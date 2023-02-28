Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська: пошкоджено будинки, дитсадок, парк. ФОТОрепортаж

Російська армія вчергове обстріляла Куп’янськ, слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, 28 лютого 2023 року близько 10:30 російські військовослужбовці обстріляли м. Куп'янськ. Загинув 63-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та місцевий парк відпочинку.

За попередньою інформацією, окупанти здійснили обстріл з РСЗВ.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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