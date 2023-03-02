Дрон-камікадзе атакує російський літак А-50У ВКС РФ на авіабазі Мачулищі. ВIДЕО

У мережі поширюється відеозапис, на якому зафільмована атака дрона-камікадзе на російський літак А-50У ВКС РФ в Мачулищах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис триває трохи більше 30 секунд і обривається у той момент, коли на обрії можна розгледіти літак. На записі важко визначити модель літака.

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Пізніше у мережі з'явилася більш повна версія цього запису. На ньому дрон безперешкодно долітає до літака і сідає на радар літака.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі чули вибухи. ЗМІ розповіли, що було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.