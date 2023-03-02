Россия сейчас не может производить радиолокационные самолеты А-50, - ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия пока не может производить радиолокационные самолеты А-50, один из которых, вероятно, повредили в белорусском аэропорту в Мачулищах.

Об этом Юсов рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Там есть разные модификации. Всего около 10 различных модификаций подобных самолетов было. Другое дело не сколько их есть, а способность их производить.

Вот производить новые подобные самолеты с подобными задачами, по состоянию на сегодняшний день, деградированная промышленность Российской Федерации не способна", - рассказал он.

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Представитель разведки считает, что зарубежные поставщики реагируют на угрозу вторичных санкций.

Кроме того, сотрудничество с Путинской Россией становится токсичным, нежелательным и опасным.

Напомним, ранее сообщалось, что на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси слышали взрывы. СМИ рассказали, что были повреждены российский военно-транспортный самолет А-50 и снегоуборочная техника.