Россия сейчас не может производить радиолокационные самолеты А-50, - ГУР
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия пока не может производить радиолокационные самолеты А-50, один из которых, вероятно, повредили в белорусском аэропорту в Мачулищах.
Об этом Юсов рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Там есть разные модификации. Всего около 10 различных модификаций подобных самолетов было. Другое дело не сколько их есть, а способность их производить.
Вот производить новые подобные самолеты с подобными задачами, по состоянию на сегодняшний день, деградированная промышленность Российской Федерации не способна", - рассказал он.
Представитель разведки считает, что зарубежные поставщики реагируют на угрозу вторичных санкций.
Кроме того, сотрудничество с Путинской Россией становится токсичным, нежелательным и опасным.
Напомним, ранее сообщалось, что на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси слышали взрывы. СМИ рассказали, что были повреждены российский военно-транспортный самолет А-50 и снегоуборочная техника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сайгон: Война в Украине не закончится в 2023 году
https://youtu.be/jzn_ns9SEN4
Милорд, казна пустеет
Российский олигарх Олег Дерипаска https://news.dialog.ua/269017_1677766325 предрек рф финансовую катастрофу уже в следующем году
"Уже в следующем году денег не будет . Нам понадобятся иностранные инвесторы", - уверен находящийся под санкциями США олигарх.
В российский "госкапитализм" он не верит
"ГосГазМяс" - это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы"
"Мы думали, что мы европейская страна. Теперь в течение следующих 25 лет мы будем больше думать о нашем азиатском прошлом", - заявил он
Чим більше проблем у них , тим менше їх у нас .
https://myrotvorets.news/yii-v-poloni-byly-moryly-holodom-ta-pryn/
Жодної реакції кацапської - піпіо не сталося . https://t.me/Ukraine_365News/47522