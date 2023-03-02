Россияне обстреляли село под Купянском: погибла женщина

В четверг, 2 марта, российские военные обстреляли Купянский район и убили женщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук начальника Купянской городской военной администрации Андрея Канашевича.

Оккупанты из РСЗО днем обстреляли село Подолы в Харьковской области.

"В результате обстрелов на собственном подворье погибла женщина, 1949 г.р.", - говорится в сообщении.

Глава города напомнил жителям громады о необходимости эвакуации в более безопасные регионы страны.

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Напомним, что в Купянской территориальной громаде объявили об обязательной эвакуации детей и маломобильных категорий населения.