Память полковника Валерия Гудзя почтят 11 марта в университете Шевченко

11 марта в 14.00 в красном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоится вечер памяти Героя Украины полковника Валерия Гудзя.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на фейсбук-страницу "Народный герой Украины".

"Надеемся, у Вас найдется время, чтобы в канун годовщины гибели этого незаурядного офицера вспомнить о нем, пообщаться с его семьей, друзьями, учениками", - говорится в сообщении.

Адрес красного корпуса им. Шевченко – Киев, ул. Владимирская, 60

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Полковник Гудзь прошел боевой путь с 2014 года от командира взвода до командира бригады имени Даниила Галицкого. Он всегда был рядом с солдатами.

В 2015 году за мужество и героизм Валерий Гудзь получил Орден Богдана Хмельницкого III степени. Через два года его наградили орденом "Народный герой Украины". В 2019 году протоиерей Тарас Мельник вручил военному Орден Архистратига Михаила II степени.

Погиб 12 марта 2022 в Луганской области.

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