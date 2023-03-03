Росія має бути покарана за війну в Україні, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росії не можна дозволити безкарно вести війну в Україні.

Про це він заявив у п'ятницю після зустрічі з колегами з Індії, Японії та Австралії в Нью-Делі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Блінкен зустрівся з колегами з групи чотиристороннього діалогу з питань безпеки, до якої входять ці країни, на полях зустрічі G20.

Група також оприлюднила заяву, в якій наголосила, що застосування або загрози застосування ядерної зброї в Україні є "неприпустимими".

Читайте: Шольц і Байден сьогодні зустрінуться і обговорять допомогу Україні, - Reuters

"Якщо ми дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, тоді це стане сигналом для потенційних агресорів у всьому світі, що їм це також може зійти з рук", - сказав Блінкен.

Також читайте: Нових переговорів з РФ після розмови Блінкена і Лаврова США не планують, - Держдеп