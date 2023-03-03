У Чорне море Росія вивела три ракетоносії з "Калібрами".

Станом на ранок 3 березня у Чорному морі перебуває три ракетоносії РФ із 16 крилатими ракетами типу "Калібр" на борту.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі 3 ворожих ракетоносії. Можливий загальний залп - 16 "калібрів", - йдеться у повідомленні.

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