Росія зараз не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, - ГУР
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких ймовірно пошкодили в білоруському аеропорту в Мачулищах.
Про це Юсов розповів в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Там є різні модифікації. Всього близько 10-ти різних модифікації подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти.
Ось виробляти нові подібні літаки з подібними завданнями, станом на сьогодні, здеградована промисловість Російської Федерації не здатна", - розповів він.
Представник розвідки вважає, що закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкції.
Крім того, співпраця з Путінською Росією стає токсичною, небажаною і небезпечною.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі чули вибухи. ЗМІ розповіли, що було пошкоджено російський військово-транспортний літак А-50 та снігоприбиральну техніку.
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