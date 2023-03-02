Завтра буде оголошено про новий пакет військової допомоги Україні, - Білий дім

3 березня США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Завтра США матимуть ще один раунд допомоги. Він включатиме , в основному боєприпаси, які будуть потрібні Україні для систем, які вони вже мають, наприклад, HIMARS", – сказав Кірбі під час брифінгу.

Представник Білого дому також зазначив, що президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуватиме 3 березня з візитом у Вашингтоні, обговорюватимуть додаткову підтримку України в майбутньому.

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