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Новини Війна
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Росія має бути покарана за війну в Україні, - Блінкен

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росії не можна дозволити безкарно вести війну в Україні.

Про це він заявив у п'ятницю після зустрічі з колегами з Індії, Японії та Австралії в Нью-Делі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Блінкен зустрівся з колегами з групи чотиристороннього діалогу з питань безпеки, до якої входять ці країни, на полях зустрічі G20.

Група також оприлюднила заяву, в якій наголосила, що застосування або загрози застосування ядерної зброї в Україні є "неприпустимими".

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"Якщо ми дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, тоді це стане сигналом для потенційних агресорів у всьому світі, що їм це також може зійти з рук", - сказав Блінкен.

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Автор: 

Держдепартамент США (1646) росія (65883) США (23310) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
Дайте вже ATACMS і буде покарана !!!
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03.03.2023 10:12
+6
Самолёты и ракеты нормальные дайте- ЗСУ покарае.
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03.03.2023 10:11
+2
Однозначно !
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03.03.2023 10:25
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Самолёты и ракеты нормальные дайте- ЗСУ покарае.
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03.03.2023 10:11 Відповісти
Дайте вже ATACMS і буде покарана !!!
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03.03.2023 10:12 Відповісти
І то жорстко!
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03.03.2023 10:16 Відповісти
Поездка Блинкэна в Казахстан оказалась очень успешной,в плане реализации казахской нефти и газа в Европу...,кажись путлер Капут 💀🦍
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03.03.2023 10:23 Відповісти
Однозначно !
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03.03.2023 10:25 Відповісти
Угу. " А Васька слухає, та їсть". Пафосні вислови ще нікого в світі не покарали, ви навіть визнати кацапів террористами не хочете, та дати Україні все озброєння з дозволом бити по паРаші.
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03.03.2023 11:10 Відповісти
Скоро Васька буде не їсти, а смоктати. Не хвилюйтеся
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03.03.2023 11:28 Відповісти
Дуже на це сподіваюся. Але поки що все тримається на мужності наших хлопців. Час вже й партнерам максимально докладатися до перемоги.
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03.03.2023 12:32 Відповісти
очередная стурбованость?
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03.03.2023 11:12 Відповісти
Це добре що є розуміння що рф повинна бути покарана інакше вона спробує ще багато раз.
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03.03.2023 11:35 Відповісти
 
 