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Новости Война
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Россия сейчас не может производить радиолокационные самолеты А-50, - ГУР

літак,радіолокація

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия пока не может производить радиолокационные самолеты А-50, один из которых, вероятно, повредили в белорусском аэропорту в Мачулищах.

Об этом Юсов рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Там есть разные модификации. Всего около 10 различных модификаций подобных самолетов было. Другое дело не сколько их есть, а способность их производить.

Вот производить новые подобные самолеты с подобными задачами, по состоянию на сегодняшний день, деградированная промышленность Российской Федерации не способна", - рассказал он.

Смотрите также: Дрон-камикадзе атакует российский самолет А-50У ВКС РФ на авиабазе Мачулищи. ВИДЕО

Представитель разведки считает, что зарубежные поставщики реагируют на угрозу вторичных санкций.

Кроме того, сотрудничество с Путинской Россией становится токсичным, нежелательным и опасным.

Напомним, ранее сообщалось, что на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси слышали взрывы. СМИ рассказали, что были повреждены российский военно-транспортный самолет А-50 и снегоуборочная техника.

Автор: 

Беларусь (7913) россия (96018) самолет (3616)


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Топ комментарии
+18
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02.03.2023 20:12
+4
https://t.me/Ukraine_365News

Милорд, казна пустеет

Российский олигарх Олег Дерипаска https://news.dialog.ua/269017_1677766325 предрек рф финансовую катастрофу уже в следующем году

"Уже в следующем году денег не будет . Нам понадобятся иностранные инвесторы", - уверен находящийся под санкциями США олигарх.

В российский "госкапитализм" он не верит

"ГосГазМяс" - это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы"
"Мы думали, что мы европейская страна. Теперь в течение следующих 25 лет мы будем больше думать о нашем азиатском прошлом", - заявил он
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02.03.2023 20:17
+4
Тоді коли зелених ''підуть''!
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02.03.2023 20:17
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02.03.2023 20:12 Ответить
бережи їх зорян і шкіряк
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02.03.2023 22:15 Ответить
А ГУР прочитав цю новину пізніше, ніж я!
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02.03.2023 20:12 Ответить
хватит кормить народ лапшой !!!!!

Сайгон: Война в Украине не закончится в 2023 году

https://youtu.be/jzn_ns9SEN4
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02.03.2023 20:13 Ответить
це ясно всім бо войа вигідна всім хто при владі - все на підсосі спонсорів - не треба думати звідки взяти гроші - дадуть щоб самим не воювати, виборів не буде і так до безкінечності... всі родини нехило живуть в Європі та Америці за рахунок тих же підсосів з бюджету... прозоро відключено з метою *держтаємниці*, декларування відключено....
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02.03.2023 20:28 Ответить
так, зэлэни покыдькы наживаються на вийни ))
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02.03.2023 22:50 Ответить
А в Україні коли наладять випуск ракет "Грім 2", "Нептун", "Вільха М"... ГУР не знає?
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02.03.2023 20:14 Ответить
Тоді коли зелених ''підуть''!
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02.03.2023 20:17 Ответить
https://t.me/Ukraine_365News

Милорд, казна пустеет

Российский олигарх Олег Дерипаска https://news.dialog.ua/269017_1677766325 предрек рф финансовую катастрофу уже в следующем году

"Уже в следующем году денег не будет . Нам понадобятся иностранные инвесторы", - уверен находящийся под санкциями США олигарх.

В российский "госкапитализм" он не верит

"ГосГазМяс" - это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы"
"Мы думали, что мы европейская страна. Теперь в течение следующих 25 лет мы будем больше думать о нашем азиатском прошлом", - заявил он
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02.03.2023 20:17 Ответить
це їх проблеми. у нас немає своїх?
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02.03.2023 20:31 Ответить
На жаль - їхні проблеми тісно переплітаються з нашими .
Чим більше проблем у них , тим менше їх у нас .
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02.03.2023 20:36 Ответить
бред
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02.03.2023 22:04 Ответить
. Який напрочуд - високоінтєлєгтуальний і змістовний коментар ..
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02.03.2023 22:22 Ответить
Уже год об этом говорят. И показывают дырявые кацапские аэродромы, где можно чуть ли не на самокате доехать прямо до самолета и всем плевать будет. Пора работать на России. Работать самим и вербовать местных за успешных акции подрыва. Вербовать не как обычно это делается, а по-современному, сделать приложение или сайт, где будет вся нужная информация для подрыва и готовые схемы самопальных дронов и взрывчатки, которыми можно уничтожить самолет, чтобы помочь русакам это сделать. И там же размещать заказы в поисках фрилансеров. Такой-то самолет за такую-то сумму и 5000 заказов, чтобы каждый мог подработать. Кто первый загрузит на сайт или в приложение видео с подрывом и номер заказа, тот сразу получит всю сумму на тот счет, который укажет, или криптой или как он хочет и где хочет получить деньги. Не надо ни с кем искать контакты или тратить деньги впустую, только информационная поддержка в полном объеме, чтобы каждый мог сделать побольше взрывчатых веществ и детонаторы с алиэкпресс. Утром работа, вечером деньги. Снять на телефон хотя бы несколько фото установленной бомбы или поджигание разлитого бензина на 5 секунд не проблема для каждого, у всех есть смартфоны. Тоже самое с пробитой головой военного или работника ракетного завода, из которого течет свежая кровь. Не надо занимать руку, пока бьешь топором или молотком по голове, можно и сразу после работы необходимые для получения выплаты фотографии.
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02.03.2023 20:19 Ответить
..а хто буде вангувати та відосіки тиражувати? Ви пропонуєте **нереальні** плани! Буданову тільки 37...і він не Лох, щоб займатися різною хернею. Он Бурба займався, Кривонос займався, Черновол з Пташинським щось там рятували, Марченко з Павловським... Що ДУЖЕ ДОПОМОГЛО!!!???
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02.03.2023 20:29 Ответить
вивчи українську, повернись В Україну та кизди... ухилянт з 1990....
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02.03.2023 20:32 Ответить
ЇЇ В ПОЛОНІ БИЛИ, МОРИЛИ ГОЛОДОМ ТА ПРИНИЖУВАЛИ: ІСТОРІЯ МУЖНЬОЇ ПРИКОРДОННИЦІ

https://myrotvorets.news/yii-v-poloni-byly-moryly-holodom-ta-pryn/

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02.03.2023 20:20 Ответить
Епічно...https://www.youtube.com/watch?v=VwJbwqfcGzA
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02.03.2023 20:22 Ответить
Відео зняте квадрокоптером , очевидно незадовго до атаки . Дрон так би мовити - промацав обстановку ,, підлетів до А 50 , сів на його антену , посидів і полетів собі назад - в бік лісу .
Жодної реакції кацапської - піпіо не сталося . https://t.me/Ukraine_365News/47522
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02.03.2023 20:29 Ответить
Сожитель буданова - гогилашвили возглавил крупнейший пратизанский отряд в брянских лесах! Слава ХЕРОЮ ГОГИЛАШВИЛИ !!!! Ура !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.03.2023 20:38 Ответить
Штани СССР виявилися завеликими для засРашки. Коли вже це в Совбезі ООН побачать?
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02.03.2023 21:16 Ответить
Як це вони не можуть виробляти ні таких самальотів, ні таких літаків?! Ви просто не знаєте всіх їхніх воєнних сікретів, які мені агент на кличку "Лисий Пуйло" продав за 18 грн 20 коп. Я тільки вам, на вушко, повідомляю: у них на останній стадії добудови новий косьмічеський крейсер "Звізда смєрті".
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02.03.2023 21:44 Ответить
у вас помилка, не "зв" а просто "п"
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02.03.2023 22:17 Ответить
 
 