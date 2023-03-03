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Новини Агресія Росії проти України
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У Чорне море Росія вивела три ракетоносії з "Калібрами".

флот,рф,корабель

Станом на ранок 3 березня у Чорному морі перебуває три ракетоносії РФ із 16 крилатими ракетами типу "Калібр" на борту.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі 3 ворожих ракетоносії. Можливий загальний залп - 16 "калібрів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В акваторії Чорного моря перебувають 4 російські ракетоносії, - ОК "Південь"

Автор: 

корабель (1616) ракети (4056) Чорне море (1677) Братчук Сергій (147)


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Топ коментарі
+2
Та ясно що не все так просто, але ж хотілось би)
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03.03.2023 09:16
+1
Цікаво, а до Енгельса відстань менша, ніж до цих кораблів в Чорному морі?
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03.03.2023 09:10
+1
Енгельс - статична ціль, а кораблі постійно маневрують. Відчуваєте різницю?
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03.03.2023 09:14
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https://telegraf.com.ua/ukraina/2023-03-01/5781206-pitannya-na-milyon-yak-mitniki-zablokuvali-postavku-aptechok-dlya-zsu Вопрос на миллион: как таможенники заблокировали поставку аптечек для ВСУ


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03.03.2023 09:08 Відповісти
Митників усіх на фронт ‼️‼️‼️
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03.03.2023 09:19 Відповісти
нахер они там нужны.
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03.03.2023 09:32 Відповісти
это ясно - таможенников покрывает ермак и александр генрихович.
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03.03.2023 09:24 Відповісти
Цікаво, а до Енгельса відстань менша, ніж до цих кораблів в Чорному морі?
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03.03.2023 09:10 Відповісти
Енгельс - статична ціль, а кораблі постійно маневрують. Відчуваєте різницю?
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03.03.2023 09:14 Відповісти
Та ясно що не все так просто, але ж хотілось би)
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03.03.2023 09:16 Відповісти
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03.03.2023 09:20 Відповісти
просо надо было в 19-м году начать "подвешивать" "нептун" на Су-27. Тогда бы они замахались организовывать авиаприкрытие для своих корыт на каждый выход.
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03.03.2023 09:30 Відповісти
А хто знає, звідки рашисти їх виводять, якщо з початком широкомасштабного вторгнення Туреччина наглухо закрила Босфор і Дарданели для проходу рашистських бойових кораблів?
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03.03.2023 09:30 Відповісти
так они итак закрыты, а эти корыта базируются в новоросийске
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03.03.2023 09:35 Відповісти
Асфальт не долітає...
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03.03.2023 09:47 Відповісти
І що там писали про навчання наших спеціалістів роботою підводних дронів? То є дрони?
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03.03.2023 09:48 Відповісти
Подберёмся поближе к Крыму, хана этим тазикам
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03.03.2023 09:50 Відповісти
 
 