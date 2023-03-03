Разоблачен коммерсант, предлагавший руководству Госгеокадастра 1,5 млн грн взятки, - СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с НАБУ разоблачили главу столичной компании на предложение взятки руководству Госгеокадастра и ГП "Центр Государственного земельного кадастра".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, за 1,5 млн грн злоумышленник просил чиновников согласиться на некачественное компьютерное оборудование, которое он предоставил им.

Он настаивал, чтобы госучреждения подписали акты "приема-передачи", несмотря на то, что сам предприниматель поставил им не то серверное оборудование, о котором они договаривались в тендере.

"Таким образом, бизнесмен хотел незаконно получить 38 млн грн, которые были предусмотрены в тендере. Впрочем, как установили сотрудники СБУ, поддельник поставил оборудование, которое не отвечало заявленным требованиям и его стоимость была завышена. Поэтому должностные лица Госгеокадастра отказались подписывать отчетную документацию, за что делец подал на них в суд. Впоследствии он предложил руководству ведомства решить вопрос не в суде, а за деньги", – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали незаконную деятельность коммерсанта и разоблачили его на попытке подкупа должностных лиц.

В настоящее время директору компании сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ и НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора.