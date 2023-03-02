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Завтра будет объявлено о новом пакете военной помощи Украине, - Белый дом

кірбі

3 марта США объявят о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Завтра США будут иметь еще один раунд помощи. Он будет включать в основном боеприпасы, которые будут нужны Украине для систем, которые они уже имеют, например, HIMARS", - сказал Кирби во время брифинга.

Представитель Белого дома также отметил, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся 3 марта с визитом в Вашингтоне, будут обсуждать дополнительную поддержку Украины в будущем.

Читайте также: Предоставление F-16 Украине займет минимум 1,5 года, средства более рационально потратить на бронетехнику и артиллерию, - Пентагон

Автор: 

оружие (10242) США (27043) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+10
ДЯКУЄМО США ЗА ДОПОМОГУ УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІЇ!

Коли чуєш такі новини, хочеться вибачитися перед усім Заходом за таку гниль, котрі завдяки нам осіли на Банковій та по всій вищій владі.

Надіюсь, що на наступних президентських ми оберемо нормального лідера, а не бубачьку ЗЕ-блазня преЗЕдента-лідОра



Слава Україні!
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02.03.2023 23:03
+7
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02.03.2023 23:23
+5
Москві приготуватись
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02.03.2023 23:02
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Москві приготуватись
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02.03.2023 23:02 Ответить
ДЯКУЄМО США ЗА ДОПОМОГУ УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІЇ!

Коли чуєш такі новини, хочеться вибачитися перед усім Заходом за таку гниль, котрі завдяки нам осіли на Банковій та по всій вищій владі.

Надіюсь, що на наступних президентських ми оберемо нормального лідера, а не бубачьку ЗЕ-блазня преЗЕдента-лідОра



Слава Україні!
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02.03.2023 23:03 Ответить
Вы точно нормального выбирете ,не поспоришь .
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02.03.2023 23:05 Ответить
Особисто я обирав, на мою думку, адеквата, а не імпульсивного, вибачаюся, ідіота із комплексом меншовартості, помноженим на манію величі
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02.03.2023 23:08 Ответить
Ок.А чем можно было думать выбирая тупого наркошу,через которого Коломойский частично выводил деньги с привата?Разве только этого факта было не достаточно,чтобы задуматься?
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02.03.2023 23:17 Ответить
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02.03.2023 23:24 Ответить
Xina,А кого ти хочеш вибрати,якщо не секрет,не петьку СЛУЧАЙНО.
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03.03.2023 06:54 Ответить
СлУчАйНо ППО
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03.03.2023 08:56 Ответить
Нам потрібен професійний менеджер, а не черговий лідер, але отара потребує постуха
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03.03.2023 09:13 Ответить
В нас має бути лідер держави, котрий буде представляти інтереси нашої країни на міжнародній арені.
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03.03.2023 10:17 Ответить
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02.03.2023 23:23 Ответить
адідос даібос
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02.03.2023 23:37 Ответить
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03.03.2023 00:32 Ответить
Дякуємо США за допомогу Україні.
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03.03.2023 01:31 Ответить
 
 