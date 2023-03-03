РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11609 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 865 5

Из-под завалов разрушенного дома в Запорожье спасатели деблокировали тела еще двух человек

запоріжжя

Уже более суток идет ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в Запорожье. Из-под завалов достали еще двух человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

"По состоянию на 07:00 3 марта спасатели деблокировали тела еще двух погибших жильцов дома. Коммунальные службы вывезли более 102 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на городе происшествия оказали помощь 76 жителям дома и родственникам пострадавших", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Во время разбора завалов спасли и передали волонтерам 2 кота.

"По состоянию на 07:00 3 марта ликвидация последствий продолжается", - сообщили в ГСЧС.

Читайте: По всей Украине объявлена воздушная тревога (обновлено)

Запорожье (2674) крылатые ракеты (884) обстрел (27652) ракеты (3589)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не первый раз прилетает в этот район. Куда целятся? В ментовку?
показать весь комментарий
03.03.2023 09:00 Ответить
Кому треба, той знає куди.
показать весь комментарий
03.03.2023 09:07 Ответить
В телевышку. Либо свинособачье отродье думает, что у нас еще кто-то смотрит ТВ, лишив которого население резко полюбит узких. Либо там еще что-то на ней висит важное.
показать весь комментарий
03.03.2023 11:07 Ответить
Кацапы, конечно, уроды, но совсем тупых баранов из них лепить не надо. Так что второе, наверное.
показать весь комментарий
03.03.2023 11:34 Ответить
Зате кацапам скажуть що базу Націоналістів знищили! Кінчена лишньохромосома біосміттьева недокраїна!!!
показать весь комментарий
03.03.2023 09:05 Ответить
 
 