Польща розпочне виробництво південнокорейських танків K2 в Познані
Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у четвер анонсував запуск виробництва південнокорейських танків K2, які вже були передані на озброєння польської армії, на Військовому автомобільному заводі (WZM) в Познані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.
"Тут, на Військовому автомобільному заводі у Познані, танки К2 будуть обслуговуватися, будуть капітально ремонтуватися і будуть вироблятися. Це хороша інформація для Познані… Це додаткові нові робочі місця, це збереження тих робочих місць, які були створені на WZM", – заявив Блащак під час візиту до Познані.
Виробництво танків стало можливим після укладання угоди з Південною Кореєю минулого року, яка передбачає передання не лише машин, а й технологій виробництва – зокрема гідропневматичних шасі, які використовується в K2.
Як повідомлялося, у серпні 2022 року Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд.
Контракт також передбачає надання технічного та навчального пакету і боєприпасів до придбаної техніки.
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Польський оборонний бюджет вже був високим на рівні 2,4% ВВП. Тепер вiн виросте до 4%. Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів. Ще до початку бойових дій Польща підписала контракт на поставку ПВО Patriot, 32 винищувачів п'ятого покоління F-35 і 96 ударних вертольотів Apache. 48 Південнокорейські винищувачів FA-50 також знаходяться в дорозі.
Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рамкову угоду з польською збройовою компанією Huta Stalowa Wola на виробництво 1000 бойових машин піхоти Borsuk та 400 одиниць супровідної техніки
У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет, а також 648 самохідних гаубиць.
Давайте с обвинений. Ну и что нашли вы с Портновым на Пороха за прошедшие 4 года? Ну, где же "сворованные" Порошенком десятки миллиардов на войне, про которые нам прожужжали все уши перед выборами? Ну и? Нету? Где ваши все 58 дел от Портнова на Порошенко? Где дело за Броники на генерала Марченко, легендарного "Марчелло"? Где дела на миллиарды Гладковского? Тоже нету? А как нам сейчас не хватает его отличных бронированных МАЗ\Богданов! Которые козел Зеля угробил из-за личной мести. Теперь приходится собирать машины с миру по нитке. Где ракеты, разработанные и принятые при Порохе. Даже его бронекатера, за которые нам столько насрали, и те сейчас молча делают, т.к. они очень нужны. И никакая падла даже не принесла извинений. Могу продолжить если этого мало.
Вчися недоВПК України!