Качиньский: Россия подкупает европейские элиты Ее щупальца идут очень далеко

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что уровень коррупции в европейских элитах очень высок.

Об этом он сказал в эфире польского радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, российские щупальца тянутся очень далеко, а европейские элиты разнообразно и высоко коррумпированы Москвой.

"Все действия, в том числе против Польши, осуществлялись просто за деньги", - сказал Качиньский.

Он отметил, что якобы существует прямо сформировавшийся план объединения Европы не как федерации, а как централизованного государства под руководством Германии.

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"Канцлер Шольц этого не скрывает, он даже говорит об этом прямо. Это означало бы потерю независимости Польши", - резюмировал политик.