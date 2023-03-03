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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кремль теряет рычаги влияния в Сербии, - ISW

сербія

Российские власти озабочены потерей рычагов влияния в Сербии, которую Кремль много лет стремился интегрировать в свою сферу влияния.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о тайной передаче сербскими властями боеприпасов для реактивных систем залпового огня в Украину вызывают "глубокую обеспокоенность".

Российские пропагандисты сообщили 27 февраля, что сербская оборонная компания "Крусик" поставила Украине более 3500 ракет РСЗО "Град".

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин ответил на предыдущую жалобу президента Сербии Александра Вучича о том, что организация набирает сотрудников в Сербии, заявив, что ни один сербский персонал якобы не служил в ЧВК в 2023 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вучич: Сербов из ЧВК "Вагнера" дома арестуют

Пригожин заявил, что Вучич "напрасно закатил истерику".

Аналитики считают, что жалобы на действия "Вагнера" по вербовке в Сербии являются одним из факторов возможного пересмотра Вучичем тесных связей с Россией.

россия (96018) Сербия (395) Захарова Мария (377) Вучич Александр (77) Пригожин Евгений (399)


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Схоже на те що в Сербії "прітєсняют рускагаварящіх")
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03.03.2023 06:47 Ответить
До біса та сербія. У рашистів є чудові важелі впливу у ЄС і НАТО завдяки покірним шльондрам - ********* і австрії.
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03.03.2023 06:52 Ответить
Австрія в НАТО не входить, лише в ЄС і не чути щоб вона щось зривала і випендрювалася. Тільки Угорщина.
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03.03.2023 08:52 Ответить
А я і не писав, що саме австрія входить у НАТО. Однак кацапські бабосіки на східний рейх дуже добре впливають
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03.03.2023 09:24 Ответить
Очинь хочица сербам в ЕС. Походу видят что орде скоро гаплык.
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03.03.2023 06:54 Ответить
Тому що ЄС підтримає країну в будь-якій складній ситуації, в тому числі і фінансово. А яка підтримка з рашки, яка здатна все тільки розвалювати?
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03.03.2023 08:10 Ответить
Вучич боїться що сербів-вагнерівців, які повернуться фактично групою бойовиків, якими командуватиме росія. Добавте сюди прагнення путіна самому призначати керівництво своїх країн-союзників, тобто з допомогою сили, нахіба воно Вучичу?
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03.03.2023 07:19 Ответить
Угорці на черзі. Там вже накльовується опозиція до Орбана
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03.03.2023 07:39 Ответить
.

невже до сербської жаби повертається свiдомiсть?

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03.03.2023 08:52 Ответить
 
 