Россия должна быть наказана за войну в Украине, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что России нельзя разрешить безнаказанно вести войну в Украине.

Об этом он заявил в пятницу после встречи с коллегами из Индии, Японии и Австралии в Нью-Дели, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Блинкен встретился с коллегами из группы четырехстороннего диалога по вопросам безопасности, в которую входят эти страны, на полях встречи G20.

Группа также обнародовала заявление, в котором подчеркнула, что применение или угрозы применения ядерного оружия в Украине "недопустимы".

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"Если мы позволим России безнаказанно делать то, что она делает в Украине, тогда это станет сигналом для потенциальных агрессоров во всем мире, что им это тоже может сойти с рук", – сказал Блинкен.

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