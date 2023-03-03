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Кремль втрачає важелі впливу в Сербії, - ISW

сербія

Російська влада стурбована втратою важелів впливу в Сербії, яку Кремль багато років прагнув інтегрувати у свою сферу впливу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

2 березня офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що повідомлення про таємну передачу сербською владою боєприпасів для реактивних систем залпового вогню в Україну викликають "глибоке занепокоєння".

Російські пропагандисти повідомили 27 лютого, що сербська оборонна компанія "Крусік" поставила Україні понад 3500 ракет РСЗВ "Град".

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відповів на попередню скаргу президента Сербії Олександра Вучича про те, що організація набирає співробітників у Сербії, заявивши, що жоден сербський персонал нібито не служив у ПВК у 2023 році.

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Пригожин заявив, що Вучич "даремно закотив істерику".

Аналітики вважають, що скарги на дії "Вагнера" щодо вербування в Сербії є одним із факторів можливого перегляду Вучичем тісних зв'язків із Росією.

Автор: 

росія (65883) Сербія (376) Захарова Марія (358) Вучич Александр (94) Пригожин Євген (522)


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Схоже на те що в Сербії "прітєсняют рускагаварящіх")
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03.03.2023 06:47 Відповісти
До біса та сербія. У рашистів є чудові важелі впливу у ЄС і НАТО завдяки покірним шльондрам - ********* і австрії.
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03.03.2023 06:52 Відповісти
Австрія в НАТО не входить, лише в ЄС і не чути щоб вона щось зривала і випендрювалася. Тільки Угорщина.
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03.03.2023 08:52 Відповісти
А я і не писав, що саме австрія входить у НАТО. Однак кацапські бабосіки на східний рейх дуже добре впливають
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03.03.2023 09:24 Відповісти
Очинь хочица сербам в ЕС. Походу видят что орде скоро гаплык.
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03.03.2023 06:54 Відповісти
Тому що ЄС підтримає країну в будь-якій складній ситуації, в тому числі і фінансово. А яка підтримка з рашки, яка здатна все тільки розвалювати?
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03.03.2023 08:10 Відповісти
Вучич боїться що сербів-вагнерівців, які повернуться фактично групою бойовиків, якими командуватиме росія. Добавте сюди прагнення путіна самому призначати керівництво своїх країн-союзників, тобто з допомогою сили, нахіба воно Вучичу?
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03.03.2023 07:19 Відповісти
Угорці на черзі. Там вже накльовується опозиція до Орбана
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03.03.2023 07:39 Відповісти
.

невже до сербської жаби повертається свiдомiсть?

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03.03.2023 08:52 Відповісти
 
 