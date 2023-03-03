Викрито комерсанта, який пропонував керівництву Держгеокадастру 1,5 млн грн хабаря, - СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з НАБУ викрили очільника столичної компанії на пропозиції хабаря керівництву Держгеокадастру і ДП "Центр Державного земельного кадастру".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, за 1,5 млн грн зловмисник просив посадовців погодитися на неякісне комп’ютерне обладнання, яке він їм надав.

Він наполягав, щоб держустанови підписали акти "приймання-передачі" незважаючи на те, що сам підприємець поставив їм не те серверне обладнання, про яке вони домовлялися у тендері.

"Таким чином бізнесмен хотів незаконно отримати 38 млн грн, які були передбачені в тендері. Втім, як встановили співробітники СБУ, ділок поставив обладнання, яке не відповідало заявленим вимогам і його вартість була завищена. Через це посадовці Держгеокадастру відмовилися підписувати звітну документацію, за що ділок подав на них до суду. Згодом він запропонував керівництву відомства вирішити питання не в суді, а за гроші", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували незаконну діяльність комерсанта і викрили його на спробі підкупу посадовців.

Наразі директору компанії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ та НАБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.