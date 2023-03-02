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Росіяни обстріляли село під Куп’янськом: загинула жінка

купянськ

У четвер, 2 березня, російські військові обстріляли Куп’янський район та вбили жінку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТз посиланням на фейсбук начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Канашевича.

Окупанти з РСЗВ вдень обстріляли село Подоли в Харківській області.

"Унаслідок обстрілів на власному подвір’ї загинула жінка 1949 р.н.", - йдеться у повідомленні.

Очільник міста нагадав жителям громади про необхідність евакуації у більш безпечні регіони країни.

Також дивіться: Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська: пошкоджено будинки, дитсадок, парк. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що в Куп'янській територіальній громаді оголосили про обов'язкову евакуацію дітей й маломобільних категорій населення.

Автор: 

обстріл (29006) Харківщина (6054) Куп’янськ (798)


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