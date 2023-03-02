Завтра будет объявлено о новом пакете военной помощи Украине, - Белый дом

3 марта США объявят о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Завтра США будут иметь еще один раунд помощи. Он будет включать в основном боеприпасы, которые будут нужны Украине для систем, которые они уже имеют, например, HIMARS", - сказал Кирби во время брифинга.

Представитель Белого дома также отметил, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся 3 марта с визитом в Вашингтоне, будут обсуждать дополнительную поддержку Украины в будущем.

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