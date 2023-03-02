Дрон-камикадзе атакует российский самолет А-50У ВКС РФ на авиабазе Мачулищи. ВИДЕО
В сети распространяется видеозапись, на которой снята атака дрона-камикадзе на российский самолет А-50У ВКС РФ в Мачулищах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись длится чуть больше 30 секунд и обрывается в тот момент, когда на горизонте можно разглядеть самолет. На записи сложно определить модель самолета.
Позже в сети появилась более полная версия этой записи. На нем дрон беспрепятственно долетает до самолета и садится на радар самолета.
Напомним, ранее сообщалось, что на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси слышали взрывы. СМИ рассказали, что были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.
Топ комментарии
+42 Алекс Скела
показать весь комментарий02.03.2023 15:21 Ссылка
+31 Cristoffor Columbus
показать весь комментарий02.03.2023 15:36 Ссылка
+29 Чайка Київ
показать весь комментарий02.03.2023 15:24 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прадолженіе будєт?
https://ibb.co/7WTC7qM
Пашкоджаны не толькі лакатар. Маюцца прабоіны корпуса лятака.
Прашу прабачэння, але мне не ўдалося ўставіць тут фота самалёта з дэталізацыяй пашкоджанняў. Каб павялічыць выяву, трэба клікнуць ЛКМ.
зато сотня коментов и тридцать пять тысяч просмотров этой псевдоновости про атаку гарантированы. Информацию, которая подаётся на Цензоре, надо тоже фильтровать.
Дрон за 200 баксов выводит из строя самолёт за 300 млн баксов ....в то время как роиси из-за санкций каждую деталь доставать гемор.Это ли не позор орки? Если так охраняются самые ценная техника то по остальной територии можно вообще гулять как у себя дома....орки вы ещё не поняли что вас ждёт в ближайшие месяцы....таких новостей пойдёт шквал)
https://www.youtube.com/watch?v=-SoqX8YRJb4
для хаймарсу або феніксу, все буде гаразд