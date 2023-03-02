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Завтра будет объявлено о новом пакете военной помощи Украине, - Белый дом
3 марта США объявят о новом пакете военной помощи Украине.
Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Завтра США будут иметь еще один раунд помощи. Он будет включать в основном боеприпасы, которые будут нужны Украине для систем, которые они уже имеют, например, HIMARS", - сказал Кирби во время брифинга.
Представитель Белого дома также отметил, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся 3 марта с визитом в Вашингтоне, будут обсуждать дополнительную поддержку Украины в будущем.
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+10 Zhong Xina
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показать весь комментарий02.03.2023 23:02 Ссылка
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Коли чуєш такі новини, хочеться вибачитися перед усім Заходом за таку гниль, котрі завдяки нам осіли на Банковій та по всій вищій владі.
Надіюсь, що на наступних президентських ми оберемо нормального лідера, а не бубачьку ЗЕ-блазня преЗЕдента-лідОра
Слава Україні!