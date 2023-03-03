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Новости Агрессия России против Украины
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В Черное море Россия вывела три ракетоносителя с "Калибрами".

флот,рф,корабель

На утро 3 марта в Черном море находится три ракетоносителя РФ с 16 крылатыми ракетами типа "Калибр" на борту.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В Черном море 3 вражеских ракетоносителя. Возможен общий залп - 16 "калибров", - говорится в сообщении.

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корабль (2045) ракеты (3589) Черное море (1486) Братчук Сергей (107)


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Топ комментарии
+2
Та ясно що не все так просто, але ж хотілось би)
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03.03.2023 09:16
+1
Цікаво, а до Енгельса відстань менша, ніж до цих кораблів в Чорному морі?
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03.03.2023 09:10
+1
Енгельс - статична ціль, а кораблі постійно маневрують. Відчуваєте різницю?
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03.03.2023 09:14
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https://telegraf.com.ua/ukraina/2023-03-01/5781206-pitannya-na-milyon-yak-mitniki-zablokuvali-postavku-aptechok-dlya-zsu Вопрос на миллион: как таможенники заблокировали поставку аптечек для ВСУ


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03.03.2023 09:08 Ответить
Митників усіх на фронт ‼️‼️‼️
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03.03.2023 09:19 Ответить
нахер они там нужны.
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03.03.2023 09:32 Ответить
это ясно - таможенников покрывает ермак и александр генрихович.
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03.03.2023 09:24 Ответить
Цікаво, а до Енгельса відстань менша, ніж до цих кораблів в Чорному морі?
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03.03.2023 09:10 Ответить
Енгельс - статична ціль, а кораблі постійно маневрують. Відчуваєте різницю?
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03.03.2023 09:14 Ответить
Та ясно що не все так просто, але ж хотілось би)
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03.03.2023 09:16 Ответить
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03.03.2023 09:20 Ответить
просо надо было в 19-м году начать "подвешивать" "нептун" на Су-27. Тогда бы они замахались организовывать авиаприкрытие для своих корыт на каждый выход.
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03.03.2023 09:30 Ответить
А хто знає, звідки рашисти їх виводять, якщо з початком широкомасштабного вторгнення Туреччина наглухо закрила Босфор і Дарданели для проходу рашистських бойових кораблів?
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03.03.2023 09:30 Ответить
так они итак закрыты, а эти корыта базируются в новоросийске
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03.03.2023 09:35 Ответить
Асфальт не долітає...
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03.03.2023 09:47 Ответить
І що там писали про навчання наших спеціалістів роботою підводних дронів? То є дрони?
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03.03.2023 09:48 Ответить
Подберёмся поближе к Крыму, хана этим тазикам
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03.03.2023 09:50 Ответить
 
 