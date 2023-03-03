Качиньский: Россия подкупает европейские элиты Ее щупальца идут очень далеко
Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что уровень коррупции в европейских элитах очень высок.
Об этом он сказал в эфире польского радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, российские щупальца тянутся очень далеко, а европейские элиты разнообразно и высоко коррумпированы Москвой.
"Все действия, в том числе против Польши, осуществлялись просто за деньги", - сказал Качиньский.
Он отметил, что якобы существует прямо сформировавшийся план объединения Европы не как федерации, а как централизованного государства под руководством Германии.
"Канцлер Шольц этого не скрывает, он даже говорит об этом прямо. Это означало бы потерю независимости Польши", - резюмировал политик.
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Сенатор Обама приезжал в 2005г разоружать Украину - т.е. сразу после Майдана.
Угадайте, кто бы мог его об этом попросить?
В том же 2005 году хуьло приказал канцлеру Германии оставить свой пост и перейти на работу в Газпром - строить трубу в обход Украины, Северный поток-1. Т.е. опять сразу после Майдана.
Самый яркий пример розминирование Чонгара.
Курйозний випадок стався в 1935 році в Бельгії, коли в Брюссель з'їхались агенти з 8 країн, в тому числі із США, бо агент Улановський привіз "касу". Влаштували бордельєро в честь дня народження Улановського Прийшов місцевий дільничий і забрав усіх, а потім перевірили паспорти і спитали, а з якого приводу з скількох країн з'їхались. Когось вдарили брутально і всі признались. І пішли до тюрми. Улановський мав диппаспорт, відпустили. А вже в Москві зробили винуватими всю військову розвідку.
Відомий факт в історії коли сталін платив кошти особистому конфіденту президенту Чехословаччини Бенешу. Фінансував його втечу 1938 році і проживання в Лондоні. А для піпла придумали версію про "папери Бенеша" в 1937 році. А при льоні бровастому це вже поставили на поток. комуністи всіх країн радо їхали до Москви на єднання.
Щоб не плисти на підводному човні до Південної Америки.