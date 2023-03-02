УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14315 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
3 986 16

Завтра буде оголошено про новий пакет військової допомоги Україні, - Білий дім

кірбі

3 березня США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Завтра США матимуть ще один раунд допомоги. Він включатиме , в основному боєприпаси, які будуть потрібні Україні для систем, які вони вже мають, наприклад, HIMARS", – сказав Кірбі під час брифінгу.

Представник Білого дому також зазначив, що президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуватиме 3 березня з візитом у Вашингтоні, обговорюватимуть додаткову підтримку України в майбутньому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Надання F-16 Україні займе мінімум 1,5 року, кошти раціональніше витратити на бронетехніку та артилерію, - Пентагон

Автор: 

зброя (7520) США (23310) Кірбі Джон (526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
ДЯКУЄМО США ЗА ДОПОМОГУ УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІЇ!

Коли чуєш такі новини, хочеться вибачитися перед усім Заходом за таку гниль, котрі завдяки нам осіли на Банковій та по всій вищій владі.

Надіюсь, що на наступних президентських ми оберемо нормального лідера, а не бубачьку ЗЕ-блазня преЗЕдента-лідОра



Слава Україні!
показати весь коментар
02.03.2023 23:03
+7
показати весь коментар
02.03.2023 23:23
+5
Москві приготуватись
показати весь коментар
02.03.2023 23:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Москві приготуватись
показати весь коментар
02.03.2023 23:02 Відповісти
ДЯКУЄМО США ЗА ДОПОМОГУ УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІЇ!

Коли чуєш такі новини, хочеться вибачитися перед усім Заходом за таку гниль, котрі завдяки нам осіли на Банковій та по всій вищій владі.

Надіюсь, що на наступних президентських ми оберемо нормального лідера, а не бубачьку ЗЕ-блазня преЗЕдента-лідОра



Слава Україні!
показати весь коментар
02.03.2023 23:03 Відповісти
Вы точно нормального выбирете ,не поспоришь .
показати весь коментар
02.03.2023 23:05 Відповісти
Особисто я обирав, на мою думку, адеквата, а не імпульсивного, вибачаюся, ідіота із комплексом меншовартості, помноженим на манію величі
показати весь коментар
02.03.2023 23:08 Відповісти
Ок.А чем можно было думать выбирая тупого наркошу,через которого Коломойский частично выводил деньги с привата?Разве только этого факта было не достаточно,чтобы задуматься?
показати весь коментар
02.03.2023 23:17 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2023 23:24 Відповісти
Xina,А кого ти хочеш вибрати,якщо не секрет,не петьку СЛУЧАЙНО.
показати весь коментар
03.03.2023 06:54 Відповісти
СлУчАйНо ППО
показати весь коментар
03.03.2023 08:56 Відповісти
Нам потрібен професійний менеджер, а не черговий лідер, але отара потребує постуха
показати весь коментар
03.03.2023 09:13 Відповісти
В нас має бути лідер держави, котрий буде представляти інтереси нашої країни на міжнародній арені.
показати весь коментар
03.03.2023 10:17 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2023 23:23 Відповісти
адідос даібос
показати весь коментар
02.03.2023 23:37 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2023 00:32 Відповісти
Дякуємо США за допомогу Україні.
показати весь коментар
03.03.2023 01:31 Відповісти
 
 