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Новини
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Польща розпочне виробництво південнокорейських танків K2 в Познані

польща

Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у четвер анонсував запуск виробництва південнокорейських танків K2, які вже були передані на озброєння польської армії, на Військовому автомобільному заводі (WZM) в Познані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Тут, на Військовому автомобільному заводі у Познані, танки К2 будуть обслуговуватися, будуть капітально ремонтуватися і будуть вироблятися. Це хороша інформація для Познані… Це додаткові нові робочі місця, це збереження тих робочих місць, які були створені на WZM", – заявив Блащак під час візиту до Познані.

Виробництво танків стало можливим після укладання угоди з Південною Кореєю минулого року, яка передбачає передання не лише машин, а й технологій виробництва – зокрема гідропневматичних шасі, які використовується в K2.

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Як повідомлялося, у серпні 2022 року Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд.

Контракт також передбачає надання технічного та навчального пакету і боєприпасів до придбаної техніки.

Автор: 

Польща (8613) виробництво (1649) танк (2082) Південна Корея (468)


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Топ коментарі
+27
Польща так інтенсивно озброюється, що скоро самостійно зможе відбитися проти російської орди.

Польський оборонний бюджет вже був високим на рівні 2,4% ВВП. Тепер вiн виросте до 4%. Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів. Ще до початку бойових дій Польща підписала контракт на поставку ПВО Patriot, 32 винищувачів п'ятого покоління F-35 і 96 ударних вертольотів Apache. 48 Південнокорейські винищувачів FA-50 також знаходяться в дорозі.

Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рамкову угоду з польською збройовою компанією Huta Stalowa Wola на виробництво 1000 бойових машин піхоти Borsuk та 400 одиниць супровідної техніки

У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет, а також 648 самохідних гаубиць.
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02.03.2023 19:49
+24
а оце господарський підхід а не стиль жебраків від зе
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02.03.2023 19:48
+22
Вот это люди готовятся отбиваться от орды и думают о своём будущем. А бабло на асфальте пилят под веселое улюлюканье
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02.03.2023 19:53
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а оце господарський підхід а не стиль жебраків від зе
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02.03.2023 19:48 Відповісти
Польща так інтенсивно озброюється, що скоро самостійно зможе відбитися проти російської орди.

Польський оборонний бюджет вже був високим на рівні 2,4% ВВП. Тепер вiн виросте до 4%. Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів. Ще до початку бойових дій Польща підписала контракт на поставку ПВО Patriot, 32 винищувачів п'ятого покоління F-35 і 96 ударних вертольотів Apache. 48 Південнокорейські винищувачів FA-50 також знаходяться в дорозі.

Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рамкову угоду з польською збройовою компанією Huta Stalowa Wola на виробництво 1000 бойових машин піхоти Borsuk та 400 одиниць супровідної техніки

У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет, а також 648 самохідних гаубиць.
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02.03.2023 19:49 Відповісти
А шо ж Зе?
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02.03.2023 19:53 Відповісти
Гундосить...
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02.03.2023 19:57 Відповісти
асфальт міняє на безпілотники з бюджетом 30 лярдів через абізяну агрохімію
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02.03.2023 20:02 Відповісти
+100 ...це ж треба, через рік війни нарешті дійшла справа до дронів...
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02.03.2023 22:41 Відповісти
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02.03.2023 21:35 Відповісти
Наче б вони зараз не відбились. У них вже зараз в рази більше всього ніж в Україні, і головне бойова авіація яка на декілька десятиліть випереджає нашу.
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02.03.2023 21:01 Відповісти
сінгер та ігла її валиить на раз два три тому й сидять на аеродромах в ******.... афганці виграли війну завдяки стінгерам.
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02.03.2023 22:13 Відповісти
с такой армией Польша скоро сама и рашку оккупирует и Германии достанется на сдачу
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02.03.2023 22:58 Відповісти
Варашва прекрасный, красивый город. Не нужно им такого.
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02.03.2023 23:23 Відповісти
Вот это люди готовятся отбиваться от орды и думают о своём будущем. А бабло на асфальте пилят под веселое улюлюканье
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02.03.2023 19:53 Відповісти
Это передайте Боневтику и его избирателям. Интересно, им до сих пор смешно или уже не до смеха?
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03.03.2023 10:28 Відповісти
Тот, кто на стадионе громче всех кричал и обвинял. Он то и оказался самым настоящим вором и барыгой на крови. Всё как в поговорке. Разве не так?

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03.03.2023 10:39 Відповісти
Я вам только указал на правду. Чем теперь недовольны? И проиграл выборы не сколько из-за ошибок, сколько из-за тупого вранья его оппонентов. Я хорошо помню эти выборы "Только не Порошенко". Вот и проголосовали за настоящего вора, а не за придуманного зомбоящиком олигархов. Ну и как результат выбора? Еще смешно от "Голосуй, а то путин нападет" или уже не до смеха? Ну и как, ***** уже напал или еще нет? И не говорите теперь что вас умные люди в 2019 не предупреждали что именно так и будет.
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03.03.2023 16:05 Відповісти
Вам не нравится статья в Политико о зеленом барыге? Так за воровство на армии в последнее время писали The Economist, The New York Times, The Guardian, Le Monde, AFP, The Independent, Reuters, POLITICO, Le Figaro, BBC, Sddeutsche Zeitung, Die Zeit и т.д. Американцы были вынуждены прислать три своих генеральных инспекции. Уже забылось про яйца или гумманитарку сотнями вагонов?

Давайте с обвинений. Ну и что нашли вы с Портновым на Пороха за прошедшие 4 года? Ну, где же "сворованные" Порошенком десятки миллиардов на войне, про которые нам прожужжали все уши перед выборами? Ну и? Нету? Где ваши все 58 дел от Портнова на Порошенко? Где дело за Броники на генерала Марченко, легендарного "Марчелло"? Где дела на миллиарды Гладковского? Тоже нету? А как нам сейчас не хватает его отличных бронированных МАЗ\Богданов! Которые козел Зеля угробил из-за личной мести. Теперь приходится собирать машины с миру по нитке. Где ракеты, разработанные и принятые при Порохе. Даже его бронекатера, за которые нам столько насрали, и те сейчас молча делают, т.к. они очень нужны. И никакая падла даже не принесла извинений. Могу продолжить если этого мало.

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03.03.2023 16:42 Відповісти
Понятно. Пи@деть и обвинять огульно - это не мешки ворочать. Чего еще можно ожидать от пустобреха.
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03.03.2023 16:54 Відповісти
Та вы шо? Т.е это не настоящие статьи о зеленом воре в ведущих мировых изданиях и это не по его воровству приехали аж 4 генеральные инспекции США на 177 (!!) ревизоров? Вилку подарить резкость навести?

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03.03.2023 17:04 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/polska_versija_tanka_k2_black_panther_detali_pro_bojovu_mashinu_j_masshtabne_spivrobitnitstvo_na_jake_spodivajetsja_pivdenna_koreja-1761.html
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02.03.2023 20:11 Відповісти
Німці певно плачуть. Поляки замість їхніх леопардів захотіли репарацій, а танки вже собі порішали.
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02.03.2023 20:47 Відповісти
Поляки реально оценивают ситуацию в отличии от розовых пони которых на западе полно.
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02.03.2023 21:04 Відповісти
Восхищен подходом поляков. Рано или поздно это оружие пригодится.
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02.03.2023 23:00 Відповісти
До речі ці танки це лиш побічне виробництво компанії Хюндай. Ну тої що зробила наші електропоїзди які експрес. Тої що робить машини та цілу гору іншого.

Вчися недоВПК України!
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03.03.2023 00:31 Відповісти
 
 