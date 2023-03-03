Память полковника Валерия Гудзя почтят 11 марта в университете Шевченко
11 марта в 14.00 в красном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоится вечер памяти Героя Украины полковника Валерия Гудзя.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на фейсбук-страницу "Народный герой Украины".
"Надеемся, у Вас найдется время, чтобы в канун годовщины гибели этого незаурядного офицера вспомнить о нем, пообщаться с его семьей, друзьями, учениками", - говорится в сообщении.
Адрес красного корпуса им. Шевченко – Киев, ул. Владимирская, 60
Полковник Гудзь прошел боевой путь с 2014 года от командира взвода до командира бригады имени Даниила Галицкого. Он всегда был рядом с солдатами.
В 2015 году за мужество и героизм Валерий Гудзь получил Орден Богдана Хмельницкого III степени. Через два года его наградили орденом "Народный герой Украины". В 2019 году протоиерей Тарас Мельник вручил военному Орден Архистратига Михаила II степени.
Погиб 12 марта 2022 в Луганской области.
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