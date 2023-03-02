Дрон-камикадзе атакует российский самолет А-50У ВКС РФ на авиабазе Мачулищи. ВИДЕО

В сети распространяется видеозапись, на которой снята атака дрона-камикадзе на российский самолет А-50У ВКС РФ в Мачулищах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись длится чуть больше 30 секунд и обрывается в тот момент, когда на горизонте можно разглядеть самолет. На записи сложно определить модель самолета.

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Позже в сети появилась более полная версия этой записи. На нем дрон беспрепятственно долетает до самолета и садится на радар самолета.

Напомним, ранее сообщалось, что на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси слышали взрывы. СМИ рассказали, что были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.