У Чорне море Росія вивела три ракетоносії з "Калібрами".
Станом на ранок 3 березня у Чорному морі перебуває три ракетоносії РФ із 16 крилатими ракетами типу "Калібр" на борту.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"У Чорному морі 3 ворожих ракетоносії. Можливий загальний залп - 16 "калібрів", - йдеться у повідомленні.
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