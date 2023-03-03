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Новости Война
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Качиньский: Навязывание условий Украине – во благо России. Лучше долги, чем оккупация

ярослав,качинський

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что любое навязывание условий Украине сыграет на руку России.

Об этом он сообщил в эфире польского радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, Украина бы представляла опасность для Польши, если бы упала под давлением России, однако благодаря помощи союзников ей удалось устоять.

Он отметил, что навязывание любых условий Украине сегодня является ошибкой и пойдет на благо РФ, особенно когда часть территории оккупирована Россией.

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"Возвращение захваченных земель Украиной является условием честных переговоров. Было бы очень хорошо, если бы россияне просто отступили, и вот тогда-то и начались переговоры, но не думаю, что на это можно сильно рассчитывать, это придется делать вооруженной рукой", - сказал Качиньский.

Политик заявил, что лучше быть в долгах, чем быть оккупированным.

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Качиньский Ярослав (65) Польша (8496) россия (96018)


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Какие еще борги?
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03.03.2023 10:29 Ответить
Майже вся допомога нам дається в борг
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03.03.2023 10:47 Ответить
Поки що ні. Лише кредити МВФ. І lend lease, якщо він запрацює.
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03.03.2023 11:58 Ответить
У Данілова запитайте - у нього сьогодні бенефіс.
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03.03.2023 11:26 Ответить
Тверезо чоловік думає! І пам"ятає слова пруського князя, адресовані литовцям та латишам: "Коли ми поляжемо, вони переступлять через наші тіла і прийдуть до ВАС!" (це була відповідь на відмову предків латишів та литовців підтримать прусів у відбитті навали Тевтонського ордену)
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03.03.2023 10:30 Ответить
Україна вистояла не завдяки допомозі союзників, пане Качинський, а завдяки власному народу який став на її захист, а також на захист демократичних цінностей і всіх країн заходу, включно з Польщею. А також Україна зараз виправляє помилки заходу власною кров'ю, тому що саме захід годував цю свинособачу імперію з 90-тих, саме захід проігнорував події в Ічкерії і Грузії.
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03.03.2023 12:25 Ответить
 
 