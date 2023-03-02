Дрон-камікадзе атакує російський літак А-50У ВКС РФ на авіабазі Мачулищі. ВIДЕО
У мережі поширюється відеозапис, на якому зафільмована атака дрона-камікадзе на російський літак А-50У ВКС РФ в Мачулищах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис триває трохи більше 30 секунд і обривається у той момент, коли на обрії можна розгледіти літак. На записі важко визначити модель літака.
Пізніше у мережі з'явилася більш повна версія цього запису. На ньому дрон безперешкодно долітає до літака і сідає на радар літака.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі чули вибухи. ЗМІ розповіли, що було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.
Топ коментарі
+42 Алекс Скела
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+31 Cristoffor Columbus
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+29 Чайка Київ
показати весь коментар02.03.2023 15:24 Посилання
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Прадолженіе будєт?
https://ibb.co/7WTC7qM
Пашкоджаны не толькі лакатар. Маюцца прабоіны корпуса лятака.
Прашу прабачэння, але мне не ўдалося ўставіць тут фота самалёта з дэталізацыяй пашкоджанняў. Каб павялічыць выяву, трэба клікнуць ЛКМ.
зато сотня коментов и тридцать пять тысяч просмотров этой псевдоновости про атаку гарантированы. Информацию, которая подаётся на Цензоре, надо тоже фильтровать.
Дрон за 200 баксов выводит из строя самолёт за 300 млн баксов ....в то время как роиси из-за санкций каждую деталь доставать гемор.Это ли не позор орки? Если так охраняются самые ценная техника то по остальной територии можно вообще гулять как у себя дома....орки вы ещё не поняли что вас ждёт в ближайшие месяцы....таких новостей пойдёт шквал)
https://www.youtube.com/watch?v=-SoqX8YRJb4
для хаймарсу або феніксу, все буде гаразд