Из-под завалов разрушенного дома в Запорожье спасатели деблокировали тела еще двух человек
Уже более суток идет ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в Запорожье. Из-под завалов достали еще двух человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.
"По состоянию на 07:00 3 марта спасатели деблокировали тела еще двух погибших жильцов дома. Коммунальные службы вывезли более 102 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на городе происшествия оказали помощь 76 жителям дома и родственникам пострадавших", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Во время разбора завалов спасли и передали волонтерам 2 кота.
"По состоянию на 07:00 3 марта ликвидация последствий продолжается", - сообщили в ГСЧС.
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Дмитрий Авдеев #555735
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Snart
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Артур Голубенко
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Дмитрий Авдеев #555735
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Артем Легенький
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