Росія має бути покарана за війну в Україні, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росії не можна дозволити безкарно вести війну в Україні.
Про це він заявив у п'ятницю після зустрічі з колегами з Індії, Японії та Австралії в Нью-Делі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Блінкен зустрівся з колегами з групи чотиристороннього діалогу з питань безпеки, до якої входять ці країни, на полях зустрічі G20.
Група також оприлюднила заяву, в якій наголосила, що застосування або загрози застосування ядерної зброї в Україні є "неприпустимими".
"Якщо ми дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, тоді це стане сигналом для потенційних агресорів у всьому світі, що їм це також може зійти з рук", - сказав Блінкен.
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