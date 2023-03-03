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Пам’ять полковника Валерія Гудзя вшанують 11 березня в університеті Шевченка

гудзь,валерій

11 березня о 14:00 в червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться вечір пам’яті Героя України полковника Валерія Гудзя.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на фейсбук-сторінку "Народний герой України".

"Сподіваємося, у Вас знайдеться час, аби напереродні річниці загибелі цього непересічного офіцера згадати про нього, поспілкуватися з його родиною, друзями, учнями", - йдеться у повідомленні.

Адреса червоного корпусу університету ім. Шевченка - Київ, вул. Володимирська, 60.

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Полковник Гудзь пройшов бойовий шлях із 2014 року від командира взводу до командира бригади імені Данила Галицького. Він завжди був поруч із солдатами.

У 2015 році за мужність та героїзм Валерій Гудзь отримав Орден Богдана Хмельницького III ступеня. За два роки його нагородили орденом "Народний герой України". У 2019 році протоієрей Тарас Мельник вручив військовому Орден Архистратига Михаїла ІІ ступеня.

Загинув 12 березня 2022 року на Луганщині.

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Автор: 

пам’ять (1190) втрати (4435) Гудзь Валерій (6)


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Вічна память. Герої не вмирають.
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03.03.2023 09:36 Відповісти
Слава Герою!!!
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03.03.2023 09:49 Відповісти
Вечная память...

Спи спокойно мой боевой товарищ...

Я горд тем, что наши пути пересекались...

Действительно незаурядный офицер...

Выпускник Рязанского.... бил кацапскую сволочь "аж гай шумел"...
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03.03.2023 12:23 Відповісти
 
 