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Новости Война
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Россия должна быть наказана за войну в Украине, - Блинкен

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что России нельзя разрешить безнаказанно вести войну в Украине.

Об этом он заявил в пятницу после встречи с коллегами из Индии, Японии и Австралии в Нью-Дели, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Блинкен встретился с коллегами из группы четырехстороннего диалога по вопросам безопасности, в которую входят эти страны, на полях встречи G20.

Группа также обнародовала заявление, в котором подчеркнула, что применение или угрозы применения ядерного оружия в Украине "недопустимы".

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"Если мы позволим России безнаказанно делать то, что она делает в Украине, тогда это станет сигналом для потенциальных агрессоров во всем мире, что им это тоже может сойти с рук", – сказал Блинкен.

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Госдепартамент США (1848) россия (96018) США (27043) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
Дайте вже ATACMS і буде покарана !!!
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03.03.2023 10:12
+6
Самолёты и ракеты нормальные дайте- ЗСУ покарае.
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03.03.2023 10:11
+2
Однозначно !
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03.03.2023 10:25
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Самолёты и ракеты нормальные дайте- ЗСУ покарае.
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03.03.2023 10:11 Ответить
Дайте вже ATACMS і буде покарана !!!
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03.03.2023 10:12 Ответить
І то жорстко!
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03.03.2023 10:16 Ответить
Поездка Блинкэна в Казахстан оказалась очень успешной,в плане реализации казахской нефти и газа в Европу...,кажись путлер Капут 💀🦍
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03.03.2023 10:23 Ответить
Однозначно !
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03.03.2023 10:25 Ответить
Угу. " А Васька слухає, та їсть". Пафосні вислови ще нікого в світі не покарали, ви навіть визнати кацапів террористами не хочете, та дати Україні все озброєння з дозволом бити по паРаші.
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03.03.2023 11:10 Ответить
Скоро Васька буде не їсти, а смоктати. Не хвилюйтеся
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03.03.2023 11:28 Ответить
Дуже на це сподіваюся. Але поки що все тримається на мужності наших хлопців. Час вже й партнерам максимально докладатися до перемоги.
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03.03.2023 12:32 Ответить
очередная стурбованость?
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03.03.2023 11:12 Ответить
Це добре що є розуміння що рф повинна бути покарана інакше вона спробує ще багато раз.
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03.03.2023 11:35 Ответить
 
 