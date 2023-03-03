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Новости
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Качиньский: Россия подкупает европейские элиты Ее щупальца идут очень далеко

ярослав,качинський

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что уровень коррупции в европейских элитах очень высок.

Об этом он сказал в эфире польского радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, российские щупальца тянутся очень далеко, а европейские элиты разнообразно и высоко коррумпированы Москвой.

"Все действия, в том числе против Польши, осуществлялись просто за деньги", - сказал Качиньский.

Он отметил, что якобы существует прямо сформировавшийся план объединения Европы не как федерации, а как централизованного государства под руководством Германии.

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"Канцлер Шольц этого не скрывает, он даже говорит об этом прямо. Это означало бы потерю независимости Польши", - резюмировал политик.

Качиньский Ярослав (65) коррупция (8569) подкуп (600) Польша (8496) россия (96018) Евросоюз (17252)


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Топ комментарии
+13
У нас теж. Кого підкуповує, кого залякує, а з деякими домовлюється в Омані.
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03.03.2023 11:41
+12
Вот интересно наскоско эти щупальца проникли в украинскую власть?
Самый яркий пример розминирование Чонгара.
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03.03.2023 11:46
+10
Росія підкуповує нетолько європейські еліти.
Сенатор Обама приезжал в 2005г разоружать Украину - т.е. сразу после Майдана.
Угадайте, кто бы мог его об этом попросить?
В том же 2005 году хуьло приказал канцлеру Германии оставить свой пост и перейти на работу в Газпром - строить трубу в обход Украины, Северный поток-1. Т.е. опять сразу после Майдана.
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03.03.2023 11:43
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Ми це теж знали. Нічого нового.
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03.03.2023 11:39 Ответить
Ми знаємо, зеля знає, але мовчить бо куплений. В тому і сміливість Качинського, що про це каже.
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03.03.2023 11:58 Ответить
А навіщо йому це казати? Він же корупцію розвів не лише в Україні, якої не було до нього, а й усю Європу корумпованою зробив.
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03.03.2023 12:21 Ответить
У нас теж. Кого підкуповує, кого залякує, а з деякими домовлюється в Омані.
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03.03.2023 11:41 Ответить
Так вони ж кажуть шо в них корупціі нема .
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03.03.2023 11:41 Ответить
А наши коррупционеры давно все выехали, и остаются там 🤣🤣🤣
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03.03.2023 11:48 Ответить
це не в них кажуть,а у нас кажуть що в них коррупції немає, і у нас малюють що в Європі ідельне середовище без гріхів.
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03.03.2023 11:52 Ответить
Корупція є всюди, але головне - її рівень. А в цьому на жаль ми далеко попереду.
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03.03.2023 11:57 Ответить
в них всякі платіні та берлусконі летять догори дригом, як тільки суспільство дізнається про брудні лапи. А в нас любе запровадження справи обертається шокініадою на роки.
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03.03.2023 12:22 Ответить
Росія підкуповує нетолько європейські еліти.
Сенатор Обама приезжал в 2005г разоружать Украину - т.е. сразу после Майдана.
Угадайте, кто бы мог его об этом попросить?
В том же 2005 году хуьло приказал канцлеру Германии оставить свой пост и перейти на работу в Газпром - строить трубу в обход Украины, Северный поток-1. Т.е. опять сразу после Майдана.
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03.03.2023 11:43 Ответить
А Трмпуша взагалі орошав "золотим дощем" московиток та москвитів.
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03.03.2023 12:07 Ответить
в огороде бузина...
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03.03.2023 12:17 Ответить
Вот интересно наскоско эти щупальца проникли в украинскую власть?
Самый яркий пример розминирование Чонгара.
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03.03.2023 11:46 Ответить
Вони звідти ніколи не вилазили, звідси і проблема.
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03.03.2023 11:59 Ответить
Качинськии опустив іх на грішну землю -- респект .
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03.03.2023 12:05 Ответить
Хабад активирует свои кадры. Кадры решают всё.
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03.03.2023 12:13 Ответить
Ульянов організував цю кампашку у 18 році, зробив секретний фонд Політбюро, поставив туди свого адьютанта прохвоста Ганецького і "справа" пішла. "Корисні ідіоти" радісно потирали руки. Для допомоги німпролетаріату мали дати 140 тон золота, але встигли тільки 93. Вивозили через персів, Але в Казані трапився заколот і біля 50 тон пропало. А потім так звані агенти Комінтерну почали возити дрібними партіями золото,брюліки,нумізматику. А вже потім налагодили вивіз творів мистецтв, липові довідки на вивіз видавав Луначарський.
Курйозний випадок стався в 1935 році в Бельгії, коли в Брюссель з'їхались агенти з 8 країн, в тому числі із США, бо агент Улановський привіз "касу". Влаштували бордельєро в честь дня народження Улановського Прийшов місцевий дільничий і забрав усіх, а потім перевірили паспорти і спитали, а з якого приводу з скількох країн з'їхались. Когось вдарили брутально і всі признались. І пішли до тюрми. Улановський мав диппаспорт, відпустили. А вже в Москві зробили винуватими всю військову розвідку.
Відомий факт в історії коли сталін платив кошти особистому конфіденту президенту Чехословаччини Бенешу. Фінансував його втечу 1938 році і проживання в Лондоні. А для піпла придумали версію про "папери Бенеша" в 1937 році. А при льоні бровастому це вже поставили на поток. комуністи всіх країн радо їхали до Москви на єднання.
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03.03.2023 12:38 Ответить
Сталін охоче демонтстрував усім "щелепу Гітлера" із підписом дантиста, і розказував, як той застрелив собаку Блонді, потім суку Єву Браун, а потім і себе, ненаглядного.
Щоб не плисти на підводному човні до Південної Америки.
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03.03.2023 12:59 Ответить
Если им удалось протолкнуть рыжего дятла в США, то про некоторых еврошлюх вообще говорить не приходится.
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03.03.2023 15:42 Ответить
 
 