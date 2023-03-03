В Черное море Россия вывела три ракетоносителя с "Калибрами".
На утро 3 марта в Черном море находится три ракетоносителя РФ с 16 крылатыми ракетами типа "Калибр" на борту.
Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"В Черном море 3 вражеских ракетоносителя. Возможен общий залп - 16 "калибров", - говорится в сообщении.
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