на безпілотники з бюджетом 30 лярдів через абізяну агрохімію
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02.03.2023 20:02 Ответить
+100 ...це ж треба, через рік війни нарешті дійшла справа до дронів...
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02.03.2023 22:41 Ответить
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02.03.2023 21:35 Ответить
Наче б вони зараз не відбились. У них вже зараз в рази більше всього ніж в Україні, і головне бойова авіація яка на декілька десятиліть випереджає нашу.
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02.03.2023 21:01 Ответить
сінгер та ігла її валиить на раз два три тому й сидять на аеродромах в ******.... афганці виграли війну завдяки стінгерам.
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02.03.2023 22:13 Ответить
с такой армией Польша скоро сама и рашку оккупирует и Германии достанется на сдачу
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02.03.2023 22:58 Ответить
Варашва прекрасный, красивый город. Не нужно им такого.
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02.03.2023 23:23 Ответить
Вот это люди готовятся отбиваться от орды и думают о своём будущем. А бабло на асфальте пилят под веселое улюлюканье
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02.03.2023 19:53 Ответить
Это передайте Боневтику и его избирателям. Интересно, им до сих пор смешно или уже не до смеха?
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03.03.2023 10:28 Ответить
Тот, кто на стадионе громче всех кричал и обвинял. Он то и оказался самым настоящим вором и барыгой на крови. Всё как в поговорке. Разве не так?

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03.03.2023 10:39 Ответить
Я вам только указал на правду. Чем теперь недовольны? И проиграл выборы не сколько из-за ошибок, сколько из-за тупого вранья его оппонентов. Я хорошо помню эти выборы "Только не Порошенко". Вот и проголосовали за настоящего вора, а не за придуманного зомбоящиком олигархов. Ну и как результат выбора? Еще смешно от "Голосуй, а то путин нападет" или уже не до смеха? Ну и как, ***** уже напал или еще нет? И не говорите теперь что вас умные люди в 2019 не предупреждали что именно так и будет.
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03.03.2023 16:05 Ответить
Вам не нравится статья в Политико о зеленом барыге? Так за воровство на армии в последнее время писали The Economist, The New York Times, The Guardian, Le Monde, AFP, The Independent, Reuters, POLITICO, Le Figaro, BBC, Sddeutsche Zeitung, Die Zeit и т.д. Американцы были вынуждены прислать три своих генеральных инспекции. Уже забылось про яйца или гумманитарку сотнями вагонов?

Давайте с обвинений. Ну и что нашли вы с Портновым на Пороха за прошедшие 4 года? Ну, где же "сворованные" Порошенком десятки миллиардов на войне, про которые нам прожужжали все уши перед выборами? Ну и? Нету? Где ваши все 58 дел от Портнова на Порошенко? Где дело за Броники на генерала Марченко, легендарного "Марчелло"? Где дела на миллиарды Гладковского? Тоже нету? А как нам сейчас не хватает его отличных бронированных МАЗ\Богданов! Которые козел Зеля угробил из-за личной мести. Теперь приходится собирать машины с миру по нитке. Где ракеты, разработанные и принятые при Порохе. Даже его бронекатера, за которые нам столько насрали, и те сейчас молча делают, т.к. они очень нужны. И никакая падла даже не принесла извинений. Могу продолжить если этого мало.

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03.03.2023 16:42 Ответить
Понятно. Пи@деть и обвинять огульно - это не мешки ворочать. Чего еще можно ожидать от пустобреха.
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03.03.2023 16:54 Ответить
Та вы шо? Т.е это не настоящие статьи о зеленом воре в ведущих мировых изданиях и это не по его воровству приехали аж 4 генеральные инспекции США на 177 (!!) ревизоров? Вилку подарить резкость навести?

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03.03.2023 17:04 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/polska_versija_tanka_k2_black_panther_detali_pro_bojovu_mashinu_j_masshtabne_spivrobitnitstvo_na_jake_spodivajetsja_pivdenna_koreja-1761.html
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02.03.2023 20:11 Ответить
Німці певно плачуть. Поляки замість їхніх леопардів захотіли репарацій, а танки вже собі порішали.
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02.03.2023 20:47 Ответить
Поляки реально оценивают ситуацию в отличии от розовых пони которых на западе полно.
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02.03.2023 21:04 Ответить
Восхищен подходом поляков. Рано или поздно это оружие пригодится.
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02.03.2023 23:00 Ответить
До речі ці танки це лиш побічне виробництво компанії Хюндай. Ну тої що зробила наші електропоїзди які експрес. Тої що робить машини та цілу гору іншого.

Вчися недоВПК України!
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03.03.2023 00:31 Ответить
 
 