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Дрон-камикадзе атакует российский самолет А-50У ВКС РФ на авиабазе Мачулищи. ВИДЕО

В сети распространяется видеозапись, на которой снята атака дрона-камикадзе на российский самолет А-50У ВКС РФ в Мачулищах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись длится чуть больше 30 секунд и обрывается в тот момент, когда на горизонте можно разглядеть самолет. На записи сложно определить модель самолета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое оккупантов пытаются на кладбище спрятаться от украинского дрона. ВИДЕО

Позже в сети появилась более полная версия этой записи. На нем дрон беспрепятственно долетает до самолета и садится на радар самолета.

Напомним, ранее сообщалось, что на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси слышали взрывы. СМИ рассказали, что были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

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Беларусь (7914) самолет (3618) атака (397) дроны (4049)


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Топ комментарии
+42
На самам інтєрєснам абарвалі!
Прадолженіе будєт?
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02.03.2023 15:21
+31
якщо брати ефективність, то квадрик за тисячу вивів зі строю рлс за сотні мільйонів. Кпд як при появі нової планети з атому )
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02.03.2023 15:36
+29
Молодчинка. Виконав завдяння.
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02.03.2023 15:24
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На самам інтєрєснам абарвалі!
Прадолженіе будєт?
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02.03.2023 15:21 Ответить
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02.03.2023 15:34 Ответить
О, васька ********, вылезло из под шконки с пабедобесием.
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02.03.2023 15:39 Ответить
Почекаємо на адміна, рузьге двухсотий!
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02.03.2023 15:40 Ответить
А ти чого скавчиш? У вас же "учєнія". Статтю за фейк хочеш?
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02.03.2023 15:42 Ответить
https://www.dialog.ua/war/269024_1677772261 НАЧАЛО
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02.03.2023 19:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-SoqX8YRJb4 повне відео тут
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03.03.2023 00:23 Ответить
Наступний - кремль.
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02.03.2023 15:22 Ответить
Але бажано не для піарних посадок без підриву.
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02.03.2023 18:21 Ответить
Лука покаже на карті.
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02.03.2023 15:22 Ответить
А я сейчас вам покажу три позиции на самолёте, по которым планировалось нападение.

https://ibb.co/7WTC7qM

Пашкоджаны не толькі лакатар. Маюцца прабоіны корпуса лятака.
Прашу прабачэння, але мне не ўдалося ўставіць тут фота самалёта з дэталізацыяй пашкоджанняў. Каб павялічыць выяву, трэба клікнуць ЛКМ.
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02.03.2023 19:56 Ответить
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02.03.2023 20:48 Ответить
За*бали вы самое интересное вырезать. Хотя и из етого понятно что слабоват етот девайс да и медленный. Если бы на аеродроме хоть какая то охрана была то сбили бы етот дрон как два пальца. Все таки реактивные дроны ефективнее будут
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02.03.2023 15:23 Ответить
якщо брати ефективність, то квадрик за тисячу вивів зі строю рлс за сотні мільйонів. Кпд як при появі нової планети з атому )
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02.03.2023 15:36 Ответить
Можете поэтому его и не засекли...
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02.03.2023 15:55 Ответить
Это видео с дрона, который посидел на его антенне.
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03.03.2023 00:25 Ответить
Тоже не пойму почему люди хотели увидеть взрыв….и не увидели что это был простопробный шар прощупать на бдительность
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11.04.2023 20:02 Ответить
Молодчинка. Виконав завдяння.
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02.03.2023 15:24 Ответить
мушка летіла, летіла... втомилась - присіла і .. накакала
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02.03.2023 17:10 Ответить
А-50У!На відео чітко видно тарілку.
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02.03.2023 15:24 Ответить
Дякую що нагадали, піду хоч пообідаю)
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02.03.2023 15:29 Ответить
не обдєлайся від збудження,чуваче! літак з тарілкою сьогодні полетів з Мачуліщ на Рашку
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02.03.2023 15:42 Ответить
А мав би в супроводі винищувачів вишукувати наше ПВО. Тому не бачу причини для скептицизму.
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02.03.2023 15:49 Ответить
Якщо сам обдєлався то не думай що так роблять інші.
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02.03.2023 16:41 Ответить
улетел нак уй вероятно уже никогда не прилетит
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02.03.2023 20:00 Ответить
Ржавую тарелку.
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02.03.2023 17:05 Ответить
"беларускі партізани" ага
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02.03.2023 15:27 Ответить
не зміг додивитися до кінця, занадто грізно та велично виглядає
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02.03.2023 15:28 Ответить
Який деокупатор Києва такі й мопеди у нас.
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02.03.2023 15:29 Ответить
Це навіть не мопед, а електролобзік. Чудо що ними взагалі щось пошкодили.
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02.03.2023 15:28 Ответить
по звуку, та по тому що видні пропи, здається, що саморобна штука, доларів на 200-300 ))
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02.03.2023 15:28 Ответить
А так усе було по домашьному у Мачулищях.
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02.03.2023 15:29 Ответить
Та вороді він...
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02.03.2023 15:33 Ответить
Дрони то є наше ВСЕ
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02.03.2023 15:34 Ответить
Ніби й непотріб повний: і повільний, і камера паршива, проте москальський пепелац пошкодив.
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02.03.2023 15:35 Ответить
нет, это квадрокоптер, купленный на алиэкспрес, и кусок видео, на котором он прилетел на "тарелку", посидел, и улетел обратно. Цензор непонятно для чего выставляет куски видео, и вводит в заблуждение читаталей ресурса.
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03.03.2023 00:30 Ответить
на роботі колонок немає, але я чув "політ валькірій", мамайклянус!
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02.03.2023 15:38 Ответить
Можно таких запустить несколько. И пока за ними гоняется, влупить по кацаполёту чем то большим.
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02.03.2023 15:40 Ответить
Заспокойтеся друзі,вас розводять,як малюків! літак вартістю 330 млн.баків,який серйозно пошкодили невловимі"бєларусскіє партізани" в Мачуліщах пару днів тому і який за їх гарантіями вже ніколи не злетить.....сьогодні спокійно полетів на Рашку! про це повідомили ж ті самі "партізани2 з сайту Беларусский Гаюн...
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02.03.2023 15:40 Ответить
Значить пошкоджена сама РЛС.
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02.03.2023 15:44 Ответить
шось ти якийсь дуже збуджений. По-перше ніхто не казав, шо він не полетить, а сказали, що він пошкоджений, тобто не зможе виконувати свою основну функцію - розвідку. Те шо він не зможе літати тут лише ти на форумі висераєш. А враховуючи аномальне збудження з цього приводу - не важко здогадатися хто ти є
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02.03.2023 15:46 Ответить
спікер "беларусскіх партізанов" з дивним прізвищем Азаров про це авторитетно заявляв в перший день. вчи матчастину. от саме на таких .....інфузорій і розраховані легенди про всіляких партізанів..
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02.03.2023 15:55 Ответить
Сразу видно что ты из 73% которые выбрали колени перед куйло и в глаза заглянуть?!)) Тебя тоже как кацапа Андропова Юрой назвали......да ирассуждаешь как лаптеногий ванька из рязанской конюшни.
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02.03.2023 16:09 Ответить
Я рішуче заявляю , що під всіма відомими іменами , в світі були люди як нормальні ,так і не зовсім .
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02.03.2023 16:37 Ответить
Кому и Зе нормальный...который левобережье вместе с украинцами сдал....и СВОИХ же патриотов на плен и пытки рашистам тоже сдал.=== власть хорошей быть не может по определению.... но может быть ПОЛЕЗНОЙ стране и людям ....как Черчиль Рейган .... или из крайних Порошенко...и говорю не как порохобот(ибо он мне даже не приятель)...но говорю как человек любящий Украину.....для меня и Пороха Украина ТОЧНО не продаются шлюха готовая дать любому с любой стороны.Несколько пафосно....но этопросто ФАКТ.(
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02.03.2023 17:25 Ответить
Згоден , але ім'я Юрій тут ні до чого ...
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02.03.2023 19:46 Ответить
Спокійно і яловий.
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02.03.2023 15:47 Ответить
Схоже на китайский дрон в категорії 200-600 долларів
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02.03.2023 15:43 Ответить
І шо, він же не в танк попав, хоча і танки горять після цього.
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02.03.2023 15:48 Ответить
ото мощное у кацапов пво
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02.03.2023 15:47 Ответить
А где ПЭВЭО.
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02.03.2023 15:50 Ответить
А ДАЛЬШЕ?

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02.03.2023 15:50 Ответить
дальше ничего не было, сел на тарелку, и через 20 секунд полетел обратно.
зато сотня коментов и тридцать пять тысяч просмотров этой псевдоновости про атаку гарантированы. Информацию, которая подаётся на Цензоре, надо тоже фильтровать.
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03.03.2023 00:37 Ответить
не долетел что ли? понятно что фанерный, там бы хотя б кило тротилу да точно в цель - звезда бы самолетику настала.
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02.03.2023 16:01 Ответить
Не понимаю скулеж и сарказм орко ботов из ИПСО ....то что мы своими дронами можем куда угодно залететь и выводить из строя даже сверх ценные самолёты раиси типа А 50 или Тушек бомбардировщиков уже само по себе невероятное достижение.

Дрон за 200 баксов выводит из строя самолёт за 300 млн баксов ....в то время как роиси из-за санкций каждую деталь доставать гемор.Это ли не позор орки? Если так охраняются самые ценная техника то по остальной територии можно вообще гулять как у себя дома....орки вы ещё не поняли что вас ждёт в ближайшие месяцы....таких новостей пойдёт шквал)
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02.03.2023 16:41 Ответить
а ты нэ в курси, куды подився ще той пихуйшек, що на Г+Г був пыздуном ?))
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03.03.2023 10:44 Ответить
Вьячеслав котрый ))
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03.03.2023 10:49 Ответить
"тихо прийшов, тихо пішов". в ютубі більше написано. "разведка"и в преамбуле сколько раз он там летал, сколько недель......
https://www.youtube.com/watch?v=-SoqX8YRJb4
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02.03.2023 16:42 Ответить
вот так легко? видать на паРаше все очень плохо
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02.03.2023 16:45 Ответить
ни ПВО ни РЭБ
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02.03.2023 16:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-SoqX8YRJb4 Повне відео.
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02.03.2023 16:53 Ответить
Так он сел на этот локатор (или как там его), оставил бимбу и улетел? Еще и по сторонам осмотрелся?
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02.03.2023 16:54 Ответить
На вчорашньому фото,чітко видно на антені темну пляму від вибуху,де він присів...
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02.03.2023 19:17 Ответить
дитяча іграшка зі 100 гр тротила, вона малоефективна. як оса для людини, боляче. але стерпиться.
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02.03.2023 16:56 Ответить
Этот самолет без антенны становится просто прогулочным, ну а 100 грамм тротила(может 200) наверняка достаточно чтобы она перестала фунциклировать.
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02.03.2023 17:06 Ответить
та не кажіть... вже полетів на ремонт, не здивуюсь, якщо через місяць знову буде наводити ракети... а скільки було пустої ейфорії, про збиток раша-фашистам на 300 лімонів...
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02.03.2023 17:57 Ответить
Так то ж через месяц, а за месяц бульбафюрер может уже и в НАТО попроситься
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02.03.2023 18:51 Ответить
Сама антенна ето железяка копеечная. Снимут молотком выровняют и поедет дальше работать. А вот начинка самолета и сам самолет ето дефицит.
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02.03.2023 21:46 Ответить
Фить Фить, это немножко не такая антенна, как в китайских ФМ приемниках
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03.03.2023 14:45 Ответить
Так он что, отцепил там гранату и улетел за ещё одной?
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02.03.2023 16:58 Ответить
Цель полёта не раскрыта. Но как вариант можно предположить - прилетел, сел на тарелку, от него отцепилась самопальная радиоуправляемая бомбочка, улетел назад, а потом случился ба-бах. Самому пепелацу навредил не сильно, но антенну сломал, разведывать стало нечем.
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02.03.2023 17:03 Ответить
Яке ж воно все іржаве та облуплене... Дрон здивовано озирається, такий - оце я летів за сотні км раді цього хламу? ))))))))
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02.03.2023 17:09 Ответить
Вжарил и полетел.
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02.03.2023 17:14 Ответить
Сел комар на слониху, всадил и имеет её. Слониха в этот момент ест листья с дерева, ломает большую ветку и та с грохотом падает ей на голову, слониха взвывает от боли. Комар ослабляет хватку и шепчет ей. - Что, попустить?
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02.03.2023 17:17 Ответить
Это же не ДРОН-КАМИКАДЗЕ, а ДРОН-ЖИВЧИК (он остался целым)!
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02.03.2023 17:18 Ответить
Ну і що це було? Х.ерня якась.
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02.03.2023 17:26 Ответить
Точно. Не було нічого. Спи спокійно.
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02.03.2023 21:06 Ответить
Как-то некрасиво получилось...
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02.03.2023 17:49 Ответить
Так для этого сразу и пустили неполное видео чтобы кацапы как обычно облажались)))
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02.03.2023 18:30 Ответить
https://www.dialog.ua/war/269024_1677772261 НАЧАЛО
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02.03.2023 19:11 Ответить
Це дуже непогана комбінація: наступного разу приліпіть до нього маячок.

для хаймарсу або феніксу, все буде гаразд
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02.03.2023 18:21 Ответить
Поклав взривчатку на радар,а потім відлетівши підірвали радар!
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02.03.2023 18:36 Ответить
https://www.dialog.ua/war/269024_1677772261 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАЗВЕДКА 🇺🇦 СЛАВА УКРАИНЕ
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02.03.2023 19:09 Ответить
Нужно было взрывать крылья где баки тогда бы весь самолет сгорел. А не радар где алюминивая железка.
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02.03.2023 21:42 Ответить
Походу це не камікадзе, дрон сів, очевидно залишив вантаж і полетів назад. Значить може повернутись.
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02.03.2023 21:51 Ответить
это Лука баловался, чтобы убрать А-50 из Беларуси, как потребовали от него партнёры по переговорам с Западом
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03.03.2023 07:49 Ответить
а де ж атака?
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03.03.2023 10:53 Ответить
 
 