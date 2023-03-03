Качиньский: Навязывание условий Украине – во благо России. Лучше долги, чем оккупация

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что любое навязывание условий Украине сыграет на руку России.

Об этом он сообщил в эфире польского радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, Украина бы представляла опасность для Польши, если бы упала под давлением России, однако благодаря помощи союзников ей удалось устоять.

Он отметил, что навязывание любых условий Украине сегодня является ошибкой и пойдет на благо РФ, особенно когда часть территории оккупирована Россией.

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"Возвращение захваченных земель Украиной является условием честных переговоров. Было бы очень хорошо, если бы россияне просто отступили, и вот тогда-то и начались переговоры, но не думаю, что на это можно сильно рассчитывать, это придется делать вооруженной рукой", - сказал Качиньский.

Политик заявил, что лучше быть в долгах, чем быть оккупированным.

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